Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Doctrina Trump 2026_Header Desktop Home Expansión
Doctrina Trump 2026_Banne Gallery Promo Home Expansión
Internacional

De la confrontación a la cooperación: una llamada de una hora cambió la relación entre Trump y Petro

Los presidentes de EU y Colombia pasaron esta semana de choques constantes por temas como la migración y el narcotráfico a una relación más estrecha, que llevará al colombiano a la Casa Blanca.
lun 12 enero 2026 05:55 AM
Esta combinación de imágenes creadas el 7 de enero de 2026 muestra al presidente de Colombia, Gustavo Petro, hablando durante una conferencia de prensa en el marco de la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC) en Buenos Aires, el 24 de enero de 2023, y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, habla durante el retiro de miembros del Partido Republicano de la Cámara de Representantes (GOP) en el Centro Kennedy en Washington, DC, el 6 de enero de 2026.
En su primera llamada telefónica, Petro y Trump se comprometieron a golpear al Ejército de Liberación Nacional (ELN) en la frontera con Venezuela. (FOTO: LUIS ROBAYO MANDEL NGAN/AFP)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha presionado a los líderes de Latinoamérica esta semana. Sin lugar a dudas, Gustavo Petro, el presidente de Colombia, es quien ha recibido más ataques. Sin embargo, a mediados de la semana pasada, el tono cambió.

Trump pasó de calificar a Petro de “un enfermo” al que “le gusta vender drogas” a considerar ‘un honor’ tener una llamada con él, e incluso invitarlo a la Casa Blanca.

Publicidad

Por su lado, el líder colombiano, quien dejará la Casa de Nariño en agosto, reconoció en una entrevista con el diario El País que comparte algunas similitudes con el mandatario estadounidense.

El peor momento en décadas de la relación Colombia-Estados Unidos

Petro y Trump han chocado repetidamente sobre temas como narcotráfico, aranceles y migración. Colombia y Estados Unidos, aliados militares y económicos históricos, se encuentran en uno de los peores momentos de su relación bilateral.

Lee

Esta combinación de imágenes creadas el 4 de enero de 2026 muestra al presidente estadounidense Donald Trump mientras el primer ministro canadiense Mark Carney habla mientras se encuentran durante la Cumbre del Grupo de los Siete (G7) en el Pomeroy Kananaskis Mountain Lodge en Kananaskis, Alberta, Canadá, el 16 de junio de 2025, y el presidente de Colombia, Gustavo Petro, hace gestos durante una ceremonia para decorar a los miembros del equipo de casi 200 rescatadores que participaron en la exitosa búsqueda de cuatro niños indígenas perdidos en la Amazonía colombiana, en el Palacio Presidencial Nario en Bogotá el 26 de junio de 2023.
Internacional

Gustavo Petro y Cuba, los siguientes en la mira de la Doctrina “Donroe”

Desde que Trump llegó al poder en enero de 2025, las relaciones con Colombia entraron en sus horas más bajas con frecuentes choques por temas de narcotráfico, migración, arancelarios, entre otros.

Colombia, el mayor productor de cocaína del mundo, está bajo la presión de Washington, que considera insuficientes sus esfuerzos por detener la producción de droga.

Trump sacó al país de la lista de naciones aliadas en la lucha contra el narcotráfico e impuso duras sanciones financieras contra Petro y su círculo cercano. Desde finales de septiembre, Petro no tiene visa estadounidense por orden de Trump.

Washington y Bogotá habían sido aliados durante décadas, especialmente durante la implementación en 1999 del Plan Colombia, considerado una de las razones del éxito de la lucha contra los carteles.

Lee

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro (2a R), saluda junto a la primera dama Cilia Flores, la vicepresidenta Delcy Rodríguez (izq) y el presidente de la Asamblea Nacional Jorge Rodríguez, al llegar a la Capitolio -casa de la Asamblea Nacional- para la toma de posesión presidencial, en Caracas el 10 de enero de 2025.
Internacional

Los ganadores y los perdedores de la caída de Nicolás Maduro

Un punto de inflexión

Los ataques del 3 de enero en Caracas marcaron un punto crítico. La Cancillería teme que el escenario se degrade aún más en la región, sobre todo cuando América Latina está polarizada frente a Estados Unidos.

Publicidad

Mientras Argentina, Ecuador y el gobierno electo de Chile defienden el derrocamiento de Maduro, Brasil, México y Colombia cerraron filas para condenarlo.

Trump dijo hace una semana que Petro debería "cuidarse el trasero", luego de que el mandatario venezolano Nicolás Maduro fuese capturado en Caracas y llevado a Estados Unidos acusado de narcotráfico y terrorismo.

