El presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, dio a conocer en conferencia de prensa los detalles tras la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. También se refirió a la riqueza petrolera con la que cuenta el país sudamericano, y lo qué se espera que ocurra próximamente con las reservas del crudo.
Este es el tamaño de la riqueza petrolera de Venezuela
El miércoles 10 de diciembre, EU anunció la incautación de un buque petrolero utilizado por Venezuela e Irán para transportar petróleo a pesar de las sanciones internacionales. "Asumo que nos quedaremos con el petróleo", expresó en ese entonces el mandatario estadounidense.
Trump ordenó el martes 16 de diciembre el "bloqueo total y completo" de petroleros sancionados.
Maduro ha dicho que Washington quiere el petróleo de Venezuela, que actualmente vende principalmente a China. Venezuela tiene las mayores reservas probadas de petróleo del mundo y los analistas dicen que el acceso al petróleo podría ser una valiosa moneda de cambio para Maduro en sus negociaciones con Trump, un defensor de la industria de los combustibles fósiles.
Algunas empresas occidentales, entre ellas la estadounidense Chevron que tiene una licencia especial, siguen activas en Venezuela. Sin embargo, la industria del país se ha quedado atrás, con una producción baja para el tamaño de sus reservas. También, años de sanciones también han impedido a Venezuela atraer inversiones y obtener los equipos y piezas que necesita.
Analistas dijeron que las reservas de petróleo de Venezuela serían de interés para Trump, pero la cuestión más amplia es un país del hemisferio con petróleo y otros recursos que está estrechamente aliado con rivales de Estados Unidos como China y Rusia.
"La idea de que haya un país con petróleo, minerales y tierras raras en nuestro hemisferio y que sus principales aliados sean China y Rusia es algo que no encaja en la visión que Trump tiene del mundo", explicó David Smilde, experto en Venezuela de la Universidad de Tulane.
Esto es lo que sabemos sobre la riqueza petrolera de Venezuela.
¿Cuánto petróleo tiene Venezuela?
Venezuela es el país con las reservas de petróleo más grandes del mundo. Con 304,000 millones de barriles, de acuerdo con Oil & Energy Jorunal. En otras palabras, esa es la cantidad de petróleo que los expertos creen que podría extraerse del territorio venezolano.
El país sudamericano posee el 17% de las reservas probadas de petróleo de todo el mundo.
Para ponerlo en contexto, Estados Unidos, el mayor productor de petróleo del mundo, dispone de unas reservas probadas estimadas en 81,000 millones de barriles.
¿Cuánto petróleo produce Venezuela?
Venezuela extrajo casi el 5% del petróleo mundial en 1997, pero años de mal manejo, inversiones insuficientes y sanciones estadounidenses han reducido la producción. La dificultad de extraer el petróleo alquitranado (crudo extrapesado) del país también ha complicado las cosas.
Venezuela produce cerca de un millón de barriles diarios de crudo, mayoritariamente destinados a exportación.
¿Quién compra el petróleo venezolano?
Estados Unidos solía comprar la mayor parte del petróleo de Venezuela, pero ese comercio se interrumpió en 2019 después de que el primer gobierno de Trump impuso sanciones a la empresa petrolera estatal del país, Petróleos de Venezuela.
Los envíos a Estados Unidos se reanudaron en 2023, pero los volúmenes se han mantenido bajos. La mayor parte del crudo venezolano fluye ahora hacia China.
Este 3 de enero de 2026, el gobierno estadounidense confirmó que tras una serie de operaciones de inteligencia, se logró la captura del mandatario venezolano, Nicolás Maduro, acusado de narcotráfico y terrorismo.
Donald Trump reconoció la riqueza petrolera de Venezuela y no descartó que empresas estadounidenses regresen al país sudamericano.