Revista Digital
Internacional

Maduro Guerra ha ganado visibilidad política en medio de la crisis venezolana, mientras enfrenta señalamientos penales similares a los de su padre.
lun 12 enero 2026 02:12 PM
¿Quién es “Nicolasito” Maduro y por qué EU lo acusa de narcotráfico y portación de armas?
El diputado es economista, tiene 35 años y cursa un doctorado en la Universidad Católica Andrés Bello. (Gobierno de Venezuela)

Ha pasado más de una semana desde la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa Cilia Flores a manos de fuerzas estadounidenses; sin embargo, no son los únicos miembros de la familia presidencial que eran buscados. En la mira también está su hijo, el diputado oficialista Nicolás Maduro Guerra, conocido como “Nicolasito”.

El hijo de Maduro ha comenzado a cobrar un rol más protagónico en la situación actual del país sudamericano; no obstante, también es buscado por la justicia estadounidense por cargos muy similares a los de su padre, por lo que no está a salvo de un posible operativo en el futuro.

Perfil político de Nicolás Maduro Guerra

“Nicolasito” es el primogénito de Nicolás Maduro, nacido de una relación anterior a la que el exmandatario mantiene con Cilia Flores. Tiene 35 años, es economista y actualmente cursa estudios de doctorado en la Universidad Católica Andrés Bello.

Su entrada a la vida pública ocurrió en 2013, cuando su padre asumió la presidencia de Venezuela tras la muerte de Hugo Chávez. Desde entonces, ha formado parte de las estructuras políticas del chavismo en el ámbito legislativo.

Una mujer pasa junto a un mural que muestra una bomba de aceite en una calle de Caracas el 7 de enero de 2026. El secretario de Energía de los Estados Unidos, Chris Wright, dijo el 7 de enero que Washington controlará las ventas de petróleo venezolano "indefinidamente", un día después de que el presidente Donald Trump anunciara que los líderes interinos de Venezuela habían acordado la comercialización administrada por Estados Unidos de 30-50 millones de barriles de crudo.
Economía

China, el socio indispensable de la Venezuela de Maduro

En 2017 participó en la Asamblea Nacional Constituyente, órgano controlado por el oficialismo y presidido por Delcy Rodríguez. Más tarde obtuvo una curul en la Asamblea Nacional, donde continúa como diputado.

En el Congreso integra comisiones enfocadas en temas económicos y financieros, participa en los trabajos de diálogo para la reforma de las leyes electorales y mantiene vínculos legislativos con países como Rusia, China y Japón.

¿De qué acusan a “Nicolasito” Maduro en EU?

Maduro Guerra, a quien las autoridades estadounidenses identifican como “Nicolasito” o “El Príncipe”, está incluido en una acusación federal presentada por el Departamento de Justicia de EU contra integrantes del entorno más cercano al poder en Venezuela.

De acuerdo con el expediente, el diputado oficialista enfrenta tres cargos: conspirar para introducir cocaína a territorio estadounidense, portar armas de fuego y artefactos de alto poder, y participar en un plan para poseer ese tipo de armamento. Los señalamientos forman parte de una investigación más amplia sobre redes de narcotráfico con alcance internacional.

La fiscalía sostiene que Maduro Guerra habría tenido un papel en esquemas que permitieron el traslado de droga con apoyo de organizaciones criminales que supuestamente operan en Colombia, México y Venezuela, mediante mecanismos de corrupción y protección política.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro (2a R), saluda junto a la primera dama Cilia Flores, la vicepresidenta Delcy Rodríguez (izq) y el presidente de la Asamblea Nacional Jorge Rodríguez, al llegar a la Capitolio -casa de la Asamblea Nacional- para la toma de posesión presidencial, en Caracas el 10 de enero de 2025.
Internacional

Los ganadores y los perdedores de la caída de Nicolás Maduro

Entre los hechos citados por los investigadores se encuentran presuntos viajes recurrentes a la Isla Margarita en años previos, así como su supuesta intervención en operaciones para enviar cargamentos de cocaína hacia Florida. También se menciona un encuentro en Colombia, en el que se habrían discutido rutas y acuerdos para mover droga y armas con destino a EU.

“Nicolasito” ha rechazado los señalamientos. Desde la tribuna legislativa negó cualquier vínculo con actividades ilícitas y defendió a su familia, mientras en redes sociales ha difundido mensajes para exigir el regreso de su padre, en un contexto político que marca un antes y un después en la historia reciente de Venezuela.

Bandera Venezuela
Hijo de Maduro dice que su padre está bien

Nicolás Maduro Guerra aseguró que su padre, el presidente depuesto de Venezuela, Nicolás Maduro, se encuentra en buen estado mientras enfrenta un proceso judicial en Estados Unidos. El mensaje fue difundido este 11 de enero a través de un video compartido por un dirigente del partido oficialista.

“El mensaje que nos dan los abogados es que está fuerte, que no estemos tristes”, afirmó el diputado al relatar una comunicación reciente con su padre. Añadió que Maduro les pidió mantenerse firmes y aseguró que “está bien”, pese a la situación legal que enfrenta.

Durante su intervención, Maduro Guerra sostuvo que su padre no fue derrotado políticamente y que, en su opinión, se recurrió a una acción “desproporcionada” para sacarlo del poder. “Él está fuerte”, insistió.

En la Comisión Permanente, diputados del PRI alertaron que Morena va por una "reforma electoral al estilo Maduro".
Congreso

Legisladores morenistas y opositores chocan por operación para capturar a Maduro

Cabe recordar que el pasado 5 de enero, el diputado expresó su respaldo público a la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, a quien dio su “apoyo incondicional” durante la instalación de un nuevo periodo de la Asamblea Nacional. En ese acto, afirmó entre lágrimas que el país “está en buenas manos” y expresó su deseo de reencontrarse pronto con su padre en Venezuela.

Nicolás Maduro fue depuesto el 3 de enero tras una operación militar de Estados Unidos y trasladado a Nueva York, donde enfrenta cargos por narcotráfico y terrorismo, acusaciones que ha negado y ante las cuales se ha declarado prisionero de guerra.

Mujeres caminan frente a un mural del derrocado presidente venezolano Nicolás Maduro en Caracas el 10 de enero de 2026.
Maduro Guerra niega los cargos, defiende a su familia y afirma que su padre está “fuerte” ante la justicia de EU. (FOTO: JUAN BARRETO/AFP)

