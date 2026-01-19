Trump deshace las alianzas tradicionales de EU en su primer año

Sin embargo, Donald Trump ha mostrado una mayor cercanía con líderes de la derecha y la extrema derecha internacional, principalmente de América Latina.

Trump ha mantenido la presión con algunos de los rivales históricos de Estados Unidos, como con Irán, país al que atacó en junio del año pasado y al que volvió a amenazar en medio de las enormes protestas contra el régimen de los ayatolas. En contraste, ha mostrado una postura más laxa frente a Rusia.

Esta es la manera en que las alianzas de Estados Unidos se han transformado en el último año.



Se aleja de Europa

Donald Trump mostró ya su desdén por Europa en su primer mandato, entre 2017 y 2021, pero la tensión con el bloque aumentó este fin de semana a niveles no vistos en décadas.

Desde su regreso a la Casa Blanca, ha insistido en tomar el control de Groenlandia, con el argumento de que es esencial para su seguridad nacional. Si no lo obtiene, advierte, China o Rusia podrían hacerse de la isla, aunque ninguna de estas potencias ha mostrado interés explícito.

En respuesta a las tensiones entre Washington y Copenhague, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia enviaron tropas a Groenlandia para una misión de entrenamiento esta semana.

Trump intensificó el sábado sus advertencias. "Estos países están jugando a un juego extremadamente peligroso", escribió Trump en su red Truth Social.