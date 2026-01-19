Publicidad

Internacional

Trump deshace las alianzas tradicionales de EU en su primer año

El presidente estadounidense golpea a sus aliados históricos, mientras que abraza a nuevos socios más afines con su ideología.
lun 19 enero 2026 05:55 AM
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, habla durante una ceremonia de dedicación para Southern Boulevard, en el salón de baile de Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, el 16 de enero de 2026. El recorrido pasó a llamarse Presidente Donald J. Bulevar Trump.
Donald Trump ha mostrado una mayor cercanía con líderes de la derecha y la extrema derecha internacional, principalmente latinoamericanos. (FOTO: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP)

Donald Trump, quien cumplirá un año en el poder este 20 de enero, ha transformado la manera en la que funcionan las alianzas internacionales de Estados Unidos en los últimos 12 meses. El fin de semana ha sido una muestra perfecta de cómo las relaciones de Estados Unidos con el mundo cambiaron.

El presidente estadounidense amenazó a ocho países europeos, todos pertenecientes a la OTAN, con aranceles de hasta el 25% para presionar la compra de Groenlandia, una isla que actualmente está en posesión de Dinamarca.

Sin embargo, Donald Trump ha mostrado una mayor cercanía con líderes de la derecha y la extrema derecha internacional, principalmente de América Latina.

Trump ha mantenido la presión con algunos de los rivales históricos de Estados Unidos, como con Irán, país al que atacó en junio del año pasado y al que volvió a amenazar en medio de las enormes protestas contra el régimen de los ayatolas. En contraste, ha mostrado una postura más laxa frente a Rusia.

Esta es la manera en que las alianzas de Estados Unidos se han transformado en el último año.

Se aleja de Europa

Donald Trump mostró ya su desdén por Europa en su primer mandato, entre 2017 y 2021, pero la tensión con el bloque aumentó este fin de semana a niveles no vistos en décadas.

Desde su regreso a la Casa Blanca, ha insistido en tomar el control de Groenlandia, con el argumento de que es esencial para su seguridad nacional. Si no lo obtiene, advierte, China o Rusia podrían hacerse de la isla, aunque ninguna de estas potencias ha mostrado interés explícito.

En respuesta a las tensiones entre Washington y Copenhague, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia enviaron tropas a Groenlandia para una misión de entrenamiento esta semana.

Trump intensificó el sábado sus advertencias. "Estos países están jugando a un juego extremadamente peligroso", escribió Trump en su red Truth Social.

Irritado por este despliegue de fuerzas militares de los europeos, Trump amenazó a estos países con imponerles nuevos aranceles hasta que "se llegue a un acuerdo para la compra completa e íntegra de Groenlandia".

Los aranceles del 10% entrarían en vigor el 1 de febrero y podrían elevarse al 25% el 1 de junio.

Los ocho países concernidos respondieron en un comunicado conjunto afirmando que "las amenazas arancelarias socavan las relaciones transatlánticas y corren el riesgo de provocar una peligrosa espiral".

"Permaneceremos unidos y coordinados en nuestra respuesta. Estamos comprometidos con la defensa de nuestra soberanía", añadieron, en relación a esta inédita crisis entre miembros de la OTAN.

Tensiones con Canadá

Las ambiciones de Trump en el Ártico también alcanzaron a su vecino y uno de sus principales socios comerciales. Durante los primeros meses de su presidencia, Trump insistió en la idea de que Canadá, su vecino del norte, se convirtiera en el estado 51 de la Unión Americana o resistiera los aranceles contra sus productos.

El país de la hoja de maple respondió con aranceles recíprocos a las importaciones provenientes de Estados Unidos.

Las negociaciones entre el gobierno de Trump y el del liberal Mark Carney se suspendieron en octubre del año pasado tras una campaña publicitaria antiproteccionista que el presidente estadounidense consideró ofensiva.

Las presiones arancelarias hicieron que Canadá se acercara a China, algo impensable hace unos meses. Las relaciones entre ambos países se habían deteriorado en 2018 cuando Canadá arrestó a la hija del fundador del gigante tecnológico Huawei por orden de Estados Unidos, y China respondió con la detención de dos canadienses acusados de espionaje.

En los años siguientes, ambos países impusieron aranceles recíprocos a sus exportaciones.

Carney y el presidente de China, Xi Jinping, sellaron el viernes un acuerdo de asociación estratégica con efectos para el comercio y el turismo.

Desaires a Ucrania

Uno de los momentos más tensos de la presidencia de Trump ocurrió en febrero del año pasado. En su primera reunión con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, lo calificó de desagradecido, un cambio de actitud frente al líder que enfrenta la invasión rusa a su país desde 2022.

Desde entonces, la relación entre ambos gobernantes ha mejorado, pero no al nivel de apoyo incondicional de la administración del demócrata Joe Biden. Trump ha sugerido en varias ocasiones que Ucrania deberá ceder parte de su territorio a Rusia para obtener la paz, algo que se alinea a los objetivos de Moscú e ignora las líneas rojas de Kiev.

El republicano también exigió a Ucrania la firma de un acuerdo que le dará acceso preferencia a Estados Unidos a las reservas de tierras raras de Ucrania como un pago a la ayuda que el país europeo ha respondido para responder al ataque ruso.

Más cercanía a Netanyahu

Donald Trump reforzó el apoyo estadounidense a Israel en la ofensiva que emprendió contra la Franja de Gaza, un acto calificado de genocidio por un grupo de expertos de la ONU y otros organismos.

El más beneficiado de este acercamiento es el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, quien ha sido un invitado recurrente en la Casa Blanca desde el inicio de la presidencia del republicano.

Trump escribió una carta en noviembre al presidente de Israel pidiéndole que concediera el indulto total a Netanyahu, en el juicio por corrupción que se le sigue en curso.

En una carta distribuida por el portavoz del presidente de Israel, Trump escribió: “Por la presente, les pido que concedan el indulto a Benjamin Netanyahu, quien ha sido un primer ministro formidable y decisivo en tiempos de guerra, y que ahora está guiando a Israel hacia una era de paz”.

Netanyahu enfrenta cargos de fraude, soborno y abuso de confianza en tres casos separados que se iniciaron durante el primer mandato de Trump. Se trata del primer gobernante israelí que enfrenta un proceso penal mientras está en el cargo.

Alianzas latinoamericanas

El presidente Donald Trump ha tejido una red de aliados en Latinoamérica para poder ejercer más influencia en la región. El mejor representante de esa alianza es el mandatario argentino, Javier Milei.

Además de Milei, el presidente estadounidense guarda una excelente relación con el salvadoreño Nayib Bukele, quien aceptó recibir a miles de inmigrantes de otros países y encarcelarlos en el CECOT, un centro penitenciario de máxima seguridad.

Los presidentes de Ecuador, Daniel Noboa; Bolivia, Rodrigo Paz, y de Paraguay, Santiago Peña, también han mostrado su cercanía con el líder estadounidense.

Donald Trump Estados Unidos

