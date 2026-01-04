Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Internacional

¿Qué sigue para Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro?

La caída del presidente venezolano y su esposa abre un camino de incertidumbre en el país sudamericano, gobernado por el chavismo desde hace 26 años.
dom 04 enero 2026 10:49 AM
Esta captura de pantalla tomada de la cuenta X de Rapid Response 47, la cuenta oficial de respuesta rápida de la Casa Blanca, muestra al presidente venezolano Nicolás Maduro (C) escoltado por agentes de la DEA dentro de la sede de la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA) en el bajo Manhattan, Nueva York, el 3 de enero de 2026.
Washington puso fin al tercer mandato de Nicolás Maduro (2025-2031), con el que hubiera acumulado 18 años en el poder. (FOTO: Cuenta de X de Rapid Response 47/AFP)

La captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y de su esposa, Cilia Flores, este sábado, por parte de Estados Unidos, abre un nuevo capítulo de incertidumbre para el país sudamericano.

Comandos militares estadounidenses apresaron a Maduro mientras bombardeos cayeron durante más de una hora sobre objetivos en Caracas y sus alrededores, en una operación que se discutirá el lunes de urgencia en el Consejo de Seguridad de la ONU.

Publicidad

Con esta operación militar, Washington puso fin al tercer mandato del líder venezolano (2025-2031), con el que hubiera acumulado 18 años en el poder.

¿Quién asumirá el poder?

De momento no está claro quién asumirá la presidencia en Venezuela, si bien Trump aseguró en una rueda de prensa que Estados Unidos va a "gobernar" el país suramericano hasta que se pueda "llevar a cabo una transición pacífica, adecuada y juiciosa”.

Sin dar detalles, indicó que el proceso será liderado por miembros de su gabinete "en colaboración" con la oposición venezolana.

Sin embargo, Trump pareció apartar a la líder opositora y Premio Nobel de Paz, María Corina Machado, de quien dijo que "le sería muy difícil estar al frente del país”.

"No cuenta con apoyo ni respeto dentro de su país", zanjó el mandatario, a quien Machado le dedicó el Nobel.

La líder ya había dicho que Edmundo González, quien asegura que Maduro le robó la presidencia en las elecciones del 28 de julio de 2024, "debe asumir de inmediato" el poder.

En la rueda de prensa, Trump también afirmó que el Secretario de Estado Marco Rubio sostuvo conversaciones directas con la vicepresidenta Delcy Rodríguez.

“Ella tuvo una conversación con Marco. Ella dijo: ‘Vamos a hacer lo que ustedes necesiten’. Creo que ella fue bastante cortés. Vamos a hacer esto bien”, señaló el mandatario.

Publicidad

El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela sentenció el sábado en la noche que Rodríguez "asuma" las funciones del "cargo de presidenta de la República”.

El fallo descartó la falta absoluta de Maduro, que obligaría a convocar elecciones en los 30 días siguientes, y parece contradecir declaraciones de Trump.

“Lo realmente importante en este momento es si el gobierno logra sobrevivir”, indicó en un comunicado Phil Gundon, analista senior de la región de Los Andes del International Crisis Group, una organización dedicada a la prevención de conflictos internacionales.

“Las próximas horas serán fundamentales para determinar si la vicepresidenta Delcy Rodríguez u otros miembros del movimiento chavista permanecerán en el poder en un acuerdo con Washington y si hay fracturas dentro del régimen”, dijo por su parte Renata Segura, directora del Programa para América Latina y el Caribe de la misma organización.

El Ministerio de Defensa reconoció este domingo a Delcy Rodríguez como presidenta.

¿Cuál será el papel de Estados Unidos?

El secretario de Estado, Marco Rubio, dijo este domingo que Estados Unidos trabajará con los líderes actuales de Venezuela si toman las “decisiones adecuadas”.

Publicidad

"Sí sé esto: que si no toman las decisiones adecuadas, Estados Unidos mantendrá múltiples palancas de presión para garantizar la protección de nuestros intereses", dijo en una entrevista para CBS News.

Al ser interrogado sobre la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, el jefe de la diplomacia estadounidense recordó "los objetivos" de Estados Unidos y aseguró que Washington iba a "ver qué va a pasar”.

"Queremos que el narcotráfico cese. No queremos ver llegar más pandillas a nuestro territorio (...) Queremos que la industria petrolera no beneficie a los piratas y a los adversarios de Estados Unidos, sino al pueblo", insistió Rubio.

"La diferencia" con el gobierno de Nicolás Maduro es que "la persona que estaba al mando (...) era alguien con quien no se podía trabajar", añadió Marco Rubio.

