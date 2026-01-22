Trump completa la salida de EU de la OMS: expertos advierten riesgos globales

La orden ejecutiva de Trump

Cabe recordar que el 20 de enero de 2025, tras regresar a la Casa Blanca, Donald Trump firmó una orden ejecutiva para retirar a Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud .

Trump argumentó que la participación del país en la organización no le generaba beneficios, señalando fallas en la gestión de la pandemia de COVID-19 y cuestionando el manejo de los recursos financieros por parte de la OMS.

La orden ejecutiva estableció que Estados Unidos debía detener la transferencia de fondos, reubicar al personal que trabajaba con la OMS y buscar socios nacionales e internacionales que asumieran las funciones que antes realizaba la agencia.

Además, suspendió la participación estadounidense en negociaciones del acuerdo pandémico de la OMS y en modificaciones de los Reglamentos Sanitarios Internacionales.

El documento también señalaba que el retiro no afectaba la autoridad de los departamentos o agencias del gobierno ni creaba derechos legales o beneficios adicionales para terceros. Con esta decisión, Trump formalizó el inicio del proceso de salida del país de la OMS, concluyendo años de participación que se remontaban a 1948.