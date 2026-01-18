La UE prepara la represalia comercial contra Trump por sus amenazas a Groenlandia

Su reactivación fue discutida este domingo por los 27 embajadores de la UE en Bruselas, junto con el llamado instrumento anticoerción (ACI) que puede limitar el acceso de las empresas estadounidenses al mercado interno, indicó el FT.

Los ocho países europeos amenazados con aranceles afirmaron este domingo que permanecerán unidos, antes de una reunión de emergencia de la UE para analizar cuál será la respuesta.

"Las amenazas arancelarias socavan las relaciones transatlánticas y corren el riesgo de provocar una peligrosa espiral”, indicaron en un comunicado conjunto.

"Permaneceremos unidos y coordinados en nuestra respuesta. Estamos comprometidos con la defensa de nuestra soberanía", añadieron, en relación a esta inédita crisis entre miembros de la OTAN.

Desde su regreso a la Casa Blanca, el mandatario republicano insiste en querer tomar el control de la enorme isla, alegando motivos de seguridad nacional, ya que de no hacerlo la ocuparían Rusia o China.

En respuesta a las tensiones entre Washington y Copenhague, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia enviaron tropas a Groenlandia para una misión de entrenamiento esta semana.

Trump amenazó con aranceles de hasta el 25% a países europeos para presionar por una compra de ese territorio autónomo danés.

Si se materializan, las amenazas de Trump contra los socios de Washington en la OTAN generarían una tensión sin precedentes dentro de la alianza.