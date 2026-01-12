De la confrontación a la cooperación: una llamada de una hora cambió la relación entre Trump y Petro

El líder colombiano pidió el viernes a la presidenta interina venezolana, Delcy Rodríguez, combatir "juntos" al narcotráfico.
Así, en 48 horas Petro pasó de ser un mandatario que debía "cuidar su trasero", en la reciente expresión que utilizó Trump, a proponer medidas militares conjuntas y a mediar con Venezuela para rebajar la tensión.
Tras meses de tensiones, el clima entre Colombia y Estados Unidos es de "alivio" y "tranquilidad" después de la llamada, pero no hay un ambiente (…) de triunfalismos", dijo el vicecanciller Mauricio Jaramillo, a la AFP.
La "palabra clave" es "cautela", añadió.
Un enemigo en común
En su primera llamada telefónica, Petro y Trump se comprometieron a golpear al Ejército de Liberación Nacional (ELN) en la frontera con Venezuela, dijo el jueves el ministro del Interior, Armando Benedetti, a Blu Radio.
Colombia y Venezuela comparten una frontera porosa de 2,200 kilómetros en la que diferentes grupos armados se disputan las rentas del narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando.
Según Benedetti, Petro solicitó ayuda a Trump para "golpear duro al ELN" porque los guerrilleros "siempre terminaban en Venezuela" para esquivar a la fuerza pública colombiana.
Por eso, es necesario que "también sean atacados en la retaguardia" en Venezuela.
Una acción militar de Estados Unidos amenaza seriamente al ELN, organización fundada hace seis décadas.
Tiene una "larguísima experiencia en lucha guerrillera sobre el terreno", dijo a la AFP Carlos Velandia, excomandante del ELN y actual analista del conflicto.
Pero "nada tienen que hacer en una guerra tecnológica" como la que podrían librar los estadounidenses.
En diciembre, el ELN ordenó el confinamiento de civiles en las zonas bajo su dominio para responder a "las amenazas de intervención de Trump".
Petro intentó sin éxito negociar la paz con esa guerrilla tras su llegada al poder en 2022.
Los acercamientos quedaron sepultados tras una ofensiva de los rebeldes contra disidentes de las FARC en la región fronteriza del Catatumbo, que dejó más de un centenar de muertos y decenas de miles de desplazados hace un año.