Países que respaldan a sus gobiernos de derecha
El primer país que le dio un voto de confianza a su gobernante este año fue Ecuador. En abril de este año Daniel Noboa ganó la reelección sobre la izquierdista Luisa González, quien desconoció su derrota en la carrera por gobernar al país sudamericano.
El miedo y la tensión ensombrecieron los comicios en este país de 18 millones de habitantes, donde cada hora asesinan a una persona. También la polarización, ahondada por la desinformación, enconados choques entre los candidatos y advertencias de fraude.
Noboa obtuvo más del 55% de los votos, mientras que González recibió el 44% de estos. Se trata de la peor derrota de las fuerzas del expresidente Rafael Correa (2007-2027) desde que dejó el poder.
"Hay un anticorreísmo fuerte, que (su partido) la Revolución Ciudadana no logra superar (...) y entonces este es el resultado", dijo a la AFP, Ruth Hidalgo, politóloga de la Universidad de las Américas.
Meses después, Argentina le dio un sorpresivo espaldarazo al proyecto político y económico del presidente Javier Milei en las elecciones legislativas de octubre. La Libertad Avanza, el partido de Milei, obtuvo casi 41% de los votos en los comicios para renovar la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado.
Fue la fuerza más votada y expandirá su bancada desde este diciembre, cuando comienza la segunda mitad del gobierno de Milei. La Libertad Avanza pasará a contar con 101 diputados en vez de los 37 que tenía hasta ahora, y 20 senadores en lugar de los seis actuales.
Un caso especial es el de Perú. Dina Boluarte, quien ocupaba la presidencia de este país desde diciembre de 2022, tras la destitución del izquierdista Pedro Castillo, fue revocada del puesto en medio de grandes protestas contra la inseguridad.
La presidencia interina fue ocupada por el jefe del Congreso, José Jerí, quien era miembro de la bancada del partido conservador y cristiano Somos Perú.
Elecciones en 2026 que podrían transformar el mapa electoral
Perú celebrará elecciones por primera vez desde 2022, tras la elección de Pedro Castillo.
En Brasil, el presidente izquierdista, Luiz Inácio Lula da Silva, buscará un cuarto periodo al frente de la mayor economía de Latinoamérica. Con su principal rival, el expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, en prisión, las encuestas se muestran favorables a Lula.
Colombia es otro país donde se celebrarán elecciones el próximo año. El izquierdista Gustavo Petro dejará el poder.
En Centroamérica, Costa Rica definirá el 1 de febrero de 2026 al sucesor del derechista Rodrigo Chaves.