Internacional

Trump completa la salida de EU de la OMS: expertos advierten riesgos globales

Funcionarios del Departamento de Salud y Servicios Humanos confirmaron que el proceso de retiro de la Organización Mundial de la Salud se completó.
jue 22 enero 2026 06:17 PM
Argentina se retira de la OMS por decisión de Javier Milei
Estados Unidos formalizó su salida de la OMS el 22 de enero de 2026, tras 78 años de participación. (FABRICE COFFRINI/AFP)

Estados Unidos formalizó este jueves 22 de enero su salida de la Organización Mundial de la Salud (OMS), después de que el año pasado el presidente Donald Trump iniciara el proceso de retiro tras 78 años de participación.

La decisión fue confirmada por agencias internacionales, que señalaron que funcionarios del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EU aseguraron que el proceso se ha completado.

EU mantiene deuda con la OMS

Aunque la colaboración formal ha terminado, Estados Unidos aún mantiene un adeudo de más de 130 millones de dólares con la agencia global de salud, lo que podría generar fricciones futuras.

Expertos y organizaciones de salud han advertido que la salida de EU de la OMS podría afectar a todo el planeta, al perderse un actor clave en la detección de amenazas globales como virus y otras enfermedades.

La OMS es el organismo especializado en salud de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con la misión de prevenir crisis sanitarias internacionales, atender problemas de salud global y apoyar investigaciones en beneficio de la humanidad.

La orden ejecutiva de Trump

Cabe recordar que el 20 de enero de 2025, tras regresar a la Casa Blanca, Donald Trump firmó una orden ejecutiva para retirar a Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud .

Trump argumentó que la participación del país en la organización no le generaba beneficios, señalando fallas en la gestión de la pandemia de COVID-19 y cuestionando el manejo de los recursos financieros por parte de la OMS.

La orden ejecutiva estableció que Estados Unidos debía detener la transferencia de fondos, reubicar al personal que trabajaba con la OMS y buscar socios nacionales e internacionales que asumieran las funciones que antes realizaba la agencia.

Además, suspendió la participación estadounidense en negociaciones del acuerdo pandémico de la OMS y en modificaciones de los Reglamentos Sanitarios Internacionales.

El documento también señalaba que el retiro no afectaba la autoridad de los departamentos o agencias del gobierno ni creaba derechos legales o beneficios adicionales para terceros. Con esta decisión, Trump formalizó el inicio del proceso de salida del país de la OMS, concluyendo años de participación que se remontaban a 1948.

Critican salida de EU

La Infectious Diseases Society of America (IDSA) calificó la retirada de Estados Unidos de la OMS como una decisión cortoplacista y equivocada que abandona los compromisos globales de salud.

La organización advirtió que al salir de la OMS, EU dejará de participar en el Global Influenza Surveillance and Response System, plataforma clave para monitorear la gripe y compartir datos y muestras virales necesarias para desarrollar vacunas anuales.

Según la IDSA, esta medida dificulta la respuesta a amenazas emergentes y representa un riesgo para la salud pública, pues la cooperación internacional en vigilancia y prevención de enfermedades infecciosas no es opcional, sino una necesidad biológica para proteger a la población.

