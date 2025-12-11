Publicidad

Internacional

¿Quién es Ana Corina Sosa, la hija de María Corina Machado que recibió en Nobel en su nombre?

La hija de la líder opositora venezolana dio un discurso en Oslo a favor de la defensa de la democracia y la libertad. Vive fuera de Venezuela desde hace varios años.
jue 11 diciembre 2025 12:04 PM
Ana Corina Sosa Machado, hija de la líder de la oposición venezolana María Corina Machado, saluda desde un balcón del Grand Hotel durante una procesión a la luz de la antorcha para honrar a su madre, que recibió el Premio Nobel de la Paz, en Oslo, Noruega, el 10 de diciembre de 2025.
Ana Corina Sosa ha representado a su madre, quien tiene prohibido salir de Venezuela, en varias ocasiones. (FOTO: Leonhard Foeger/REUTERS)

La ausencia de María Corina Machado, la principal líder de la oposición en la entrega del Nobel de la Paz, fue la gran noticia de de la ceremonia. Pero fue cubierta por la presencia de su hija mayo, Ana Corina Sosa, quien llevó sus palabras a la alcaldía de Oslo.

“La lección que los venezolanos pueden compartir con el mundo, es una lección forjada en un largo y difícil camino: si queremos la democracia, debemos estar preparados para luchar por la libertad”, dijo Sosa el miércoles, a nombre de su madre.

Este jueves, horas después de la ceremonia, Machado llegó a Oslo y lo primero que hizo fue reunirse con sus hijos, Ana Corina, Henrique y Ricardo. Los tres viven en el extranjero.

Consultada por la prensa sobre sus primeras horas en Oslo y el reencuentro con sus hijos, la galardonada no escondió su emoción.

"No logré dormir durante la noche, repasando una y otra vez el instante en que vi a mis hijos", señaló en una conferencia de prensa junto al primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre.

"Durante semanas había pensado en esa posibilidad y en quién abrazaría primero. Finalmente los abracé a los tres al mismo tiempo, y fue uno de los momentos espirituales más extraordinarios de mi vida", relató Machado.

La última vez que Ana Corina había visto a su madre fue en diciembre de 2023, siete meses antes de las elecciones presidenciales en Venezuela, en las que Maduro fue declarado vencedor pese a las denuncias de fraude formuladas por la oposición.

Esto es lo que sabemos sobre esta mujer, que ganó reflectores en ausencia de su madre.

La edad de Ana Corina Sosa

Ana Corina Sosa Machado tiene 34 años. Nació en Caracas, Venezuela en 1991. Es hija de Machado y del empresario venezolano Ricardo Sosa Branger, quien estuvo casado con la líder política entre 1990 y 2001.

¿Dónde vive?

Ana Corina Machado vive en Estados Unidos desde hace 12 años. Se traslado por las amenazas del chavismo a su familia.

Actualmente está basada en Nueva York, donde trabaja para Celonis, una empresa líder en software como servicio empresarial en inteligencia de procesos.

¿Qué estudios tiene?

Al igual que su madre, Sosa estudio una licenciatura en ingeniería industrial en la Universidad de Michigan. Además cuenta con un MBA por parte de la Business School de la Universidad de Harvard.

Una representante de María Corina

Ana Corina Sosa es considerada una representante global de María Corina Machado, quien vive en la clandestinidad desde agosto de 2024, después de la polémica elección presidencial que las autoridades venezolanas, afines al chavismo, dieron al presidente Nicolás Maduro.

Sus hermanos menores Henrique y Ricardo se mantienen al margen de la política, mientras Ana Corina ha representado a su madre en eventos internacionales a los que Machado no pudo asistir debido a las restricciones de salida del país que le impusieron los tribunales venezolanos hace más de una década.

“Utilizaré mi voz como pueda para hacer llegar la historia de valentía y de resistencia de los que están dentro de mi país, mientras yo no pueda estarlo”, dijo en octubre de 2024 en un discurso en Washington.

Aunque no vive desde hace más de una década en Venezuela, Sosa ha manifestado su deseo de volver a su país latinoamericano.

“Yo tengo a mi Venezuela dentro de mí, en lo que soy, mi identidad. No tenemos otra opción, no tenemos otro país, y ese es el futuro que anhelamos”, dijo a la cadena CNN.

