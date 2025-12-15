Países que cambiaron a sus gobiernos de izquierda

En Chile, el principal productor global de cobre y la quinta economía más grande de la región, la derecha dio un golpe contundente. El candidato de extrema derecha José Antonio Kast se convirtió el domingo en el nuevo presidente de Chile, luego de una campaña centrada en temas como la inmigración y la criminalidad, tras superar ampliamente a la candidata oficialista Jeannette Jara.

Kast, candidato del Partido Republicano que él fundó, se impuso a Jara, una militante del Partido Comunista y exministra del gobierno de Gabriel Boric, por más de 15 puntos porcentuales, con casi la totalidad de los votos escrutados, de acuerdo a los datos oficiales.

El exdiputado ocupará la presidencia de Chile a partir del 11 de marzo de 2026.

Otro caso reciente fue el de Honduras, donde, con cerca del 100% de las actas procesadas, el candidato del conservador Partido Nacional, Nasry Asfura, mantenía el lunes una ventaja de poco más de 43,000 votos sobre el contendiente del centrista Partido Liberal, Salvador Nasralla.

Asfura, exalcalde de Tegucigalpa de 67 años y quien ha sido respaldado abiertamente por Donald Trump, obtenía el 40.54% de los votos frente al 39.19% del presentador de televisión Nasralla.

Más atrás, en el tercer lugar, aparecía la candidata del oficialismo, la exministra izquierdista Rixi Moncada, que tenía la mitad de votos de sus contrincantes, con el 19% de las preferencias.