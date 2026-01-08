Publicidad

Revista Digital
Internacional

Venezuela libera a un "número importante" de presos políticos, incluidos extranjeros

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, asegura que por "convivencia pacífica" el gobierno chavista ordena la excarcelación, pero sin dar más detalles.
jue 08 enero 2026 12:04 PM
Vista general del edificio El Helicoide, sede del Servicio Nacional de Inteligencia Bolivariano (SEBIN), en Caracas el 9 de diciembre de 2025.
Hasta el 5 enero, más de 800 personas estaban encarceladas por motivos políticos en Venezuela, de acuerdo con la ONG Foro Penal. (FOTO: FEDERICO PARRA/AFP)

Un "número importante" de detenidos por razones políticas, incluidos extranjeros, son liberados en Venezuela, anunció el jueves el jefe del Parlamento, sin dar mayores detalles.

"Para la convivencia pacífica el gobierno bolivariano junto a las instituciones del Estado ha decidido la puesta en libertad de un número importante de personas venezolanas y extranjeras", dijo Jorge Rodríguez. "Estos procesos de excarcelación están ocurriendo desde este mismo momento", precisó en declaraciones a la prensa en el palacio Legislativo.

Había 863 presos políticos en Venezuela hasta el 5 de enero, de acuerdo con la organización de la sociedad civil Foro Penal, defensora de detenidos por razones políticas en Venezuela. El mayor número de ellos, 182, se encuentran en Caracas, la capital. Entre los detenidos hay 86 extranjeros, incluido un mexicano.

La organización confirmó el miércoles la detención de dos ciudadanos estadounidenses en Venezuela y dijo que se encuentra investigando el motivo de los arrestos.

"Buenas noticias!", escribió en la red X el abogado Alfredo Romero de Foro Penal. "Sabemos ya de algunas personas en camino a la libertad, incluyendo extranjeros", completó Romero.

El jefe parlamentario agradeció al expresidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, al presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y a Catar, "que de manera presta atendieron el llamado" de la presidenta interina.

"Es un gesto unilateral del gobierno bolivariano", aseguró al mismo tiempo Rodríguez.

Edmundo González Urrutia, candidato de la oposición que, de acuerdo con las actas recolectadas, ganó la elección presidencial del 28 de julio de 2024, exigió el domingo la liberación de presos políticos. Su yerno, Rafael Tudares, está detenido desde hace más de un año.

"Y no es un caso aislado. Rafael, forma parte de un patrón que afecta a cientos de personas en Venezuela, incluidas mujeres y niños, sometidos a detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y privación sistemática de derechos", indícó González Urrutia en un mensaje publicado el miércoles.

En un momento más información.

