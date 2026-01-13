Amenazas de Trump
El presidente estadounidense Donald Trump ha amenazado en múltiples ocasiones con intervenir militarmente en Irán, país al que bombardeó a finales de junio del año pasado.
El lunes, en un intento de redoblar la presión, el republicano anunció que impondrá "inmediatamente" aranceles del 25% a los socios comerciales de la República Islámica.
Los principales socios comerciales de Irán son China, Turquía, Emiratos Árabes Unidos e Irak, según la base de datos económica Trading Economics.
Trump alentó este martes a los manifestantes en Irán a continuar con su movimiento y a derrocar a las autoridades de la República Islámica.
"Patriotas iraníes, MANTENGAN LAS MANIFESTACIONES", escribió Donald Trump en su plataforma Truth Social. "He cancelado todas las reuniones con los funcionarios iraníes hasta que CESE esta matanza sin sentido de manifestantes. LA AYUDA ESTÁ EN CAMINO", lanzó.
¿El fin de los ayatolás?
A sus 86 años, el ayatolá Jamenei se ha visto confrontado a una multitud de retos, como la guerra de 12 días con Israel en junio, desencadenada por un ataque masivo contra las instalaciones militares y nucleares de la República Islámica.
Sin embargo, estas protestas "representan el desafío más grave a la República Islámica en años, tanto por su alcance como por sus reclamos políticos cada vez más explícitos", declaró a AFP Nicole Grajewski, profesora en el Centro de Estudios Internacionales Sciences Po, en París.
Aún así, varios analistas advirtieron que es demasiado pronto para predecir una caída inmediata del sistema teocrático, subrayando que Irán cuenta con un aparato represivo sólido, empezando por el cuerpo de los Guardianes de la Revolución, encargado de proteger la República Islámica.