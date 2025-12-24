Pero el miércoles las celebraciones volvieron con fuerza en la ciudad de Cisjordania ocupada, mientras se mantiene una frágil tregua en la Franja de Gaza, donde cientos de miles de personas afrontan el invierno en tiendas improvisadas.

Cristianos de todas las edades se dirigeron a la céntrica Plaza del Pesebre, donde espectadores se asomaban desde los balcones del edificio municipal para observar las celebraciones.

Un imponente árbol de Navidad, cubierto de esferas rojas y doradas, brillaba junto a la Iglesia de la Natividad. (FOTO: Ammar Awad/REUTERS)

Cientos de personas participaron en el desfile del grupo scout salesiano por la estrecha calle de la Estrella de Belén. "Se siente que la Navidad llegó de verdad", se alegró Milagros Anstas, de 17 años, con su uniforme azul y amarillo. "Es un día lleno de alegría, porque antes no podíamos celebrar debido a la guerra", declaró.

La basílica data del siglo IV y fue construida sobre una gruta donde los cristianos creen que Jesús nació hace más de 2,000 años.

Por su parte, el papa León XIV llamó el martes a una tregua global de un día por Navidad. "Renuevo mi llamado a todas las personas de buena voluntad para que respeten un día de paz, al menos en la festividad del nacimiento de nuestro Salvador", declaró el pontífice en la residencia de Castel Gandolfo, cerca de Roma.