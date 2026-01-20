México también reduce el envío de petróleo hacia Cuba

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, tendió un salvavidas a Cuba en medio de la profunda crisis que atraviesa la isla comunista. El país enfrenta un panorama oscuro tras la suspensión del suministro de petróleo venezolano y las fuertes presiones de Estados Unidos, factores que, según analistas, podrían empujar a Cuba hacia un desastre humanitario y detonar una migración masiva hacia México.

Venezuela fue la principal proveedora de Cuba hasta la reciente caída de Nicolás Maduro, a manos de fuerzas militares estadounidenses. Desde el año 2000, La Habana se había asegurado el crudo que requería mediante un acuerdo con Caracas a cambio de médicos, maestros y otros profesionales.

Recientemente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió en Truth Social que "¡no habrá más petróleo ni dinero para Cuba".

Según el seguimiento que hace Jorge Piñón, investigador de la Universidad de Texas, actualmente "no hay ningún buque que esté saliendo de Venezuela rumbo a Cuba".

El "Songa Neptune 6", cargado con 598,000 barriles, fue el último en anclar el 8 de diciembre en Matanzas, un puerto a 100 km de La Habana.

El volumen de crudo venezolano destinado a Cuba había venido disminuyendo en los últimos años a una tercera parte de los 90,000 barriles diarios que Caracas enviaba hace una década a la isla, indica Piñón.