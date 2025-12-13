Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Internacional

El presunto ataque del Estado Islámico mata a dos soldados y un intérprete de EU

El Estado Islámico presuntamente atacó un convoy de EU en Siria dejó dos soldados y un intérprete muertos, además de tres militares heridos, informó el Pentágono.
sáb 13 diciembre 2025 03:50 PM
siria y estado islámico
El ataque se produjo apenas un mes después de que Siria anunciara que había firmado un acuerdo de cooperación política con la coalición liderada por Estados Unidos contra el Estado Islámico. (omersukrugoksu/Getty Images)

Dos soldados del Ejército de Estados Unidos y un intérprete civil murieron el sábado en Siria a manos de un presunto atacante del Estado Islámico que atentó contra un convoy de fuerzas estadounidenses y sirias antes de ser abatido, informó el Ejército estadounidense.

El ataque se produjo apenas un mes después de que Siria anunciara que había firmado un acuerdo de cooperación política con la coalición liderada por Estados Unidos contra el Estado Islámico, que coincidió con la visita del presidente sirio, Ahmed al Sharaa, a la Casa Blanca.

Publicidad

El atacante era miembro de las fuerzas de seguridad sirias, dijeron a Reuters tres funcionarios locales. Un portavoz del Ministerio del Interior sirio dijo a un canal de televisión estatal que el hombre no tenía un papel de liderazgo en las fuerzas de seguridad.

"El 10 de diciembre se emitió una evaluación en la que se indicaba que este atacante podría tener ideas extremistas, y estaba previsto que mañana domingo se emitiera una decisión sobre él", dijo el portavoz, Noureddine el-Baba, al canal de televisión sirio Al-Ikhbariya.

En una publicación en su plataforma Truth Social, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió "represalias muy serias", lamentando la pérdida de "tres grandes patriotas". Describió el incidente en declaraciones a los periodistas como un ataque "terrible".

Lee

Amina Beqai, sosteniendo una foto de su esposo y su hermano, que desaparecieron después de ser arrestados por las fuerzas de seguridad bajo el gobierno del derrocado presidente derrocado Bashar al-Assad, en Damasco, Siria, el 23 de noviembre de 2025.
Internacional

Un año después de la caída de Al Asad, Siria sigue sin respuestas sobre sus desaparecidos

Tres soldados estadounidenses también resultaron heridos en el ataque, informó el Mando Central del ejército estadounidense.

En un comunicado, el Mando Central dijo que el ataque perpetrado por un pistolero solitario se produjo "cuando los soldados estaban llevando a cabo un compromiso clave de líderes" en la ciudad de Palmira, en el centro de Siria. "Fuerzas asociadas" mataron al atacante, escribió el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, en un mensaje en las redes sociales.

Un alto funcionario estadounidense dijo que las evaluaciones iniciales indicaban que el Estado Islámico probablemente llevó a cabo el ataque, aunque el grupo miliciano no reivindicó inmediatamente la responsabilidad. Tuvo lugar en una zona no controlada por el Gobierno sirio, dijo el funcionario.

Publicidad

Tags

Siria

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad