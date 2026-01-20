Publicidad

Internacional

La transformación de Donald Trump también se siente al interior de EU

El presidente republicano regresó al poder hace un año y reordenó el tablero global, al tiempo que impulsó profundos cambios en el gobierno federal.
mar 20 enero 2026 05:55 AM
Donald Trump lanza cambios al interior de Estados Unidos
Desde la apariecnia de la Casa Blanca, hasta cambios federales, Trump ha convulsionado a su país en un año. (FOTO: Anna Moneymaker/Getty Images)

En una soleada mañana de enero en Florida, Donald Trump fue a comprar mármol y ónix para el nuevo salón de baile de la Casa Blanca. Unas horas más tarde ordenaba un bombardeo sobre Venezuela.

Fue solo un día en un año extraordinario desde su regreso al cargo, pero resume bien cómo Trump ha remodelado la presidencia de Estados Unidos mediante la fuerza pura de su propia personalidad.

Al entrar en el segundo año de su presidencia, el republicano actúa cada vez más como si no hubiera límites a su poder. Y lo ha hecho sentir en los últimos meses en el interior de Estados Unidos.

Trump ha sacudido los cimientos de la democracia estadounidense cuando el país se prepara para celebrar su 250 aniversario.

"Hay solo una cosa. Mi propia moral", respondió a The New York Times al ser preguntado sobre si había límites en su poder.

En ocasiones, Trump también ha alimentado lo que parece ser un culto a su personalidad, con una renovación de la Casa Blanca que incluye un salón de baile de 400 millones de dólares, y añadiendo su nombre al célebre Centro Kennedy de artes escénicas.

Trump "mostró que el antiguo sistema tenía menos legitimidad y era más frágil de lo que yo pensaba, y de lo que se creía en general”.

Despidos y recortes masivos

Uno de los primeros movimientos de Trump al llegar a la Casa Blanca fue la creación del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), una comisión encabezada por el dueño de Tesla, Elon Musk, y el excandidato presidencial y empresario Vivek Ramaswamy.

El DOGE se utilizó para llevar a cabo recortes en contratos multimillonarios, la cancelación de programas con miles de subvenciones y el despido de decenas de miles de empleados públicos.

Aunque el grupo asegura haber ejecutado más de 29,000 recortes del Gobierno federal, un análisis de The New York Times ha destapado que 28 de las 40 mayores cancelaciones de contratos y subvenciones anunciadas son incorrectas.

El grupo habría eliminado unos 300,000 empleos públicos en 2025. Esa purga se llevó a cabo con el despido a los trabajadores en período de prueba, expulsando a aquellos que se negaran a detallar su actividad o mediante un paquete de incentivos para la renuncia voluntaria que aparentemente se ofreció a unas 75,000 personas.

Trump destituyó a Musk el 30 de mayo en una reunión en la Casa Blanca, después de que Musk criticara la ley presupuestaria de Trump, que incluía la prórroga de los monumentales créditos fiscales del primer mandato de Trump (2017-2021).

Musk prometió que reduciría el despilfarro del gasto público en "un billón de dólares", una cifra considerada poco realista por todos los expertos.

Un sitio web independiente, "Doge Tracker", estima que hasta el 30 de mayo se han ahorrado solo 12,000 millones de dólares.

Cambios en el sistema sanitario

El sistema sanitario estadounidense es el que ha sufrido las transformaciones más drásticas en este último año. El secretario de Salud, Robert F. Kennedy, ganó un poder inédito.

Al debilitar las agencias sanitarias del país y eliminar numerosos mecanismos de control, Kennedy Jr. remodeló el sistema de salud estadounidense a su imagen: la de una persona que se guía por la intuición y que aprovecha cierta desconfianza hacia las autoridades alimentada por la pandemia de covid-19.

"Nunca había visto algo así", dijo Lawrence Gostin, profesor en la Universidad Georgetown especialista en políticas de salud pública.

Gobierna por corazonada, instinto y redes sociales, no por ciencia", agregó sobre Kennedy Jr., un exdemócrata y miembro del clan Kennedy que se postuló como candidato independiente a principios de la campaña de 2024, pero terminó apoyando a Trump.

Al frente del Departamento de Salud, inició una amplia revisión de las vacunas, incluidas algunas utilizadas desde hace décadas, reorganizó el calendario de vacunación pediátrica y recortó la financiación para el desarrollo de nuevas vacunas, medidas denunciadas con fuerza por numerosos médicos y científicos.

Mediante despidos masivos y recortes presupuestarios, Kennedy Jr. también debilitó a la agencia responsable de la prevención de enfermedades, incluso cuando Estados Unidos atraviesa su peor brote de sarampión en más de 30 años.

Kennedy Jr., un abogado especializado en derecho ambiental convertido en activista antivacunas, también se destacó por su oposición a los pesticidas y a la comida chatarra, y supo aglutinar por eso apoyo popular.

Es líder del movimiento "Make America Healthy Again" ("MAHA"), un nombre que remite al célebre eslogan de Trump, que busca "devolver la salud a Estados Unidos" mediante el combate al flagelo de las enfermedades crónicas, incluida la obesidad.

