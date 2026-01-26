No solo en México, los trenes en España están en la mira tras una semana de accidentes

"Esto es demasiado", escribió en X Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, principal formación de la oposición (PP, derecha), tras el accidente en Gélida.
El martes en Cataluña los maquinistas se negaron a reanudar el servicio de trenes de cercanías tras estar parado ya todo el lunes al considerar que no se reunían las condiciones de seguridad tras las fuertes lluvias del domingo, dejando a casi 400.000 usuarios diarios de media sin transporte.
Los maquinistas han convocado tres días de huelga para reclamar mayor seguridad, el 9, 10 y 11 de febrero.
"Los graves accidentes producidos en Adamuz y Gélida” son "un punto de inflexión" para exigir "todas las actuaciones necesarias que garanticen la seguridad de la operación ferroviaria", informó el sindicato de maquinistas Semaf en un comunicado donde informaban de la huelga.
"Entendemos el estado de ánimo de los maquinistas y lo respetamos (...), lo que no compartimos es que la huelga general sea la mejor forma de vehicularlas", respondió el ministro de Transportes, Óscar Puente, en conferencia de prensa, expresando su absoluta "confianza en el sistema ferroviario español”.
"No podemos, ni debemos poner en cuestión nuestra red, ni el transporte público de nuestro país. No es perfecto, no es infalible, pero es un gran sistema de transporte", añadió el ministro.