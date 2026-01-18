Irán restablece parcialmente el acceso a internet después de 10 días

El acceso a internet fue restablecido parcialmente en Irán, 10 días después de que las autoridades impusieran un bloqueo en plena oleada de protestas, informó este domingo una oenegé especializada en ciberseguridad.
"Los datos de tráfico indican un retorno significativo a algunos servicios en línea, como Google, lo que sugiere que se ha habilitado un acceso con un alto nivel de filtrado, lo que corrobora los reportes de los usuarios sobre una restauración parcial", declaró la organización Netblocks en una publicación en redes sociales.