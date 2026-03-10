Diseño de Experiencia de Usuario UX
Este curso tendrá una duración de 12 sesiones con una sesión semanal de tutoría, teniendo como fecha límite para concluir el día 30 de junio del 2026. Se enseñarán principios de diseño de experiencia de usuario (UX), investigación, prototipado, creación de interfaces y pruebas con usuarios.
Los perfiles que se solicitan son estudiante o egresado de carreras relacionadas en: diseño, comunicación, artes visuales, tecnologías de la información, desarrollo de software, mercadotecnia, negocios, ciencias sociales o afines.
Certificado profesional en Marketing Digital y Comercio Electrónico (e-commerce)
El perfil profesional de ingreso para tomar este curso que consta de 12 sesiones es el siguiente:
Estudiante o egresado de carreras relacionadas en Marketing, administración, publicidad, comunicación o áreas afín
Experiencia laboral recomendada en marketing digital, especialista en marketing, especialista en SEO, analista de motores de búsqueda, planificador de medios, asociado de comercio electrónico o afines.
Mostrar interés en el marketing digital y el comercio electrónico (e-commerce).
Tener disposición para la gestión de tiendas en línea y plataformas de comercio electrónico.
Contar con afinidad por la publicidad digital, redes sociales, analítica web, métricas digitales, branding y experiencia del cliente.
Preferentemente, trabajar en línea o en el sector de ventas.
Mostrar interés en el emprendimiento digital y en modelos de negocio en línea.