No solo en México, los trenes en España están en la mira tras una semana de accidentes

Una semana después del siniestro en el que se vieron envueltos dos trenes en España, con un saldo de 45 muertos, el domingo se celebraron ceremonias de recuerdo en Huelva, de donde eran muchas de las víctimas, y en Ademuz, donde se produjo la colisión.

La estación de tren de la ciudad andaluza de Huelva, adonde tenía que llegar el tren que venía de Madrid en el que murieron 36 de las 45 víctimas, fue escenario por la tarde de un homenaje que empezó con un minuto de silencio a las 19:43, hora de la catástrofe.

El tren Madrid-Huelva colisionó el domingo en el pueblo de Ademuz con otro que venía en sentido contrario y viajaba de Málaga a Madrid, y en el que murieron las otras 9 víctimas de la catástrofe.

Además de los muertos, 22 personas siguen hospitalizadas este domingo.

A este choque se le sumaron esta semana dos accidentes más que ponen en duda el estado de la red ferroviaria en España.

Al menos una persona falleció tras el choque de un tren de cercanías con un muro que cayó sobre las vías cerca de la localidad de Gélida, a unos 40 km de Barcelona, informaron los bomberos este martes por la noche, menos de 48 después del accidente en Adamuz.

Alrededor de las 21:00 horas del martes, "un muro de contención cayó sobre la vía provocando un choque con un tren de corta distancia cerca del municipio de Gélida”, informó Protección Civil, en el que murió el conductor del tren y 37 personas resultaron heridas.