Se trata de "alguien que nunca respetó ninguno de los acuerdos que concluyó" y a quien "le ofrecimos, en múltiples ocasiones, la posibilidad de abandonar el poder", prosiguió.

Interrogado sobre el despliegue de tropas estadounidenses en suelo venezolano, el secretario de Estado lo describió como una "obsesión de la opinión pública", pero al mismo tiempo una "opción que él (Donald Trump) no puede descartar públicamente”.

El gobierno Trump tiene por el momento un bloqueo petrolero "que nos permite ejercer una influencia considerable sobre el curso de los acontecimientos", aseguró el jefe de la diplomacia estadounidense.

Venezuela no es "Libia", "Irak" ni "Afganistán". "Nuestra misión aquí es muy diferente", insistió. "No solo nos enfrentamos al régimen, nos enfrentamos a lo que constituye una amenaza para los intereses estadounidenses".

Rubio también dijo que es "prematuro en este momento" hablar de elecciones en Venezuela,

"Es prematuro en este momento. Queda mucho trabajo por delante", dijo. "Nos importan las elecciones, nos importa la democracia (...) Pero lo que más nos importa, ante todo, es la seguridad, el bienestar y la prosperidad de Estados Unidos", añadió.

La industria petrolera, un punto clave

Donald Trump dejó muy en claro su intención de incentivar a las petroleras estadounidenses para que regresen a Venezuela.

“El anuncio de que Estados Unidos ahora ‘gobernará Venezuela’ y tomará el control de la industria petrolera indica la intención de Washington de seguir involucrado en el país a largo plazo”, indicó Segura en su comentario.

Venezuela, que está bajo sanciones petroleras estadounidenses desde 2019, produce alrededor de un millón de barriles de crudo al día y vende la mayor parte en el mercado negro con grandes descuentos.

Según la Agencia Internacional de Energía (AIE), el suelo venezolano contenía en 2023 303,000 millones de barriles de petróleo, un 17% de las reservas mundiales.

La compañía petrolera estadounidense Chevron ya opera actualmente en el país caribeño gracias a una autorización especial.

¿Qué espera para otros países de Latinoamérica?

La captura de Maduro y los ataques contra Venezuela provocaron reacciones diversas entre los líderes de la región. Por un lado, los presidentes izquierdistas de México, Brasil y Chile condenaron las acciones estadounidenses contra territorio venezolano. Por el otro, el presidente de Argentina, Javier Milei, respaldó la actuación de Washington.

Como fueran las reacciones, los ataques estadounidenses contra un territorio soberano provocan preocupación en la región, acostumbrada al peso de la influencia estadounidense.

“El mensaje de Washington a América Latina es: adhiéranse o enfrenten las consecuencias”, indicó Elizabeth Dickinson, directora adjunta del programa para América Latina y el Caribe del Crisis Group.

Trump describió el operativo para detener al izquierdista Maduro como una actualización de la Doctrina Monroe, la declaración de 1823 del quinto presidente de Estados Unidos, James Monroe, que afirmaba que América Latina estaba vedada a otras potencias, refiriéndose entonces a Europa.

Semanas antes, la Casa Blanca buscó darle un mayor peso a la misma idea, planteándola en la estrategia nacional de seguridad. En ella se incluyó la "Proposición Trump" a la Doctrina Monroe.

Según la estrategia, esa política permitirá a Estados Unidos intervenir en América Latina con el fin de incautar activos estratégicos, luchar contra el crimen o terminar con la migración, una de las principales metas de Trump en su segunda administración.

En su mensaje del sábado, el presidente se refirió a la situación de varios países, como México o Cuba, pero dirigió su atención especialmente a Colombia. El presidente advirtió al presidente Gustavo Petro que debe cuidarse.

“Tiene fábricas donde hace cocaína”, dijo Trump. “Está haciendo cocaína y la están enviando a Estados Unidos”, y agregó: “Así que tiene que cuidar su trasero”.

Sin las amenazas contra Petro, la situación de Colombia ya está muy comprometida por lo que pase con Venezuela.

“A corto plazo, la vecina Colombia es quizás la más afectada de forma inmediata y ha desplegado tropas en la frontera y se ha preparado para una posible afluencia de refugiados. El país estará en alerta máxima ante la posibilidad de cualquier actividad, en particular del Ejército de Liberación Nacional (ELN), un movimiento guerrillero colombiano que se ha alineado con el Gobierno de Maduro y ha prometido responder a la presión militar estadounidense.

Tags

Intervención de EU en Venezuela Venezuela Nicolás Maduro Donald Trump

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad