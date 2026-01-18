Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Internacional

Irán restablece parcialmente el acceso a internet después de 10 días

El régimen iraní bloqueó el acceso a la red en plena oleada de protestas, una medida que, de acuerdo con organizaciones de los derechos humanos, es usada para ocultar el asesinato de manifestantes.
dom 18 enero 2026 02:39 PM
Un manifestante sostiene un cartel que dice "Alto a las masacres en Irán" durante una manifestación en apoyo del pueblo iraní en París el 17 de enero de 2026.
El gobierno busca transmitir la sensación de haber retomado el control de la situación, y como parte de eso determinó la reapertura de las escuelas que estaban cerradas desde hace una semana. (FOTO: JULIEN DE ROSA/AFP)

El acceso a internet fue restablecido parcialmente en Irán, 10 días después de que las autoridades impusieran un bloqueo en plena oleada de protestas, informó este domingo una oenegé especializada en ciberseguridad.

"Los datos de tráfico indican un retorno significativo a algunos servicios en línea, como Google, lo que sugiere que se ha habilitado un acceso con un alto nivel de filtrado, lo que corrobora los reportes de los usuarios sobre una restauración parcial", declaró la organización Netblocks en una publicación en redes sociales.

Publicidad

El gobierno busca transmitir la sensación de haber retomado el control de la situación, y como parte de eso determinó la reapertura de las escuelas que estaban cerradas desde hace una semana.

Esta gradual normalización del servicio de internet y aparente retorno a la calma llegó sin embargo acompañada de una severa advertencia del presidente iraní, Masud Pezeskian.

"Un ataque contra el gran líder de nuestro país [el ayatolá Alí Jamenei] equivale a una guerra total contra la nación iraní", apuntó Pezeshkian en un mensaje en la red X.

Lee

Los iraníes se reúnen bloqueando una calle durante una protesta en Teherán, Irán, el 9 de enero de 2026. Las protestas nacionales comenzaron en el Gran Bazar de Teherán contra las políticas económicas fallidas a finales de diciembre, que se extendieron a universidades y otras ciudades, e incluyeron consignas económicas, a políticas y antigubernamentales.
Internacional

El colapso del rial es la chispa que encendió las protestas en Irán

La advertencia parece ser una respuesta al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien el sábado expresó en una entrevista su convicción de que había llegado el momento de un nuevo liderazgo en Irán.

Irán cortó todas las comunicaciones el 8 de enero, en respuesta a la ola de protestas, que comenzaron luego de manifestaciones por el aumento del costo de la vida y que derivaron en un movimiento contra el régimen teocrático en el poder desde la revolución de 1979.

Antes del anuncio de Netblocks, la agencia de noticias iraní Tasnim reportó que las autoridades estaban estudiando restablecer el acceso a internet "de forma progresiva".

Las llamadas telefónicas al extranjero se restablecieron parcialmente el martes y los mensajes de texto el sábado, tras varios días de suspensión.

Publicidad

Número real de víctimas

Funcionarios iraníes han afirmado que las manifestaciones fueron pacíficas antes de convertirse en "disturbios" y han culpado a la influencia extranjera de los archienemigos de Irán, Estados Unidos e Israel.

Trump había amenazado con nuevas acciones militares contra Teherán si se mantenía la represión a las protestas, aunque seguidamente moderó su retórica.

Lee

¿Por qué hay protestas en Irán y cuál es la razón por la que Trump quiere intervenir?
Internacional

¿Cuál es el origen de las protestas masivas en Irán y por qué Trump quiere intervenir?

No obstante, el sábado el mandatario estadounidense volvió a elevar el tono, en particular contra Jamenei.

"El hombre es un enfermo que debería gobernar su país correctamente y dejar de matar gente", dijo Trump, para añadir que Irán "es el peor lugar para vivir en cualquier parte del mundo debido a un liderazgo deficiente".

Las protestas fueron consideradas el mayor movimiento de desafío al poder iraní desde las manifestaciones de 2022-2023.

Según el último recuento de la organización Iran Human Rights (IHR), con sede en Noruega, al menos 3,428 manifestantes murieron como consecuencia de la represión.

Sin embargo, la misma organizacion advirtió que la cifra real de muertos probablemente sea mucho mayor.

Los medios de comunicación no pueden confirmar de forma independiente este balance y las autoridades iraníes no han facilitado el número exacto de muertos en las protestas.

Publicidad

Otras estimaciones elevan la cifra a más de 5,000 e incluso hasta 20,000, pero el bloqueo de internet dificulta enormemente la verificación independiente, según IHR.

Jamenei dijo el sábado que "algunos miles" de personas habían muerto a manos de lo que llamó "agentes" de Estados Unidos e Israel. Por eso, apuntó que las autoridades están comprometidas a "romperle la espalda a los sediciosos".

El portavoz del poder judicial iraní, Asghar Jahangir, reiteró este domingo que se celebrarían juicios rápidos, advirtiendo que algunos actos justificaban el delito capital de "moharebeh", o "declarar la guerra contra Dios".

"Todos aquellos que jugaron un papel decisivo en estas llamadas a la violencia, que llevaron a derramamiento de sangre y daños significativos a las finanzas públicas, no serán perdonados", dijo.

En los últimos días se han celebrado grandes marchas en solidaridad con las protestas en Irán en varias ciudades, entre ellas manifestaciones en Berlín, Londres y París este domingo.

Tags

Irán Protesta

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad