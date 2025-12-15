María Corina Machado sufre una fractura de vertebra en su viaje a Oslo

Pese a estar en la clandestinidad desde las elecciones presidenciales de 2024, en las que la oposición denunció fraude y cuestionó la victoria que le otorgó su tercer mandato a Nicolás Maduro, Machado prometió que asistiría a la ceremonia de premiación celebrada en Oslo la semana pasada.

Machado dijo que temió por su vida en el peligroso viaje para salir de su país y llegar a Noruega para recibir el Premio Nobel el miércoles, que combinó un trayecto en barco hasta Curazao y un vuelo en avión privado con escala en Estados Unidos.

"Está confirmada la fractura vertebral", indicó Claudia Macero en alusión a un artículo publicado en el diario noruego Aftenposten.

"Por el momento, no se dará ninguna información extra a la que aparece en el artículo", agregó.

Según el diario, la fractura se produjo cuando la llevaban en un pequeño barco pesquero, con la mar agitada.

Le diagnosticaron la lesión en el hospital universitario Ullevål de Oslo, precisa Aftenposten.

Machado llegó a Oslo el jueves de madrugada, demasiado tarde para asistir a la ceremonia de entrega del galardón, que recogió su hija Ana Corina Sosa. Desde que aterrizó en Noruega, dijo varias veces que deseaba ir al médico, sin explicar por qué.

Su fractura no le impidió pasar por encima de una barrera para saludar a sus simpatizantes en la capital noruega, en su primera aparición pública en el país nórdico.