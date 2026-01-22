Ya es oficial: nace el Consejo de Paz y estos son los países que lo integran, ¿está México?

Tras un discurso en el que pasó revista a la situación en Gaza, Irán, Ucrania y Venezuela, entre otras crisis, el mandatario republicano firmó el documento que crea este organismo, en compañía de los líderes o cancilleres de 19 países, entre ellos el mandatario argentino, Javier Milei, y el paraguayo Santiago Peña.

También concurrieron al acto y firmaron la carta fundacional los presidentes de Indonesia y Kazajistán, los ministros de Exteriores de Marruecos, Arabia Saudita, Catar, Turquía y Jordania, y el primer ministro húngaro.

"Estos de aquí son líderes que están en favor de la acción", porque Trump es "un presidente de acción", dijo el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio.

Se debe pagar para ingresar al Consejo de Paz

Para acceder a un puesto permanente en el Consejo de Paz habrá que pagar en efectivo mil millones de dólares. Trump ha invitado a más líderes como el ruso Vladimir Putin, el ucraniano Volodimir Zelenski, el israelí Benjamin Netanyahu y el papa León XIV.

