Internacional

El colapso del rial es la chispa que encendió las protestas en Irán

La moneda iraní perdió gran parte de su valor en el último año, lo que condujo a la hiperinflación y a una fuerte volatilidad económica en Irán.
mar 13 enero 2026 03:11 PM
Los iraníes se reúnen bloqueando una calle durante una protesta en Teherán, Irán, el 9 de enero de 2026. Las protestas nacionales comenzaron en el Gran Bazar de Teherán contra las políticas económicas fallidas a finales de diciembre, que se extendieron a universidades y otras ciudades, e incluyeron consignas económicas, a políticas y antigubernamentales.
La crisis monetaria condujo a un deterioro sostenido de las condiciones de vida de los iraníes. (FOTO: MAHSA/Middle East Images via AFP)

Irán vive desde hace dos semanas las protestas más grandes en la historia de la República Islámica. Las manifestaciones, que han sido duramente reprimidas por el gobierno, han dejado por lo menos 734 muertos.

Al principio, las marchas iban dirigidas contra el costo de vida, pero se han convertido en un movimiento contra el régimen teocrático que ha gobernado desde la revolución de 1979 y que desde 1989 está dirigido por el guía supremo Alí Jamenei.

Una crisis económica sin precedentes

Las manifestaciones comenzaron el 28 de diciembre, cuando comerciantes iraníes cerraron sus tiendas en protesta por el deterioro de la situación económica, agravada por las sanciones occidentales y la rápida devaluación de la moneda nacional.

El rial tocó entonces un mínimo histórico frente al dólar, según el tipo informal del mercado negro, a más de 1.4 millones de riales por dólar (frente a 820,000 de un año antes) y 1.7 millones por euro (frente a 855,000).

La depreciación crónica de la moneda provoca hiperinflación y una fuerte volatilidad en Irán, donde algunos precios aumentan considerablemente de un día para otro.

La fluctuación de los precios paralizaba las ventas de ciertos bienes importados, ya que tanto vendedores como compradores preferían posponer cualquier transacción a la espera de mayor claridad.

La inflación anual alcanzó el 42% en diciembre, mientras que la inflación de los alimentos se disparó al 72%, y el precio del pan aumentó un 113%. Los aumentos de precios tienen un impacto mucho más severo en las áreas provinciales más pobres.

Todo esto condujo a un deterioro sostenido de las condiciones de vida de los iraníes y la mala gestión crónica de servicios estatales por parte del Estado, como el acceso al agua.

De acuerdo con analistas, la crisis subraya cómo el régimen teocrático ha sido desgastado por una combinación de décadas de sanciones fluctuantes de los Estados Unidos, mala gestión interna y corrupción.

El presidente iraní, Masud Pezeshkian, pidió a sus funcionarios que escuchen "las demandas legítimas" de los comerciantes.

"Pedí al ministro del Interior que escuche las demandas legítimas de los manifestantes dialogando con sus representantes para que el gobierno pueda actuar con todas sus fuerzas para resolver los problemas y hacerlo de manera responsable", urgió Pezeshkian, según declaraciones recogidas por la agencia de noticias Irna, entre otros medios oficiales.

“A medida que crecían, las consignas también cambiaron. Lo que comenzó como una expresión de descontento económico evolucionó hacia reivindicaciones políticas más amplias: llamamientos al fin de la República Islámica y demandas de derechos humanos, dignidad y libertad”, indica Amnistía Internacional.

Las protestas, sin embargo, se extendieron a 27 de las 31 provincias de Irán en pocos días.

Este vídeo tomado el 13 de enero de 2026 a partir de imágenes de UGC publicadas en las redes sociales el 10 de enero de 2026 muestra enfrentamientos en Mashhad, en el noreste de Irán. Una violenta represión de una ola de protestas en Irán ha matado al menos a 648 personas, dijo un grupo de derechos el 12 de enero de 2026, mientras las autoridades iraníes buscaban recuperar el control de las calles con manifestaciones masivas a nivel nacional.
Las protestas en Irán se extendieron a 27 de las 31 provincias de Irán en pocos días (FOTO: AFP)

"Es inevitable que esta protesta continúe creciendo y aumentando, traduciéndolo a este momento: las protestas simplemente se han incertado debido al estancamiento económico y al estancamiento político", dijo Sanam Vakil, directora de Oriente Medio en Chatham House al diario británico Financial Times. "No tenía que ser tan revolucionario. Se ha agravado por su falta de voluntad para hacer concesiones y su falta de voluntad para reformar, económica y políticamente".

