Internacional

Países de América Latina que dijeron adiós a la izquierda y apuestan por la derecha en 2025

Varios países de la región decidieron darle la espalda a los gobiernos de izquierda o bien, le dieron un voto de confianza a sus representantes de derecha.
lun 15 diciembre 2025 01:25 PM
El presidente de Chile, Gabriel Boric (ir), estrecha la mano del presidente electo de Chile, José Antonio Kast, en el palacio presidencial de La Moneda en Santiago, el 15 de diciembre de 2025, el día después de la segunda secución de las elecciones presidenciales. Chile eligió a su presidente de más derechista en 35 años de democracia el domingo, con el archiconservador José Antonio Kast logrando una contundente victoria sobre su rival de izquierda.
En Chile, el ultra derechista José Antonio Kast ganó por más de 15 puntos frente a la candidata del oficialismo. (RODRIGO ARANGUA/AFP)

Las elecciones en 2025 demostraron que el péndulo en Latinoamérica va nuevamente a la derecha. Los candidatos de esta tendencia política opacaron a sus rivales de izquierda en los comicios celebrados en varios países del continente.

El escenario entre izquierda y derecha en la región se inclina más y podría terminar balanceando más hacia los políticos más conservadores en las elecciones del próximo año.

Países que cambiaron a sus gobiernos de izquierda

En Chile, el principal productor global de cobre y la quinta economía más grande de la región, la derecha dio un golpe contundente. El candidato de extrema derecha José Antonio Kast se convirtió el domingo en el nuevo presidente de Chile, luego de una campaña centrada en temas como la inmigración y la criminalidad, tras superar ampliamente a la candidata oficialista Jeannette Jara.

Kast, candidato del Partido Republicano que él fundó, se impuso a Jara, una militante del Partido Comunista y exministra del gobierno de Gabriel Boric, por más de 15 puntos porcentuales, con casi la totalidad de los votos escrutados, de acuerdo a los datos oficiales.

El exdiputado ocupará la presidencia de Chile a partir del 11 de marzo de 2026.

Otro caso reciente fue el de Honduras, donde, con cerca del 100% de las actas procesadas, el candidato del conservador Partido Nacional, Nasry Asfura, mantenía el lunes una ventaja de poco más de 43,000 votos sobre el contendiente del centrista Partido Liberal, Salvador Nasralla.

Asfura, exalcalde de Tegucigalpa de 67 años y quien ha sido respaldado abiertamente por Donald Trump, obtenía el 40.54% de los votos frente al 39.19% del presentador de televisión Nasralla.

Más atrás, en el tercer lugar, aparecía la candidata del oficialismo, la exministra izquierdista Rixi Moncada, que tenía la mitad de votos de sus contrincantes, con el 19% de las preferencias.

Gane el Partido Nacional o el Liberal, el hecho es que la mayoría de los hondureños habrían rechazado la "refundación" del país que proponía Moncada, a través de una reforma constitucional.

Bolivia es otro caso reciente en el que un país administrado por la izquierda eligió a un gobierno de derecha. En las elecciones de octubre de este año ganó Rodrigo Paz, economista de 58 años, quien obtuvo el 54.96% de los votos válidos, más de 3.4 millones de sufragios. En tanto, su rival, el exmandatario de derecha Jorge Quiroga, alcanzó el 45.04%.

Con su elección, Paz puso fin a una era de 20 años de gobiernos socialistas iniciada por Evo Morales (2006-2019) y continuada por su exaliado Luis Arce (2020-2025).

El electorado selló el fracaso del oficialista Movimiento al Socialismo en la primera vuelta.

En medio de una profunda crisis económica derivada de la escasez de divisas, el hijo del expresidente Jaime Paz Zamora (1989-1993) prometió recortes drásticos al gasto público, sobre todo en los subsidios a los combustibles que agotan sus reservas líquidas internacionales.

El 25 de noviembre, poco más de dos semanas después de llegar al poder, Paz dijo que propuso al Congreso una reducción de 30% del gasto fiscal y eliminación de impuestos como primeras medidas para estabilizar al país. Los recortes serán públicos hasta febrero de 2026.

Países que respaldan a sus gobiernos de derecha

El primer país que le dio un voto de confianza a su gobernante este año fue Ecuador. En abril de este año Daniel Noboa ganó la reelección sobre la izquierdista Luisa González, quien desconoció su derrota en la carrera por gobernar al país sudamericano.

El miedo y la tensión ensombrecieron los comicios en este país de 18 millones de habitantes, donde cada hora asesinan a una persona. También la polarización, ahondada por la desinformación, enconados choques entre los candidatos y advertencias de fraude.

Noboa obtuvo más del 55% de los votos, mientras que González recibió el 44% de estos. Se trata de la peor derrota de las fuerzas del expresidente Rafael Correa (2007-2027) desde que dejó el poder.

"Hay un anticorreísmo fuerte, que (su partido) la Revolución Ciudadana no logra superar (...) y entonces este es el resultado", dijo a la AFP, Ruth Hidalgo, politóloga de la Universidad de las Américas.

Meses después, Argentina le dio un sorpresivo espaldarazo al proyecto político y económico del presidente Javier Milei en las elecciones legislativas de octubre. La Libertad Avanza, el partido de Milei, obtuvo casi 41% de los votos en los comicios para renovar la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado.

Fue la fuerza más votada y expandirá su bancada desde este diciembre, cuando comienza la segunda mitad del gobierno de Milei. La Libertad Avanza pasará a contar con 101 diputados en vez de los 37 que tenía hasta ahora, y 20 senadores en lugar de los seis actuales.

Un caso especial es el de Perú. Dina Boluarte, quien ocupaba la presidencia de este país desde diciembre de 2022, tras la destitución del izquierdista Pedro Castillo, fue revocada del puesto en medio de grandes protestas contra la inseguridad.

La presidencia interina fue ocupada por el jefe del Congreso, José Jerí, quien era miembro de la bancada del partido conservador y cristiano Somos Perú.

Elecciones en 2026 que podrían transformar el mapa electoral

Perú celebrará elecciones por primera vez desde 2022, tras la elección de Pedro Castillo.

En Brasil, el presidente izquierdista, Luiz Inácio Lula da Silva, buscará un cuarto periodo al frente de la mayor economía de Latinoamérica. Con su principal rival, el expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, en prisión, las encuestas se muestran favorables a Lula.

Colombia es otro país donde se celebrarán elecciones el próximo año. El izquierdista Gustavo Petro dejará el poder.

En Centroamérica, Costa Rica definirá el 1 de febrero de 2026 al sucesor del derechista Rodrigo Chaves.

