¿Quién ha sido invitado al Consejo de paz para Gaza de Trump?

La Casa Blanca publicó una lista inicial de designados y afirmó que se añadirían más nombres.

Esta es la lista de las personas en los distintos comités:

Confirmado por la Casa Blanca

La Casa Blanca afirmó que el Consejo de Paz abordará cuestiones como "el fortalecimiento de capacidades de gobernanza, las relaciones regionales, la reconstrucción, la atracción de inversiones, la financiación a gran escala y la movilización de capital”.

Consejo de paz

Donald Trump estará a la cabeza de este Consejo.Los demás miembros son:

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos

Steve Witkoff, negociador especial de Trump

Jared Kushner, yerno de Trump

Tony Blair, exprimer ministro británico

Marc Rowan, magnate financiero estadounidense

Ajay Banga, presidente del Banco Mundial

Robert Gabriel, fiel colaborador de Trump en el Consejo de Seguridad Nacional

Comité Nacional para la Administración de Gaza

Este organismo compuesto por tecnócratas "supervisará la restauración de los servicios públicos esenciales, la reconstrucción de las instituciones civiles y la estabilización de la vida cotidiana en Gaza", según la Casa Blanca.

Ali Shaath, exviceministro de la Autoridad Palestina, preside el comité.

Consejo ejecutiva de Gaza

Esta entidad "ayudará a respaldar una gobernanza eficaz y la prestación de servicios de primer nivel que promuevan la paz, la estabilidad y la prosperidad del pueblo de Gaza", de acuerdo con la Casa Blanca.