Protestas reprimidas con violencia

Organizaciones de derechos humanos han alertado sobre la letal represión de las protestas, advirtiendo que el corte de internet impuesto por las autoridades desde el 8 de enero busca ocultar la magnitud del derramamiento de sangre.

La ONG Iran Human Rights, con sede en Noruega, indicó el martes que pudo verificar 743 muertes, entre ellas la de nueve menores, y miles de heridos desde que estalló el movimiento el 28 de diciembre.

Sin embargo, advirtió que la cifra real de víctimas podría ser mucho más alta: "según algunas estimaciones, más de 6,000”, así como 10,000 detenidos.

Contenido gráfico / Este vídeo tomado el 13 de enero de 2026 a partir de imágenes de UGC publicadas en las redes sociales el 12 de enero de 2026 muestra docenas de cuerpos tirados dentro del Centro Forense de Diagnóstico y Laboratorio de la Provincia de Teherán en Kahrizak, con lo que parecen ser familiares afligidos en busca de seres queridos. Otros vídeos que muestran las mismas escenas aparecieron por primera vez en línea el 10 de enero de 2026.
Human Rights Watch (HRW) dice que existen "informes fiables de que las fuerzas de seguridad están llevando a cabo matanzas a gran escala”. (FOTO: AFP)

Y aunque este martes se restableció la conexión telefónica internacional, los iraníes siguen sin poder acceder a internet desde el 8 de enero en un intento, denuncian organizaciones de derechos humanos, de ocultar la magnitud del derramamiento de sangre.

Human Rights Watch (HRW) abundó diciendo que existen "informes fiables de que las fuerzas de seguridad están llevando a cabo matanzas a gran escala”.

De acuerdo con la prensa estatal, decenas de miembros de las fuerzas de seguridad murieron en las protestas. Sus funerales se acabaron convirtiendo en grandes concentraciones a favor del gobierno, que declaró tres días de luto oficial.

El martes, el canciller iraní, Abás Araqchi, declaró a Al Jazeera que el gobierno ordenó que se cortara internet tras verse "confrontado a operaciones terroristas y darse cuenta de que las órdenes venían de fuera del país”.

En tanto, la Fiscalía afirmó que las autoridades presentarán cargos por delitos capitales de "moharebeh" ("guerra contra Dios") contra algunos de los sospechosos detenidos en las protestas. En el pasado, ha habido casos en que esos cargos han acarreado la pena de muerte.

Amenazas de Trump

El presidente estadounidense Donald Trump ha amenazado en múltiples ocasiones con intervenir militarmente en Irán, país al que bombardeó a finales de junio del año pasado.

El lunes, en un intento de redoblar la presión, el republicano anunció que impondrá "inmediatamente" aranceles del 25% a los socios comerciales de la República Islámica.

Los principales socios comerciales de Irán son China, Turquía, Emiratos Árabes Unidos e Irak, según la base de datos económica Trading Economics.

Trump alentó este martes a los manifestantes en Irán a continuar con su movimiento y a derrocar a las autoridades de la República Islámica.

"Patriotas iraníes, MANTENGAN LAS MANIFESTACIONES", escribió Donald Trump en su plataforma Truth Social. "He cancelado todas las reuniones con los funcionarios iraníes hasta que CESE esta matanza sin sentido de manifestantes. LA AYUDA ESTÁ EN CAMINO", lanzó.

¿El fin de los ayatolás?

A sus 86 años, el ayatolá Jamenei se ha visto confrontado a una multitud de retos, como la guerra de 12 días con Israel en junio, desencadenada por un ataque masivo contra las instalaciones militares y nucleares de la República Islámica.

Sin embargo, estas protestas "representan el desafío más grave a la República Islámica en años, tanto por su alcance como por sus reclamos políticos cada vez más explícitos", declaró a AFP Nicole Grajewski, profesora en el Centro de Estudios Internacionales Sciences Po, en París.

Aún así, varios analistas advirtieron que es demasiado pronto para predecir una caída inmediata del sistema teocrático, subrayando que Irán cuenta con un aparato represivo sólido, empezando por el cuerpo de los Guardianes de la Revolución, encargado de proteger la República Islámica.

