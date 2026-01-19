Trump deshace las alianzas tradicionales de EU en su primer año

Más cercanía a Netanyahu
Donald Trump reforzó el apoyo estadounidense a Israel en la ofensiva que emprendió contra la Franja de Gaza, un acto calificado de genocidio por un grupo de expertos de la ONU y otros organismos.
El más beneficiado de este acercamiento es el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, quien ha sido un invitado recurrente en la Casa Blanca desde el inicio de la presidencia del republicano.
Trump escribió una carta en noviembre al presidente de Israel pidiéndole que concediera el indulto total a Netanyahu, en el juicio por corrupción que se le sigue en curso.
En una carta distribuida por el portavoz del presidente de Israel, Trump escribió: “Por la presente, les pido que concedan el indulto a Benjamin Netanyahu, quien ha sido un primer ministro formidable y decisivo en tiempos de guerra, y que ahora está guiando a Israel hacia una era de paz”.
Netanyahu enfrenta cargos de fraude, soborno y abuso de confianza en tres casos separados que se iniciaron durante el primer mandato de Trump. Se trata del primer gobernante israelí que enfrenta un proceso penal mientras está en el cargo.
Alianzas latinoamericanas
El presidente Donald Trump ha tejido una red de aliados en Latinoamérica para poder ejercer más influencia en la región. El mejor representante de esa alianza es el mandatario argentino, Javier Milei.
Además de Milei, el presidente estadounidense guarda una excelente relación con el salvadoreño Nayib Bukele, quien aceptó recibir a miles de inmigrantes de otros países y encarcelarlos en el CECOT, un centro penitenciario de máxima seguridad.
Los presidentes de Ecuador, Daniel Noboa; Bolivia, Rodrigo Paz, y de Paraguay, Santiago Peña, también han mostrado su cercanía con el líder estadounidense.