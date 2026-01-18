Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Doctrina Trump 2026_Header Desktop Home Expansión
Doctrina Trump 2026_Banne Gallery Promo Home Expansión
Internacional

La UE prepara la represalia comercial contra Trump por sus amenazas a Groenlandia

Las autoridades de los países europeos también consideran restringir a la compañías estadounidenses al mercado, de acuerdo con el FT.
dom 18 enero 2026 04:53 PM
El primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen (C-L), participa en una manifestación que reunió a casi un tercio de la población de la ciudad para protestar contra los planes del presidente de los Estados Unidos de tomar Groenlandia, el 17 de enero de 2026 en Nuuk, Groenlandia.
Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump insiste en querer tomar el control de Groenlandia, alegando motivos de seguridad nacional. (FOTO: ALESSANDRO RAMPAZZO/AFP)

Las capitales de la Unión Europea consideran golpear a Estados Unidos con aranceles por 93,000 millones de euros como represalia a las amenazas de Donald Trump contra los miembros de la OTAN que se oponen a su campaña para tomar el control de Groenlandia, de acuerdo con un reporte del diario británico Financial Times.

El reporte del diario indica que la lista de aranceles se preparó el año pasado, pero se suspendió hasta el 6 de febrero para evitar una guerra comercial en toda regla.

Publicidad

Su reactivación fue discutida este domingo por los 27 embajadores de la UE en Bruselas, junto con el llamado instrumento anticoerción (ACI) que puede limitar el acceso de las empresas estadounidenses al mercado interno, indicó el FT.

Los ocho países europeos amenazados con aranceles afirmaron este domingo que permanecerán unidos, antes de una reunión de emergencia de la UE para analizar cuál será la respuesta.

"Las amenazas arancelarias socavan las relaciones transatlánticas y corren el riesgo de provocar una peligrosa espiral”, indicaron en un comunicado conjunto.

"Permaneceremos unidos y coordinados en nuestra respuesta. Estamos comprometidos con la defensa de nuestra soberanía", añadieron, en relación a esta inédita crisis entre miembros de la OTAN.

Desde su regreso a la Casa Blanca, el mandatario republicano insiste en querer tomar el control de la enorme isla, alegando motivos de seguridad nacional, ya que de no hacerlo la ocuparían Rusia o China.

En respuesta a las tensiones entre Washington y Copenhague, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia enviaron tropas a Groenlandia para una misión de entrenamiento esta semana.

Trump amenazó con aranceles de hasta el 25% a países europeos para presionar por una compra de ese territorio autónomo danés.

Si se materializan, las amenazas de Trump contra los socios de Washington en la OTAN generarían una tensión sin precedentes dentro de la alianza.

Publicidad

A partir del 1 de febrero, estos países estarán sujetos a un arancel adicional del 10% sobre todos los productos enviados a Estados Unidos, anunció Trump en su red Truth Social.

"El 1 de junio de 2026, el arancel se incrementará al 25%. Este arancel será exigible y pagadero hasta que se alcance un acuerdo para la compra completa y total de Groenlandia", escribió.

Los dirigentes de los países de la UE se reunirán "en los próximos días" en una cumbre para coordinar su respuesta a las amenazas de aranceles de Donald Trump debido a la pugna por Groenlandia, anunció este domingo el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa.

"Dada la importancia de los últimos acontecimientos y con el fin de mejorar la coordinación, decidió convocar una reunión extraordinaria del Consejo Europeo en los próximos días", anunció Costa en una publicación en las redes sociales.

Un alto funcionario europeo afirmó que Costa está considerando celebrar la cumbre en Bruselas el jueves.

Publicidad

Tags

Unión Europea Donald Trump Aranceles

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad