Año uno de Trump. Los retos para el sistema de naciones

Para muchos actores en el sistema de naciones, el modelo impuesto por este presidente se aleja cada vez más de una democracia y se acerca más a los patrones representativos de una autocracia. Su desprecio por la oposición (prensa, partidos políticos, presidentes críticos, etc.) y su afán por imponer por la fuerza sus decisiones, son características básicas de un gobierno autoritario.

Esta forma de gobernar ya tiene consecuencias desde su primer mandato, pero los efectos son aún más evidentes en este primer año del segundo ejercicio. Está a punto de romper la alianza que tenía con Europa occidental, está colocando en un dilema existencial a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN); se evade de la responsabilidad con los organismos responsables de dar viabilidad el mundo en temas como el clima, la energía, el comercio o la cooperación internacional. En el ámbito interno, las decisiones sobre migración, entre otras, han roto los equilibrios de poderes y están dejando en la irrelevancia a su Tribunal de Justicia y a su propio legislativo, a pesar de que su partido es mayoría en ambas cámaras.