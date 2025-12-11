Este jueves, horas después de la ceremonia, Machado llegó a Oslo y lo primero que hizo fue reunirse con sus hijos, Ana Corina, Henrique y Ricardo. Los tres viven en el extranjero.

Consultada por la prensa sobre sus primeras horas en Oslo y el reencuentro con sus hijos, la galardonada no escondió su emoción.

"No logré dormir durante la noche, repasando una y otra vez el instante en que vi a mis hijos", señaló en una conferencia de prensa junto al primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre.

"Durante semanas había pensado en esa posibilidad y en quién abrazaría primero. Finalmente los abracé a los tres al mismo tiempo, y fue uno de los momentos espirituales más extraordinarios de mi vida", relató Machado.

La última vez que Ana Corina había visto a su madre fue en diciembre de 2023, siete meses antes de las elecciones presidenciales en Venezuela, en las que Maduro fue declarado vencedor pese a las denuncias de fraude formuladas por la oposición.

Esto es lo que sabemos sobre esta mujer, que ganó reflectores en ausencia de su madre.

La edad de Ana Corina Sosa

Ana Corina Sosa Machado tiene 34 años. Nació en Caracas, Venezuela en 1991. Es hija de Machado y del empresario venezolano Ricardo Sosa Branger, quien estuvo casado con la líder política entre 1990 y 2001.

¿Dónde vive?

Ana Corina Machado vive en Estados Unidos desde hace 12 años. Se traslado por las amenazas del chavismo a su familia.

Actualmente está basada en Nueva York, donde trabaja para Celonis, una empresa líder en software como servicio empresarial en inteligencia de procesos.