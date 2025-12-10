La líder de la oposición venezolana María Corina Machado viaja a Oslo pero no llegará a tiempo para recibir este miércoles el Nobel de la Paz, que recogió su hija, anunció el instituto noruego que otorga el galardón.
Desde octubre, cuando se anunció el premio, era un misterio si Machado podría viajar a Oslo. La dirigente opositora vive en la clandestinidad desde agosto de 2024 y no ha aparecido en público desde hace once meses, en ocasión de una protesta en Caracas contra el presidente Nicolás Maduro.
Publicidad
La ingeniera de 58 años debía recibir el premio en el Ayuntamiento de Oslo en presencia del rey Harald, desafiando una prohibición de viaje impuesta durante una década por las autoridades venezolanas.
Machado pide luchar por la libertad
En un discurso que leyó su hija, Ana Corina Sosa, la líder opositora afirmó que las democracias deben estar preparadas para luchar por la libertad si quieren sobrevivir.
"Le recuerda al mundo que la democracia es esencial para la paz", dijo a través de su hija, Ana Corina Sosa Machado. "Y lo más importante, la lección que los venezolanos pueden compartir con el mundo, es una lección forjada en un largo y difícil camino: si queremos la democracia, debemos estar preparados para luchar por la libertad".
Machado denunció los "crímenes de lesa humanidad, documentados por las Naciones Unidas" y un "terrorismo de Estado, usado para enterrar la voluntad del pueblo" del gobierno de Nicolás Maduro.
Un gran retrato de una Machado sonriente colgaba en el Ayuntamiento de Oslo para representarla.
En su discurso, Machado dijo que los venezolanos no se percataron a tiempo de que su país se estaba hundiendo en lo que describió como una dictadura.
"Cuando comprendimos la fragilidad de nuestras instituciones, ya era demasiado tarde", dijo Machado.
Refiriéndose al fallecido presidente Hugo Chávez, quien fue elegido en 1999 y ejerció el poder hasta su muerte en 2013, afirmó: "Cuando el cabecilla de un golpe militar contra la democracia fue elegido presidente, muchos pensaron que el carisma podría sustituir al Estado de derecho".
"Desde 1999, el régimen se ha dedicado a desmantelar nuestra democracia", indicó.
Maduro, en el poder desde 2013, dice que el presidente estadounidense Donald Trump intenta derrocarlo para acceder a las vastas reservas petroleras de Venezuela y que la ciudadanía y las fuerzas armadas venezolanas resistirán cualquier intento de ese tipo.
Las fuerzas armadas venezolanas planean organizar una resistencia de tipo guerrillero o sembrar el caos en caso de un ataque aéreo o terrestre estadounidense, según fuentes con conocimiento de los esfuerzos y documentos de planificación a los que Reuters tuvo acceso.
La ausencia de Machado marca la ceremonia
El público vitoreó y aplaudió cuando el presidente del Comité Noruego del Nobel, Joergen Watne Frydnes, anunció durante su discurso que Machado viajaría a Oslo.
En una llamada divulgada por la organización justo antes de la gala, Machado se dijo "muy triste" y afirmó que "sentía mucho" no llegar a tiempo para la ceremonia. "Mucha gente ha arriesgado su vida para que yo pueda llegar a Oslo", dijo.
"As soon as I arrive I will be able to embrace all my family and my children that I have not seen for two years and so many Venezuelan-Norwegians that I know share our struggle."
"Se espera que llegue en algún momento entre esta noche y mañana por la mañana", precisó a la AFP el director del Instituto Nobel, Kristian Berg Harpviken.
Publicidad
Machado salió de Venezuela en barco el martes y viajó a la nación caribeña de Curazao, publicó el diario Wall Street Journal, que citó a funcionarios estadounidenses. En la grabación de audio de su llamada con Frydnes, dijo que estaba abordando un avión, pero no se supo desde dónde.
El fin de semana, el Instituto Nobel anunció que Machado recibiría en persona el galardón, dotado de una medalla de oro, un diploma y 1.2 millones de dólares.
También organizó el martes una rueda de prensa y entrevistas con distintos medios internacionales, que terminaron siendo canceladas.
Familiares y aliados de Machado en Oslo dijeron a AFP en que confiaban verla en la ciudad noruega, adonde se han desplazado decenas de venezolanos exiliados y los presidentes de Argentina, Panamá, Ecuador y Paraguay.
Su exjefa de campaña, Magalli Meda, dejó entender el martes que la opositora ya había salido de Venezuela. "Cómo vamos a pensar que María Corina no va a regresar y se va a quedar en el exilio", dijo Meda en un comunicado publicado en X.
La hija de Machado aclaró que la líder opositora regresará a Venezuela tras su viaje a Oslo.
"Quiere vivir en una Venezuela libre, y nunca renunciará a ese propósito. Por eso todos sabemos, y yo sé, que estará de vuelta a Venezuela muy pronto", dijo Ana Corina Sosa Machado en la ceremonia organizada en la capital noruega.
Publicidad
El presidente Comité del Nobel insta a Maduro a renunciar
El presidente del Comité Noruego del Nobel instó este miércoles al presidente venezolano, Nicolás Maduro, a aceptar los resultados de las elecciones de 2024 y renunciar a su cargo.
"Señor Maduro: Debe aceptar los resultados electorales y renunciar a su cargo", dijo Jørgen Watne Frydnes antes de ser interrumpido por un aplauso del público en la Municipalidad de Oslo.
"Debe sentar las bases para una transición pacífica hacia la democracia. Porque esa es la voluntad del pueblo venezolano. María Corina Machado y la oposición venezolana han encendido una llama que ninguna tortura, ninguna mentira y ningún miedo podrán apagar", continuó.
A Machado se le prohibió el año pasado presentarse a las elecciones presidenciales a pesar de haber ganado las primarias de la oposición por una mayoría aplastante a fines del 2023. Se ocultó en agosto de 2024 después de que las autoridades intensificaron las detenciones de dirigentes de la oposición tras la controvertida votación.
La autoridad electoral y el máximo tribunal declararon ganador al presidente Nicolás Maduro, pero los observadores internacionales y la oposición afirman que su candidato ganó con facilidad, y la oposición ha publicado los recuentos de votos a nivel de urnas como prueba de su victoria.
Evocando a los anteriores galardonados Nelson Mandela y Lech Walesa, dijo que esperaba que los luchadores por la democracia "persiguieran sus objetivos con una pureza moral que sus oponentes nunca exhiben".
"Esto es irreal. Es injusto", afirmó.
"Ninguna democracia funciona en circunstancias ideales. Los líderes activistas deben afrontar y resolver dilemas que nosotros, los espectadores, podemos ignorar. Quienes viven bajo la dictadura a menudo tienen que elegir entre lo difícil y lo imposible".