Además, describió a Petro como "un hombre enfermo al que le gusta fabricar cocaína y venderla a Estados Unidos". "No lo hará por mucho más tiempo", advirtió el presidente estadounidense.

Petro, un exguerrillero del M-19 que firmó la paz en 1990, aseguró en respuesta que tomaría de nuevo las armas si Trump concretaba sus amenazas.

"Juré no tocar un arma más desde el pacto de paz de 1989, pero por la patria tomaré de nuevo las armas que no quiero", dijo el mandatario izquierdista en la red social X.

Una llamada para bajar la tensión

La confrontación verbal entre ambos líderes continuó hasta que acordaron limar asperezas en una conversación telefónica de más de una hora el miércoles.

"Fue un gran honor hablar con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien llamó para explicar la situación de las drogas y otros desacuerdos que hemos tenido. Agradecí su llamada y su tono, y espero reunirme con él en un futuro cercano", indicó Trump en su mensaje.

Publicidad

Se trata de la primera vez que ambos mandatarios conversan.

"Se están haciendo arreglos entre el secretario de Estado Marco Rubio y el canciller de Colombia. La reunión tendrá lugar en la Casa Blanca", añadió.

Trump confirmó que la visita de Petro se realizará en la primera semana de febrero.

"Estoy seguro de que [la visita] saldrá muy bien para Colombia y para Estados Unidos, pero la cocaína y otras drogas deben SER IMPEDIDAS de ingresar a Estados Unidos", escribió Trump en su plataforma Truth Social.

Petro había convocado este miércoles marchas en todo el país en rechazo a las amenazas de Trump. En su declaración ante una multitud en la céntrica Plaza de Bolívar aseguró que pensaba dar un discurso "bastante duro", pero lo cambió después de la llamada, que se extendió por lo menos una hora.

El mandatario izquierdista aseguró que le solicitó a su homólogo estadounidense que "se restablezcan las comunicaciones directas entre cancillerías y presidentes", de ambas naciones.

También hablaron sobre narcotráfico y la situación en Venezuela, tras el bombardeo del sábado que culminó en la detención de Nicolás Maduro, ahora preso y pendiente de juicio por narcotráfico y terrorismo en Estados Unidos.

"Si no se dialoga, hay guerra", dijo Petro en medio de ovaciones. "Llegaron a convencer a Trump que yo era el rey de la fábrica de cocaína. (...) Trump no es tonto", dijo.

El líder colombiano pidió el viernes a la presidenta interina venezolana, Delcy Rodríguez, combatir "juntos" al narcotráfico.

Así, en 48 horas Petro pasó de ser un mandatario que debía "cuidar su trasero", en la reciente expresión que utilizó Trump, a proponer medidas militares conjuntas y a mediar con Venezuela para rebajar la tensión.

Tras meses de tensiones, el clima entre Colombia y Estados Unidos es de "alivio" y "tranquilidad" después de la llamada, pero no hay un ambiente (…) de triunfalismos", dijo el vicecanciller Mauricio Jaramillo, a la AFP.

La "palabra clave" es "cautela", añadió.

Un enemigo en común

En su primera llamada telefónica, Petro y Trump se comprometieron a golpear al Ejército de Liberación Nacional (ELN) en la frontera con Venezuela, dijo el jueves el ministro del Interior, Armando Benedetti, a Blu Radio.

Colombia y Venezuela comparten una frontera porosa de 2,200 kilómetros en la que diferentes grupos armados se disputan las rentas del narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando.

Según Benedetti, Petro solicitó ayuda a Trump para "golpear duro al ELN" porque los guerrilleros "siempre terminaban en Venezuela" para esquivar a la fuerza pública colombiana.

Por eso, es necesario que "también sean atacados en la retaguardia" en Venezuela.

Una acción militar de Estados Unidos amenaza seriamente al ELN, organización fundada hace seis décadas.

Tiene una "larguísima experiencia en lucha guerrillera sobre el terreno", dijo a la AFP Carlos Velandia, excomandante del ELN y actual analista del conflicto.

Pero "nada tienen que hacer en una guerra tecnológica" como la que podrían librar los estadounidenses.

En diciembre, el ELN ordenó el confinamiento de civiles en las zonas bajo su dominio para responder a "las amenazas de intervención de Trump".

Petro intentó sin éxito negociar la paz con esa guerrilla tras su llegada al poder en 2022.

Los acercamientos quedaron sepultados tras una ofensiva de los rebeldes contra disidentes de las FARC en la región fronteriza del Catatumbo, que dejó más de un centenar de muertos y decenas de miles de desplazados hace un año.

Tags

Intervención de EU en Venezuela Donald Trump

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad