El Foro Económico Mundial inicia con la sombra de Trump y sus amenazas a Groenlandia

Mientras tanto, se informa de que Trump está considerando celebrar en Davos la primera reunión del llamado "Consejo de la Paz" para la Gaza arrasada por la guerra, tras anunciar a sus primeros miembros en los últimos días.
También surgen preguntas sobre el futuro de Venezuela tras la operación militar estadounidense para derrocar a su líder Nicolás Maduro, parte del nuevo enfoque de Trump hacia la región.
Un mensaje a Estados Unidos
Sin embargo, para el presidente republicano, su discurso principal estará dirigido en gran medida a Estados Unidos.
Los votantes están indignados por el costo de vida pese a las promesas de Trump de crear una "edad dorada", y su partido podría enfrentarse a un castigo en los cruciales comicios legislativos de noviembre.
Eso significa que Trump dedicará al menos parte de su tiempo en el lujoso Davos -un lugar donde los líderes pueden parecer fácilmente desconectados de la gente común- a hablar de la vivienda en Estados Unidos.
Un funcionario de la Casa Blanca dijo a AFP que Trump "presentará iniciativas para reducir los costos de la vivienda" y "hará gala de su agenda económica que ha impulsado a Estados Unidos a liderar el mundo en crecimiento".
Se espera que el mandatario, de 79 años, anuncie planes que permitan a potenciales compradores de vivienda recurrir a sus cuentas de ahorro jubilatorio para el pago inicial de una propiedad.
El multimillonario Trump es muy consciente de que la asequibilidad se ha convertido en su talón de Aquiles en su segundo mandato.
Sin embargo, de acuerdo con la organización Oxfam, sus política han beneficiados principalmente a las personas más ricas del mundo, no a la mayoría de los ciudadanos estadounidense.
“Entre otras medidas, ha bajado los impuestos a los superricos, ha impedido avances y consensos en la cooperación sobre la fiscalidad internacional de las grandes corporaciones, ha revertido los intentos de frenar el creciente poder monopolístico y ha contribuido a aumentar el valor de las acciones relacionadas con la inteligencia artificial, lo cual ha generado importantes beneficios tan solo para los inversores más ricos del mundo”, indica la organización en un comunicado.
Una encuesta de CNN la semana pasada reveló que el 58% de los estadounidenses considera que su primer año de vuelta en la Casa Blanca ha sido un fracaso, especialmente en materia económica.