¿Por qué Trump quiere comprar Groenlandia y cuánto pagaría a Dinamarca por ella?

¿Por qué Trump quiere Groenlandia y cuánto pagaría a Dinamarca por ella?

Groenlandia es un territorio autónomo de Dinamarca, y debido a su posición geopolítica, el gobierno de Donald Trump tiene interés en tomar control de la isla como “estrategia de seguridad”.
jue 15 enero 2026 01:42 PM
Groenlandia es un territorio autónomo de Dinamarca, con una extensión de 2 millones 175,600 kilómetros cuadrados y 58,000 habitantes. (Hacer Keles/Getty Images)

Como si fuera un producto, el gobierno de Donald Trump ha intensificado su interés en “adquirir” Groenlandia. Comentarios del magnate neoyorquino afirman que Estados Unidos se quedaría con la isla “de una forma u otra" porque es crucial para la seguridad nacional ha derivado diferentes tensiones internacionales.

Desde reuniones fallidas con los ministros de Exteriores de Dinamarca y Groenlandia para desincentivar la anexión, al envío de soldados de Francia, Alemania, Suecia y Noruega a este territorio del Ártico para apoyar al país danés.

El interés de Trump, y el gobierno estadounidense, no es gratuito, ya que es la segunda isla más grande del mundo, con una ubicación geográfica estratégica y rica en recursos.

Groenlandia, la isla estratégica que Trump quiere para EU

Groenlandia es un territorio autónomo de Dinamarca, y se encuentra en la zona nororiental de América del Norte, entre el océano Atlántico y el Glaciar Ártico, y en la isla más grande del mundo, son contar a Australia, con una extensión de 2 millones 175,600 kilómetros cuadrados.

Su capital es Nuuk, y cuenta con 58,000 habitantes. Sin embargo, debido a su posición en el planeta, está más cerca de Estados Unidos que de Dinamarca, el país que lo regula.

Groenlandia tiene una posición estratégica, entre América y Europa, sobre la brecha GIUK, un paso marítimo entre ese territorio, Islandia y Reino Unido que conecta con el Ártico y el océano Atlántico.

Aparte de su ubicación, posee reservas de recursos atractivos: lata, cobre, plomo, zinc, grafito, olivino, criolita y mármol, principalmente. Además de tener yacimientos de ubís, diamantes y zafiros.

Hace poco abrió la extracción de uranio y otros materiales radiactivos. El uranio es utilizado para fabricar bombas nucleares, y Estados Unidos tiene bajo su posesión al menos 5,177 armas de este tipo.

La bandera de Groenlandia, conocida a nivel nacional como "Erfalasorput", ondea sobre las casas el 28 de marzo de 2025 en Nuuk, Groenlandia. Una visita esta semana a Groenlandia por una delegación estadounidense.
Dinamarca fracasa en disuadir a Trump de su idea de anexionarse Groenlandia

También hay posibilidad de explotación de niquel, zinc, cobalto, entre otros recursos como neodimio y disprosio, elementos importantes para la transición energética y de los que China tiene prácticamente el monopolio. Éstos son utilizados en turbinas eólicas, motores eléctricos y muchos otros dispositivos electrónicos.

Groenlandia también tiene reservas de hidrocarburos, por lo que hay potencial de explotación petrolera en las aguas de la isla.

Equipo de perforación en el trabajo, Nuuk, Groenlandia
Equipo de perforación en el trabajo, Nuuk, Groenlandia. (mtcurado/Getty Images)

El interés de Estados Unidos en Groenlandia no es nuevo

Estados Unidos ya tiene presencia en la isla, ya que tiene la Base Aérea Thule, ubicada a unos 1,200 kilómetros sobre el Círculo Polar Ártico y construida en 1951. El sitio de operaciones tiene un Sistema de Alerta Temprana de Misiles Balísticos que puede advertir sobre proyectiles intercontinentales, con alcance hasta miles de kilómetros dentro del territorio ruso.

Este punto es de relevancia para Trump, quien afirmó que si Estados Unidos no toma control de la isla, Rusia o China, sus dos enemigos, lo harían. Aunque ninguno de estos países ha manifestado esa intención.

"Si no tomamos Groenlandia, Rusia o China lo harán, y no voy a permitir que eso pase", dijo Trump a periodistas el lunes 12 de enero.

despliegue-militar-francia-suecia-alemania-dinamarca-groenlandia-.jpg
Aumentan las tensiones en Groenlandia; Francia, Alemania, Suecia y Noruega envían militares

¿Cuánto puede pagar Estados Unidos por la isla?

Una alternativa del gobierno estadounidense para hacerse del territorio es mediante una compra a Dinamarca, una oferta que el gobierno danés ya ha rechazado.

Hace 80 años, en 1946, recién terminada la Segunda Guerra Mundial, el país norteamericano ofreció a Dinamarca 100 millones de dólares por Groenlandia, y Copenhague lo rechazó.

Esta es una estrategia que se ha utilizado a lo largo de la historia para adquirir otros territorios como Florida, Luisiana o Alaska.

Actualmente, Washington analiza comprar la isla, y no se conocen cifras oficiales. Sin embargo, tampoco descarta una intervención militar.

Ante este escenario, Francia, Alemania, Suecia y Noruega han enviado tropas militares para apoyar a Dinamarca.

Con información de Fernanda Hernández.

