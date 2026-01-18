Irán restablece parcialmente el acceso a internet después de 10 días

El gobierno busca transmitir la sensación de haber retomado el control de la situación, y como parte de eso determinó la reapertura de las escuelas que estaban cerradas desde hace una semana.

Esta gradual normalización del servicio de internet y aparente retorno a la calma llegó sin embargo acompañada de una severa advertencia del presidente iraní, Masud Pezeskian.

"Un ataque contra el gran líder de nuestro país [el ayatolá Alí Jamenei] equivale a una guerra total contra la nación iraní", apuntó Pezeshkian en un mensaje en la red X.

La advertencia parece ser una respuesta al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien el sábado expresó en una entrevista su convicción de que había llegado el momento de un nuevo liderazgo en Irán.

Irán cortó todas las comunicaciones el 8 de enero, en respuesta a la ola de protestas, que comenzaron luego de manifestaciones por el aumento del costo de la vida y que derivaron en un movimiento contra el régimen teocrático en el poder desde la revolución de 1979.

Antes del anuncio de Netblocks, la agencia de noticias iraní Tasnim reportó que las autoridades estaban estudiando restablecer el acceso a internet "de forma progresiva".

Las llamadas telefónicas al extranjero se restablecieron parcialmente el martes y los mensajes de texto el sábado, tras varios días de suspensión.