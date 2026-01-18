¿Quién ha sido invitado al Consejo de paz para Gaza de Trump?

La Casa Blanca publicó una lista inicial de designados y afirmó que se añadirían más nombres.
Esta es la lista de las personas en los distintos comités:
Confirmado por la Casa Blanca
La Casa Blanca afirmó que el Consejo de Paz abordará cuestiones como "el fortalecimiento de capacidades de gobernanza, las relaciones regionales, la reconstrucción, la atracción de inversiones, la financiación a gran escala y la movilización de capital”.
Consejo de paz
Donald Trump estará a la cabeza de este Consejo.Los demás miembros son:
Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos
Steve Witkoff, negociador especial de Trump
Jared Kushner, yerno de Trump
Tony Blair, exprimer ministro británico
Marc Rowan, magnate financiero estadounidense
Ajay Banga, presidente del Banco Mundial
Robert Gabriel, fiel colaborador de Trump en el Consejo de Seguridad Nacional
Comité Nacional para la Administración de Gaza
Este organismo compuesto por tecnócratas "supervisará la restauración de los servicios públicos esenciales, la reconstrucción de las instituciones civiles y la estabilización de la vida cotidiana en Gaza", según la Casa Blanca.
Ali Shaath, exviceministro de la Autoridad Palestina, preside el comité.
Consejo ejecutiva de Gaza
Esta entidad "ayudará a respaldar una gobernanza eficaz y la prestación de servicios de primer nivel que promuevan la paz, la estabilidad y la prosperidad del pueblo de Gaza", de acuerdo con la Casa Blanca.