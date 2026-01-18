Publicidad

Internacional

¿Quién ha sido invitado al Consejo de paz para Gaza de Trump?

La Casa Blanca hace publica una lista inicial de los designados para liderar los siguientes pasos de su plan de paz para el enclave palestino.
dom 18 enero 2026 01:07 PM
Una fotografía de folleto publicada por el Servicio de Información Estatal de Egipto muestra a Ali Shaath (C), jefe del nuevo comité tecnocrático palestino para la administración de la Franja de Gaza, posando con sus miembros durante la reunión inaugural del "Comité Nacional para la Administración de Gaza" (NCAG), en El Cairo el 18 de enero de 2026.
Ali Shaath, exviceministro de la Autoridad Palestina, preside un comité de tecnócratas que administrará Gaza. (-/AFP)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comienza a poner en marcha su llamado Consejo de Paz para la Gaza de posguerra, y varios líderes internacionales confirmaron que recibieron invitaciones para integrarse.

Según el plan de Trump, habrá un Consejo de Paz, presidido por él, un comité palestino de tecnócratas para administrar de forma provisional el territorio palestino y otro "consejo ejecutivo" que tendría un papel asesor.

La Casa Blanca publicó una lista inicial de designados y afirmó que se añadirían más nombres.

Esta es la lista de las personas en los distintos comités:

Confirmado por la Casa Blanca

La Casa Blanca afirmó que el Consejo de Paz abordará cuestiones como "el fortalecimiento de capacidades de gobernanza, las relaciones regionales, la reconstrucción, la atracción de inversiones, la financiación a gran escala y la movilización de capital”.

Consejo de paz

Donald Trump estará a la cabeza de este Consejo.Los demás miembros son:

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos
Steve Witkoff, negociador especial de Trump
Jared Kushner, yerno de Trump
Tony Blair, exprimer ministro británico
Marc Rowan, magnate financiero estadounidense
Ajay Banga, presidente del Banco Mundial
Robert Gabriel, fiel colaborador de Trump en el Consejo de Seguridad Nacional

Comité Nacional para la Administración de Gaza

Este organismo compuesto por tecnócratas "supervisará la restauración de los servicios públicos esenciales, la reconstrucción de las instituciones civiles y la estabilización de la vida cotidiana en Gaza", según la Casa Blanca.

Ali Shaath, exviceministro de la Autoridad Palestina, preside el comité.

Consejo ejecutiva de Gaza

Esta entidad "ayudará a respaldar una gobernanza eficaz y la prestación de servicios de primer nivel que promuevan la paz, la estabilidad y la prosperidad del pueblo de Gaza", de acuerdo con la Casa Blanca.

Steve Witkoff
Jared Kushner
Tony Blair
Marc Rowan
Nickolay Mladenov, diplomático búlgaro
Sigrid Kaag, coordinadora humanitaria de la ONU para Gaza
Hakan Fidan, ministro de Relaciones Exteriores de Turquía
Ali Al-Thawadi, diplomático catarí
General Hasan Rashad, director de la agencia de inteligencia de Egipto
Reem Al-Hashimy, ministra emiratí
Yakir Gabay, multimillonario israelí

Líderes que han sido invitados a unirse

Recep Tayyip Erdogan, presidente de Turquía
Javier Milei, presidente de Argentina
Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil
Santiago Peña, presidente de Paraguay
Abdel Fattah al-Sisi, presidente de Egipto
Rey Abdalá II de Jordania
Mark Carney, primer ministro de Canadá
Georgia Meloni, primera ministra de Italia
Edi Rama, primer ministro de Albania
Viktor Orban, primer ministro de Hungría
Nicusor Dan, presidente de Rumanía
Nikos Christodoulides, presidente de Chipre

