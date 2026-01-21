Este miércoles, Puri Lucena y Fernando Guarneros hablan sobre las deportaciones de connacionales que ha hecho la administración de Donald Trump durante su primer año, y comparan los números con los cuatro años del gobierno de expresidente Joe Biden.
Trump ha deportado menos mexicanos de los que deportó Biden
415 mexicanos fueron deportados por día con Trump, mientras que 575 fueron deportados por día con Biden. Escucha sobre este y otros temas en Expansión Daily.
mié 21 enero 2026 06:33 AM
