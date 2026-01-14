Trump dice que hablo con la "formidable" presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez

Trump aseguró que todo "anda muy bien" con Venezuela, casi dos semanas después de que fuerzas estadounidenses bombardearan Caracas y otras regiones, y capturaran a Maduro.

"Tuvimos una larga llamada, discutimos un montón de cosas", declaró Trump a periodistas, y describió a Rodríguez como "una persona formidable". "Es alguien con quien trabajamos muy bien".

Rodríguez calificó la conversación de "productiva y cortés" y "desarrollada en un marco de respeto mutuo".

"Abordamos una agenda de trabajo bilateral en beneficio de nuestros pueblos, así como de asuntos pendientes en la relación entre nuestros gobiernos", escribió en Telegram.

Poco antes, anunció que su país vive un "nuevo momento político" en un corto encuentro con periodistas en el que ignoró preguntas sobre un posible viaje a Estados Unidos o Colombia.