Internacional

El Foro Económico Mundial inicia con la sombra de Trump y sus amenazas a Groenlandia

El presidente estadounidense regresara a Davos pro primera vez después de seis años, en medio de la tensión por Groenlandia.
lun 19 enero 2026 02:31 PM
Un cartel del Foro Económico Mundial (FEM) se ve en el Centro de Congresos en su día de apertura en Davos el 19 de enero de 2026. El Foro Económico Mundial tiene lugar en Davos del 19 al 23 de enero de 2026.
En Suiza Trump no podrá evitar la tormenta global de acontecimientos que ha generado desde el 20 de enero de 2025. (FOTO: FABRICE COFFRINI/AFP)

Donald Trump regresará esta semana al foro internacional de Davos, en Suiza, tras desatar otra avalancha sobre el orden global. Pero para el presidente de Estados Unidos, su principal audiencia está en casa.

La primera aparición de Trump en seis años en la reunión de la élite política y económica mundial se produce en medio de una crisis creciente por su intento de adquirir Groenlandia.

Los demás líderes en el retiro montañoso también estarán ansiosos por hablar de otros hitos de su primer año de vuelta en el poder, desde aranceles hasta Venezuela, Ucrania, Gaza e Irán.

El foro siempre ha sido una combinación peculiar para el magnate inmobiliario neoyorquino y exestrella de la telerrealidad, que ha despreciado durante mucho tiempo a las élites globalistas.

Al mismo tiempo, Trump disfruta de la compañía de los ricos y exitosos.

Su primera aparición en Davos, en 2018, recibió abucheos ocasionales, pero regresó con fuerza en 2020 cuando desestimó a los "profetas de la fatalidad" sobre el clima y la economía.

Ahora, Trump vuelve como un presidente más poderoso que nunca, dentro y fuera de su país.

Groenlandia en la agenda

Los partidarios de Trump también están cada vez más inquietos por el enfoque aparentemente implacable del presidente de "Estados Unidos primero" en la política exterior desde su regreso a la Oficina Oval.

Pero en Suiza Trump no podrá evitar la tormenta global de acontecimientos que ha generado desde el 20 de enero de 2025.

Estará junto a muchos de los líderes de los mismos aliados europeos de la OTAN a los que acaba de amenazar con aranceles si no apoyan su intento de tomar el control de Groenlandia.

Entre ellos están Reino Unido, Alemania, Francia, las principales economías del continente, y países nórdicos como Noruega.

Para aplacar la afirmación de Trump de que "Dinamarca no puede proteger esa tierra de Rusia o China", el país y Groenlandia propusieron la creación de una misión de vigilancia de la OTAN en Groenlandia, declaró este lunes el ministro de Defensa danés, Troels Lund Poulsen, tras una reunión con el secretario general de la Alianza Atlántica, Mark Rutte.

Antes de este anuncio, Trump escribió en un mensaje enviado al primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Store, que "el mundo no estará seguro a menos que tengamos un Control Total y Completo sobre Groenlandia".

"Teniendo en cuenta que su país decidió no darme el premio Nobel de la Paz por haber detenido ocho guerras o más, ya no me siento obligado a pensar sólo en la paz", añadió, según el mensaje publicado en varios medios.

Trump no ha dejado de airear su indignación por no haber recibido el pasado año el Nobel de la Paz, que fue para la venezolana María Corina Machado.

La oficina del primer ministro noruego confirmó la autenticidad del mensaje de Trump en un correo electrónico a AFP, y Store dijo que se recibió en respuesta a una carta suya y del presidente finlandés Alexander Stubb, en la que mostraron su "oposición a los aumentos arancelarios".

Store también recordó que no es el gobierno de Noruega quien otorga el premio Nobel de la Paz, sino un comité independiente.

Desde Davos, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, advirtió a la UE que sería "muy insensato" imponer medidas de retorsión ante las amenazas de aranceles.

Los dirigentes de la UE se reunirán el jueves en Bruselas en una cumbre extraordinaria para analizar la amenaza estadounidense sobre Groenlandia y la cuestión arancelaria, indicó una portavoz del Consejo Europeo.

El consejo de paz de Trump

El presidente estadounidense ha utilizado la imposición de aranceles como una herramientas de presión política desde su regreso a la casa Blanca, el 20 de enero de 2025.

Trump "subrayará que Estados Unidos y Europa deben dejar atrás el estancamiento económico y las políticas que lo provocaron", adelantó el funcionario de la Casa Blanca.

La guerra de Ucrania también estará sobre la mesa.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, espera reunirse con Trump para firmar nuevas garantías de seguridad de cara a un esperado acuerdo de alto el fuego con Rusia, al igual que los líderes del G7.

Pero aunque la delegación estadounidense incluye al secretario de Estado, Marco Rubio, al enviado especial Steve Witkoff y al yerno del presidente, Jared Kushner, quienes han desempeñado roles clave en Ucrania, no hay ninguna reunión asegurada.

"No se han programado reuniones bilaterales para Davos hasta este momento", dijo la Casa Blanca.

Mientras tanto, se informa de que Trump está considerando celebrar en Davos la primera reunión del llamado "Consejo de la Paz" para la Gaza arrasada por la guerra, tras anunciar a sus primeros miembros en los últimos días.

También surgen preguntas sobre el futuro de Venezuela tras la operación militar estadounidense para derrocar a su líder Nicolás Maduro, parte del nuevo enfoque de Trump hacia la región.

Un mensaje a Estados Unidos

Sin embargo, para el presidente republicano, su discurso principal estará dirigido en gran medida a Estados Unidos.

Los votantes están indignados por el costo de vida pese a las promesas de Trump de crear una "edad dorada", y su partido podría enfrentarse a un castigo en los cruciales comicios legislativos de noviembre.

Eso significa que Trump dedicará al menos parte de su tiempo en el lujoso Davos -un lugar donde los líderes pueden parecer fácilmente desconectados de la gente común- a hablar de la vivienda en Estados Unidos.

Un funcionario de la Casa Blanca dijo a AFP que Trump "presentará iniciativas para reducir los costos de la vivienda" y "hará gala de su agenda económica que ha impulsado a Estados Unidos a liderar el mundo en crecimiento".

Se espera que el mandatario, de 79 años, anuncie planes que permitan a potenciales compradores de vivienda recurrir a sus cuentas de ahorro jubilatorio para el pago inicial de una propiedad.

El multimillonario Trump es muy consciente de que la asequibilidad se ha convertido en su talón de Aquiles en su segundo mandato.

Sin embargo, de acuerdo con la organización Oxfam, sus política han beneficiados principalmente a las personas más ricas del mundo, no a la mayoría de los ciudadanos estadounidense.

“Entre otras medidas, ha bajado los impuestos a los superricos, ha impedido avances y consensos en la cooperación sobre la fiscalidad internacional de las grandes corporaciones, ha revertido los intentos de frenar el creciente poder monopolístico y ha contribuido a aumentar el valor de las acciones relacionadas con la inteligencia artificial, lo cual ha generado importantes beneficios tan solo para los inversores más ricos del mundo”, indica la organización en un comunicado.

Una encuesta de CNN la semana pasada reveló que el 58% de los estadounidenses considera que su primer año de vuelta en la Casa Blanca ha sido un fracaso, especialmente en materia económica.

