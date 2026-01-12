De la confrontación a la cooperación: una llamada de una hora cambió la relación entre Trump y Petro

Por su lado, el líder colombiano, quien dejará la Casa de Nariño en agosto, reconoció en una entrevista con el diario El País que comparte algunas similitudes con el mandatario estadounidense.

El peor momento en décadas de la relación Colombia-Estados Unidos

Petro y Trump han chocado repetidamente sobre temas como narcotráfico, aranceles y migración. Colombia y Estados Unidos, aliados militares y económicos históricos, se encuentran en uno de los peores momentos de su relación bilateral.

Desde que Trump llegó al poder en enero de 2025, las relaciones con Colombia entraron en sus horas más bajas con frecuentes choques por temas de narcotráfico, migración, arancelarios, entre otros.

Colombia, el mayor productor de cocaína del mundo, está bajo la presión de Washington, que considera insuficientes sus esfuerzos por detener la producción de droga.

Trump sacó al país de la lista de naciones aliadas en la lucha contra el narcotráfico e impuso duras sanciones financieras contra Petro y su círculo cercano. Desde finales de septiembre, Petro no tiene visa estadounidense por orden de Trump.

Washington y Bogotá habían sido aliados durante décadas, especialmente durante la implementación en 1999 del Plan Colombia, considerado una de las razones del éxito de la lucha contra los carteles.

Un punto de inflexión

Los ataques del 3 de enero en Caracas marcaron un punto crítico. La Cancillería teme que el escenario se degrade aún más en la región, sobre todo cuando América Latina está polarizada frente a Estados Unidos.