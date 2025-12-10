La ingeniera de 58 años debía recibir el premio en el Ayuntamiento de Oslo en presencia del rey Harald, desafiando una prohibición de viaje impuesta durante una década por las autoridades venezolanas.

Machado pide luchar por la libertad

En un discurso que leyó su hija, Ana Corina Sosa, la líder opositora afirmó que las democracias deben estar preparadas para luchar por la libertad si quieren sobrevivir.

"Le recuerda al mundo que la democracia es esencial para la paz", dijo a través de su hija, Ana Corina Sosa Machado. "Y lo más importante, la lección que los venezolanos pueden compartir con el mundo, es una lección forjada en un largo y difícil camino: si queremos la democracia, debemos estar preparados para luchar por la libertad".

Machado denunció los "crímenes de lesa humanidad, documentados por las Naciones Unidas" y un "terrorismo de Estado, usado para enterrar la voluntad del pueblo" del gobierno de Nicolás Maduro.

Un gran retrato de una Machado sonriente colgaba en el Ayuntamiento de Oslo para representarla.

En su discurso, Machado dijo que los venezolanos no se percataron a tiempo de que su país se estaba hundiendo en lo que describió como una dictadura.

"Cuando comprendimos la fragilidad de nuestras instituciones, ya era demasiado tarde", dijo Machado.

Refiriéndose al fallecido presidente Hugo Chávez, quien fue elegido en 1999 y ejerció el poder hasta su muerte en 2013, afirmó: "Cuando el cabecilla de un golpe militar contra la democracia fue elegido presidente, muchos pensaron que el carisma podría sustituir al Estado de derecho".

"Desde 1999, el régimen se ha dedicado a desmantelar nuestra democracia", indicó.

Ana Corina Sosa, hija de María Corina Machado, dio un discurso en nombre de su madre, quien no pudo llegar a la ceremonia de entrega del Nobel en Oslo. (FOTO: STIAN LYSBERG SOLUM/AFP)

Maduro, en el poder desde 2013, dice que el presidente estadounidense Donald Trump intenta derrocarlo para acceder a las vastas reservas petroleras de Venezuela y que la ciudadanía y las fuerzas armadas venezolanas resistirán cualquier intento de ese tipo.

Las fuerzas armadas venezolanas planean organizar una resistencia de tipo guerrillero o sembrar el caos en caso de un ataque aéreo o terrestre estadounidense, según fuentes con conocimiento de los esfuerzos y documentos de planificación a los que Reuters tuvo acceso.

La ausencia de Machado marca la ceremonia

El público vitoreó y aplaudió cuando el presidente del Comité Noruego del Nobel, Joergen Watne Frydnes, anunció durante su discurso que Machado viajaría a Oslo.

En una llamada divulgada por la organización justo antes de la gala, Machado se dijo "muy triste" y afirmó que "sentía mucho" no llegar a tiempo para la ceremonia. "Mucha gente ha arriesgado su vida para que yo pueda llegar a Oslo", dijo.

"As soon as I arrive I will be able to embrace all my family and my children that I have not seen for two years and so many Venezuelan-Norwegians that I know share our struggle."



Listen to 2025 peace laureate Maria Corina Machado's exclusive phone call that took place earlier… pic.twitter.com/oOwsklo35k — The Nobel Prize (@NobelPrize) December 10, 2025

"Se espera que llegue en algún momento entre esta noche y mañana por la mañana", precisó a la AFP el director del Instituto Nobel, Kristian Berg Harpviken.