Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Carrera

Google lanza cursos gratuitos en IA y ciberseguridad: estas carreras pueden acceder

En los primeros días de marzo se podrán postular las personas interesadas en obtener certificados en áreas del conocimiento de tecnología; estas son las carreras que acepta Google.
mar 10 marzo 2026 11:44 AM
Google dará cursos gratis de IA y ciberseguridad en marzo... pero solo a estas carreras
Las personas interesadas deben postularse en marzo para arrancar clases en línea en este mismo mes. (Foto: iStock )

La Escuela Pública de Código en colaboración con Google ofrecen cursos gratuitos en diferentes áreas tecnológicas para que los estudiantes adquieran habilidades que les permitan contar con mayores herramientas ante el nuevo panorama laboral, como el uso de la Inteligencia Artificial, ciberseguridad, gestión de proyectos, entre otros.

Las fechas de postulación serán durante los primeros días de marzo, algunos arrancarán a finales del mismo mes, por lo que se recomienda revisar el perfil que se requiere antes. Estos son los requisitos.

Publicidad

¿Cuáles son los cursos gratuitos?

Certificado profesional en Inteligencia artificial

Para este curso se requiere tener 18 años, contar con conocimientos previos en Tecnologías de la Información o áreas afines.

Poseer experiencias y conocimientos que faciliten tu comprensión de los contenidos del programa. Tener disponibilidad promedio de tres horas diarias, como tiempo aproximado para que cumplas de manera óptima con el certificado.

Contar con acceso a internet y equipo de cómputo.

Se otorgará prioridad a todas las personas que hayan concluido un curso en la Escuela Pública de Código.

El registro se termina el viernes 13 de marzo a las 18.00 horas, y las personas que no sean seleccionadas recibirán un correo electrónico con esta decisión antes del 3 de abril. La selección de postulantes se realizará conforme al orden de recepción de las solicitudes.

Este curso durará dos semanas con una sesión semanal de tutoría, además de que se requiere que haya actividad constante durante los primeros siete días, en caso de no hacerlo, se podrá reasignar el lugar.

Aunque se requiere contar con un nivel B1 de inglés o portugués, se podrá usar las herramientas de traducción para que el idioma no sea una barrera.

Se podrán postular en el siguiente enlace: https://www.epc.gob.mx/jovenes/

Leer más:

unam-ipn-uam.jpg
Carrera

UNAM vs IPN vs UAM: ¿Dónde estudiar en CDMX las carreras mejor pagadas del momento?

Publicidad

Diseño de Experiencia de Usuario UX

Este curso tendrá una duración de 12 sesiones con una sesión semanal de tutoría, teniendo como fecha límite para concluir el día 30 de junio del 2026. Se enseñarán principios de diseño de experiencia de usuario (UX), investigación, prototipado, creación de interfaces y pruebas con usuarios.

Los perfiles que se solicitan son estudiante o egresado de carreras relacionadas en: diseño, comunicación, artes visuales, tecnologías de la información, desarrollo de software, mercadotecnia, negocios, ciencias sociales o afines.

Certificado profesional en Marketing Digital y Comercio Electrónico (e-commerce)

El perfil profesional de ingreso para tomar este curso que consta de 12 sesiones es el siguiente:

Estudiante o egresado de carreras relacionadas en Marketing, administración, publicidad, comunicación o áreas afín

Experiencia laboral recomendada en marketing digital, especialista en marketing, especialista en SEO, analista de motores de búsqueda, planificador de medios, asociado de comercio electrónico o afines.

Mostrar interés en el marketing digital y el comercio electrónico (e-commerce).

Tener disposición para la gestión de tiendas en línea y plataformas de comercio electrónico.

Contar con afinidad por la publicidad digital, redes sociales, analítica web, métricas digitales, branding y experiencia del cliente.

Preferentemente, trabajar en línea o en el sector de ventas.

Mostrar interés en el emprendimiento digital y en modelos de negocio en línea.

Publicidad

Otras fechas importantes

Las personas seleccionadas tendrán sesiones de bienvenida los días 23 y 24 de marzo de 2026.

El inicio oficial de la ruta de certificación será el 30 de marzo de 2026

Tags

Google Inteligencia artificial

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad