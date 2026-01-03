El miércoles 10 de diciembre, EU anunció la incautación de un buque petrolero utilizado por Venezuela e Irán para transportar petróleo a pesar de las sanciones internacionales. "Asumo que nos quedaremos con el petróleo", expresó en ese entonces el mandatario estadounidense.

Trump ordenó el martes 16 de diciembre el "bloqueo total y completo" de petroleros sancionados.

Maduro ha dicho que Washington quiere el petróleo de Venezuela, que actualmente vende principalmente a China. Venezuela tiene las mayores reservas probadas de petróleo del mundo y los analistas dicen que el acceso al petróleo podría ser una valiosa moneda de cambio para Maduro en sus negociaciones con Trump, un defensor de la industria de los combustibles fósiles.

Algunas empresas occidentales, entre ellas la estadounidense Chevron que tiene una licencia especial, siguen activas en Venezuela. Sin embargo, la industria del país se ha quedado atrás, con una producción baja para el tamaño de sus reservas. También, años de sanciones también han impedido a Venezuela atraer inversiones y obtener los equipos y piezas que necesita.

Analistas dijeron que las reservas de petróleo de Venezuela serían de interés para Trump, pero la cuestión más amplia es un país del hemisferio con petróleo y otros recursos que está estrechamente aliado con rivales de Estados Unidos como China y Rusia.

"La idea de que haya un país con petróleo, minerales y tierras raras en nuestro hemisferio y que sus principales aliados sean China y Rusia es algo que no encaja en la visión que Trump tiene del mundo", explicó David Smilde, experto en Venezuela de la Universidad de Tulane.

Esto es lo que sabemos sobre la riqueza petrolera de Venezuela.