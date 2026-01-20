La transformación de Donald Trump también se siente al interior de EU

Al entrar en el segundo año de su presidencia, el republicano actúa cada vez más como si no hubiera límites a su poder. Y lo ha hecho sentir en los últimos meses en el interior de Estados Unidos.

Trump ha sacudido los cimientos de la democracia estadounidense cuando el país se prepara para celebrar su 250 aniversario.

"Hay solo una cosa. Mi propia moral", respondió a The New York Times al ser preguntado sobre si había límites en su poder.

En ocasiones, Trump también ha alimentado lo que parece ser un culto a su personalidad, con una renovación de la Casa Blanca que incluye un salón de baile de 400 millones de dólares, y añadiendo su nombre al célebre Centro Kennedy de artes escénicas.

Trump "mostró que el antiguo sistema tenía menos legitimidad y era más frágil de lo que yo pensaba, y de lo que se creía en general”.

Despidos y recortes masivos

Uno de los primeros movimientos de Trump al llegar a la Casa Blanca fue la creación del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), una comisión encabezada por el dueño de Tesla, Elon Musk, y el excandidato presidencial y empresario Vivek Ramaswamy.

El DOGE se utilizó para llevar a cabo recortes en contratos multimillonarios, la cancelación de programas con miles de subvenciones y el despido de decenas de miles de empleados públicos.