Cuando la geopolítica encarece la economía global

Este tipo de quiebre introduce una incertidumbre cualitativamente distinta porque altera los supuestos básicos sobre continuidad institucional, previsibilidad de decisiones y la capacidad del Estado para contener y modular conflictos. No es lo mismo una fase prolongada de tensión que un evento que pone en duda la arquitectura misma de autoridad y sucesión dentro de un Estado clave para el equilibrio regional. Desde una perspectiva económica, este tipo de quiebre tiende a transformar riesgos transitorios en riesgos persistentes, que se incorporan de manera estructural a los precios, al crédito y a las decisiones de inversión.

Históricamente, el Estrecho de Ormuz ha sido uno de los nodos geopolíticos más sensibles del sistema internacional. Por esta franja marítima transita aproximadamente una quinta parte del comercio mundial de petróleo y una porción significativa del gas natural licuado del Golfo. Pero su importancia no reside solo en los volúmenes físicos, sino en la falta de sustitutos inmediatos. En un sistema con escasa flexibilidad de corto plazo, la percepción de inestabilidad política profunda basta para elevar primas de riesgo, encarecer seguros, ralentizar flujos logísticos y aumentar la volatilidad financiera. Los mercados no esperan a los cierres efectivos: reaccionan a expectativas creíbles de disrupción, incluso cuando los escenarios más extremos no se materializan.

El impacto económico es profundo y duradero- sin contar los costos humanos y sociales en la región. Cada episodio añade una capa adicional de fricción al funcionamiento de la economía global. No se trata únicamente de precios del petróleo más altos, sino de lo que puede describirse como un impuesto invisible: costos que no aparecen en los presupuestos públicos, pero que pagan empresas, consumidores y Estados en forma de mayores primas de riesgo, financiamiento más caro, cadenas de suministro menos eficientes y decisiones de inversión postergadas.

Este impuesto invisible opera de manera acumulativa. En el ámbito financiero, los bancos endurecen controles de cumplimiento, elevan exigencias de capital y reducen su exposición a regiones consideradas riesgosas. En el comercio internacional, las aseguradoras incrementan tarifas por “riesgo de guerra”, los transportistas ajustan rutas y los tiempos de entrega se vuelven menos previsibles. En los mercados de capital, los inversionistas exigen mayores rendimientos para compensar la incertidumbre política y geopolítica. Todo esto ocurre incluso si el peor escenario no se materializa: basta la posibilidad creíble de disrupción para que el costo se internalice.

A ello se suma un efecto menos visible, pero igualmente relevante: la reasignación de recursos hacia la gestión del riesgo. Empresas que antes invertían en expansión productiva ahora destinan capital a coberturas financieras, redundancias logísticas y cumplimiento regulatorio. Bancos y aseguradoras fortalecen provisiones y modelos de riesgo. El resultado agregado no es un colapso económico, sino una pérdida de eficiencia sistémica que reduce el crecimiento potencial y encarece el comercio y la inversión internacionales.