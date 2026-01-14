El FBI allana casa de una periodista del Washington Post, a solicitud del Pentágono

"A petición del Departamento de Guerra (de Defensa), el Departamento de Justicia y el FBI ejecutaron una orden de registro en el domicilio de una periodista del Washington Post que recibía y publicaba información clasificada y filtrada ilegalmente por un subcontratista del Pentágono", afirmó Bondi en 𝕏.

This past week, at the request of the Department of War, the Department of Justice and FBI executed a search warrant at the home of a Washington Post journalist who was obtaining and reporting classified and illegally leaked information from a Pentagon contractor. The leaker is… — Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) January 14, 2026

Previamente, el Washington Post había anunciado el allanamiento de la residencia de su periodista Hannah Natanson en Virginia, en las afueras de Washington, donde las autoridades "se habían incautado de su teléfono, sus dos ordenadores portátiles y un reloj".

Según The Washington Post, Natanson no es objeto de la investigación, sino Aurelio Perez-Lugones, un administrador de sistemas con autorización de seguridad de máximo nivel acusado de llevarse a su casa documentos de inteligencia, que fueron encontrados en su lonchera y su sótano.

La fiscal general agregó que el responsable de las filtraciones "está "actualmente preso".

Perez-Lugones, quien sirvió en la Marina de Estados Unidos de 1982 a 2002 antes de trabajar como contratista del Pentágono, fue arrestado la semana pasada en el estado de Maryland, según documentos judiciales que no mencionan ningún contacto con periodistas.

Sin embargo, el director del FBI, Kash Patel, dijo en 𝕏 que el registro apuntaba a una periodista del Washington Post "que presuntamente obtenía y divulgaba información militar clasificada y sensible" y declinó hacer cualquier otro comentario sobre "una investigación en curso".

"La administración Trump no tolerará las filtraciones ilegales de información clasificada que, al ser publicadas, suponen un grave riesgo a la seguridad nacional", indicó Bondi en su mensaje.

Investigators told the reporter that she is not the focus of the probe.



The warrant said law enforcement was investigating a system administrator in Maryland who has been accused of taking home classified intelligence reports. https://t.co/2nNkqXT3QQ pic.twitter.com/L0Mrsn7cr6 — The Washington Post (@washingtonpost) January 14, 2026

Durante el actual gobierno del presidente Donald Trump, el Pentágono ha impuesto nuevas políticas restrictivas para los medios de comunicación.

Si bien no es inusual que agentes del FBI intenten identificar la fuente de filtraciones a periodistas que publican información sensible, "es muy inusual y agresivo por parte de las fuerzas del orden llevar a cabo un registro en el domicilio de una periodista", indicó el Post.