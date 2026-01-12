¿Quién es “Nicolasito” Maduro y por qué EU lo acusa de narcotráfico y portación de armas?

Perfil político de Nicolás Maduro Guerra

“Nicolasito” es el primogénito de Nicolás Maduro, nacido de una relación anterior a la que el exmandatario mantiene con Cilia Flores. Tiene 35 años, es economista y actualmente cursa estudios de doctorado en la Universidad Católica Andrés Bello.

Su entrada a la vida pública ocurrió en 2013, cuando su padre asumió la presidencia de Venezuela tras la muerte de Hugo Chávez. Desde entonces, ha formado parte de las estructuras políticas del chavismo en el ámbito legislativo.

En 2017 participó en la Asamblea Nacional Constituyente, órgano controlado por el oficialismo y presidido por Delcy Rodríguez. Más tarde obtuvo una curul en la Asamblea Nacional, donde continúa como diputado.

En el Congreso integra comisiones enfocadas en temas económicos y financieros, participa en los trabajos de diálogo para la reforma de las leyes electorales y mantiene vínculos legislativos con países como Rusia, China y Japón.

🔎🤔“Nicolasito” aseguró que su padre, el expresidente venezolano, @NicolasMaduro, está “bien y fuerte” pese a estar detenido en Estados Unidos.pic.twitter.com/H5XR55qcj8 — News On Demand (@OnDemand_News) January 12, 2026

¿De qué acusan a “Nicolasito” Maduro en EU?

Maduro Guerra, a quien las autoridades estadounidenses identifican como “Nicolasito” o “El Príncipe”, está incluido en una acusación federal presentada por el Departamento de Justicia de EU contra integrantes del entorno más cercano al poder en Venezuela.

De acuerdo con el expediente, el diputado oficialista enfrenta tres cargos: conspirar para introducir cocaína a territorio estadounidense, portar armas de fuego y artefactos de alto poder, y participar en un plan para poseer ese tipo de armamento. Los señalamientos forman parte de una investigación más amplia sobre redes de narcotráfico con alcance internacional.

La fiscalía sostiene que Maduro Guerra habría tenido un papel en esquemas que permitieron el traslado de droga con apoyo de organizaciones criminales que supuestamente operan en Colombia, México y Venezuela, mediante mecanismos de corrupción y protección política.

Entre los hechos citados por los investigadores se encuentran presuntos viajes recurrentes a la Isla Margarita en años previos, así como su supuesta intervención en operaciones para enviar cargamentos de cocaína hacia Florida. También se menciona un encuentro en Colombia, en el que se habrían discutido rutas y acuerdos para mover droga y armas con destino a EU.

“Nicolasito” ha rechazado los señalamientos. Desde la tribuna legislativa negó cualquier vínculo con actividades ilícitas y defendió a su familia, mientras en redes sociales ha difundido mensajes para exigir el regreso de su padre, en un contexto político que marca un antes y un después en la historia reciente de Venezuela.

Hijo de Maduro dice que su padre está bien

Nicolás Maduro Guerra aseguró que su padre, el presidente depuesto de Venezuela, Nicolás Maduro, se encuentra en buen estado mientras enfrenta un proceso judicial en Estados Unidos. El mensaje fue difundido este 11 de enero a través de un video compartido por un dirigente del partido oficialista.

“El mensaje que nos dan los abogados es que está fuerte, que no estemos tristes”, afirmó el diputado al relatar una comunicación reciente con su padre. Añadió que Maduro les pidió mantenerse firmes y aseguró que “está bien”, pese a la situación legal que enfrenta.

Durante su intervención, Maduro Guerra sostuvo que su padre no fue derrotado políticamente y que, en su opinión, se recurrió a una acción “desproporcionada” para sacarlo del poder. “Él está fuerte”, insistió.

Cabe recordar que el pasado 5 de enero, el diputado expresó su respaldo público a la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, a quien dio su “apoyo incondicional” durante la instalación de un nuevo periodo de la Asamblea Nacional. En ese acto, afirmó entre lágrimas que el país “está en buenas manos” y expresó su deseo de reencontrarse pronto con su padre en Venezuela.

Nicolás Maduro fue depuesto el 3 de enero tras una operación militar de Estados Unidos y trasladado a Nueva York, donde enfrenta cargos por narcotráfico y terrorismo, acusaciones que ha negado y ante las cuales se ha declarado prisionero de guerra.