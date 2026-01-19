El Foro Económico Mundial inicia con la sombra de Trump y sus amenazas a Groenlandia

Los demás líderes en el retiro montañoso también estarán ansiosos por hablar de otros hitos de su primer año de vuelta en el poder, desde aranceles hasta Venezuela, Ucrania, Gaza e Irán.

El foro siempre ha sido una combinación peculiar para el magnate inmobiliario neoyorquino y exestrella de la telerrealidad, que ha despreciado durante mucho tiempo a las élites globalistas.

Al mismo tiempo, Trump disfruta de la compañía de los ricos y exitosos.

Su primera aparición en Davos, en 2018, recibió abucheos ocasionales, pero regresó con fuerza en 2020 cuando desestimó a los "profetas de la fatalidad" sobre el clima y la economía.

Ahora, Trump vuelve como un presidente más poderoso que nunca, dentro y fuera de su país.

Groenlandia en la agenda

Los partidarios de Trump también están cada vez más inquietos por el enfoque aparentemente implacable del presidente de "Estados Unidos primero" en la política exterior desde su regreso a la Oficina Oval.

Pero en Suiza Trump no podrá evitar la tormenta global de acontecimientos que ha generado desde el 20 de enero de 2025.

Estará junto a muchos de los líderes de los mismos aliados europeos de la OTAN a los que acaba de amenazar con aranceles si no apoyan su intento de tomar el control de Groenlandia.

Entre ellos están Reino Unido, Alemania, Francia, las principales economías del continente, y países nórdicos como Noruega.