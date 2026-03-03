Publicidad

Apple renueva su Macbook Pro y Air con el chip M5

Con la llegada del M5 y sus variantes profesionales, Apple fortalece su portafolio de cómputo con mayor potencia, memoria y capacidades de procesamiento de IA en el equipo.
mar 03 marzo 2026 02:00 PM
Al fortalecer sus capacidades de procesamiento local de IA, la compañía se diferencia en un mercado donde fabricantes con Windows comenzaron a integrar chips optimizados para IA en colaboración con empresas como Qualcomm, Intel y AMD. (Foto: Apple)

Apple renovó su portafolio de computadoras portátiles y pantallas profesionales con la introducción del nuevo chip M5, que debuta en la MacBook Air y escala hacia versiones más potentes, M5 Pro y M5 Max, en la MacBook Pro. El anuncio marca una nueva etapa en la estrategia de la compañía para integrar inteligencia artificial avanzada directamente en el hardware, sin depender exclusivamente de la nube.

El eje central del lanzamiento es la MacBook Air con M5, el modelo de entrada más popular de la compañía. Aunque mantiene el diseño ultradelgado y sin ventilador que caracteriza a la línea Air, el cambio relevante está al interior. El nuevo chip M5 forma parte de la arquitectura Apple Silicon, es decir, chips diseñados por la propia empresa bajo tecnología ARM, lo que le controla de manera integral la relación entre hardware y software.

El chip es el cerebro de la computadora y el M5 integra en una sola pieza la unidad central de procesamiento (CPU), la unidad gráfica (GPU) y un motor neuronal dedicado a tareas de IA. Esto significa que actividades como edición de fotografías, transcripción automática de audio, generación de imágenes o análisis de datos pueden ejecutarse con mayor velocidad y menor consumo de energía.

Una de las claves técnicas es el uso de “memoria unificada”, un diseño en el que el CPU y el GPU comparten el mismo bloque de memoria en lugar de utilizar módulos separados. En términos prácticos, esto reduce tiempos de transferencia de información y mejora la eficiencia.

Al fortalecer sus capacidades de procesamiento local de IA, la compañía se diferencia en un mercado donde fabricantes con Windows comenzaron a integrar chips optimizados para IA en colaboración con empresas como Qualcomm, Intel y AMD.

MacBook Pro y Studio Display también se actualizan

En el segmento profesional, Apple presentó actualizaciones a la MacBook Pro, que ahora puede configurarse con los nuevos chips M5 Pro y M5 Max. Ambos procesadores están construidos bajo la arquitectura Apple Silicon y utilizan un diseño de sistema en chip (SoC), lo que significa que integran CPU, GPU, memoria y motor neuronal en un solo componente.

El M5 Pro puede incorporar hasta 18 núcleos de CPU —divididos entre núcleos de alto rendimiento y núcleos de eficiencia energética— y una GPU que alcanza hasta 28 núcleos gráficos. Por su parte, el M5 Max escala aún más, con configuraciones de GPU de hasta 40 núcleos y soporte para mayores cantidades de memoria unificada. En términos prácticos, más núcleos permiten que la computadora procese múltiples tareas complejas de forma simultánea sin perder estabilidad.

Uno de los aspectos más relevantes es el ancho de banda de memoria, en el caso del M5 Max, este puede superar los 600 GB por segundo, una cifra que indica la cantidad de datos que el sistema puede mover internamente cada segundo. Para un editor de video que trabaja con material en resolución 8K o para un estudio que renderiza animaciones tridimensionales con texturas de alta definición, ese flujo constante de datos reduce tiempos de espera y evita cuellos de botella.

El anuncio incluye también la evolución de su línea de monitores Studio Display y el nuevo Studio Display XDR que apuntan al mercado creativo y corporativo. En el primer caso mantiene un panel Retina de 27 pulgadas con resolución 5K, lo que significa que ofrece más de 14 millones de píxeles. Esto permite visualizar imágenes con mayor nitidez y espacio de trabajo ampliado, útil para edición de fotografía, diseño gráfico y desarrollo de software.

El Studio Display XDR representa un salto técnico más profundo. Incorpora retroiluminación mini-LED con miles de zonas de atenuación local. En lugar de iluminar toda la pantalla de manera uniforme, el sistema ajusta la intensidad de la luz por secciones, lo que mejora el contraste y permite alcanzar niveles de brillo sostenido mucho más altos, superiores a los 1,000 nits en contenido HDR y picos que pueden duplicar esa cifra en momentos específicos.

En conjunto, estas especificaciones técnicas muestran que Apple no solo incrementó potencia, sino que reforzó su propuesta para sectores donde el hardware es una herramienta crítica de producción como estudios creativos, laboratorios de desarrollo y entornos corporativos.

¿Cuánto cuestan las nuevas MacBook con M5?

Por ahora, todos los lanzamientos anunciados por Apple se encuentran en preventa en México, con disponibilidad general a partir del 11 de marzo de 2026. Los precios corresponden a las configuraciones base y pueden incrementarse dependiendo de la memoria, el almacenamiento o accesorios seleccionados.

Precios oficiales en México (configuración inicial):

  • MacBook Air con M5: desde 24,999 pesos.
  • MacBook Pro M5, M5 Pro y M5 Max: desde 37,999 pesos.
  • Studio Display (27 pulgadas, resolución 5K): desde 34,999 pesos.
  • Studio Display XDR: desde 70,999 pesos.

Apple mantiene precios preferenciales para el sector educativo, con descuentos sobre estas cifras base.

