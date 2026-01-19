Luna llena de febrero: cuándo es la luna de nieve 2026 y por qué se llama así

Cuándo es la próxima luna llena, llamada también luna de nieve

De acuerdo con información de Star Walk, sitio especializado en astronomía, la segunda luna llena de 2026, también conocida como luna de nieve, ocurrirá el domingo 1 de febrero a las 22:09 GMT. En ese momento, la Luna alcanzará su fase llena y se ubicará en la constelación de Cáncer, cerca del cúmulo estelar conocido como el Pesebre.

Durante este periodo, no resulta necesario conocer el minuto exacto del evento para apreciarlo, ya que la Luna mantiene apariencia de fase llena en las noches cercanas a la fecha señalada. El fenómeno puede observarse desde distintas regiones del mundo, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan.

El calendario lunar de febrero por fases queda de la siguiente manera:

- Cuarto menguante: 9 de febrero, 12:43 GMT

- Luna nueva: 17 de febrero, 12:01 GMT, fecha que coincide con el inicio del Año Nuevo Lunar

- Cuarto creciente: 24 de febrero, 12:28 GMT

Por qué la luna llena de febrero se llama Luna de Nieve

(Expansión|Gemini)

El nombre Luna de Nieve se utiliza de forma tradicional en regiones de Norteamérica y Europa para identificar a la luna llena de febrero. Este término se relaciona con las condiciones climáticas que suelen presentarse en ese mes, caracterizado por nevadas frecuentes en amplias zonas del hemisferio norte.

Diversas tribus originarias de América del Norte empleaban este nombre como referencia estacional, ya que febrero coincidía con un periodo en el que la caza resultaba limitada por el clima. Algunas comunidades también la identificaban como la Luna del Hambre, en alusión a la dificultad para conseguir alimentos durante ese momento del año.

A diferencia de otros nombres asignados a lunas llenas a lo largo del calendario, la denominación de Luna de Nieve se basa en una observación directa del entorno y no en elementos simbólicos complejos, lo que explica su permanencia en distintas tradiciones.

Otros nombres que recibe la luna llena de febrero

Además de la Luna de Nieve, distintas culturas dieron a la luna llena de febrero nombres propios ligados a su entorno y a la forma en que marcaban el paso del tiempo. En la tradición china se le conoce como Luna en ciernes, mientras que en la celta recibe el nombre de Luna de hielo.

Entre pueblos originarios de América del Norte aparecen denominaciones como Luna de águila, utilizada por la nación Creek, y Luna de hueso, empleada por la cultura cheroqui. En el hemisferio sur, donde febrero coincide con otra etapa del año, se usan nombres como Luna de grano, Luna de cebada, Luna roja o Luna de perro.

El significado cultural y espiritual asociado a la Luna de Nieve

En diversas tradiciones, la Luna de Nieve se asocia con un periodo de pausa dentro del ciclo anual, cuando el invierno domina gran parte del hemisferio norte y las noches concentran mayor duración. Algunas interpretaciones culturales la vinculan con procesos de reflexión y revisión personal, así como con la preparación para etapas posteriores del año.

Estas lecturas no corresponden a explicaciones científicas, sino a construcciones simbólicas que surgieron a partir de la observación del entorno. La Luna de Nieve suele presentarse como un momento para detener actividades, observar el cielo y reconocer el avance del ciclo natural hacia el siguiente cambio de estación.

Cuándo será la siguiente luna llena y la próxima Luna de Nieve

Tras la Luna de Nieve de 2026, la siguiente luna llena ocurrirá el 3 de marzo de ese año a las 11:38 GMT. De manera tradicional, esta fase recibe el nombre de Luna de Gusano.

En cuanto a la próxima Luna de Nieve, al tratarse del nombre asignado a la luna llena de febrero, volverá a presentarse el 20 de febrero de 2027 a las 23:23 GMT, repitiendo un fenómeno que combina observación astronómica y tradición cultural.