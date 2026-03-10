¿Cuáles son los cursos gratuitos?

Certificado profesional en Inteligencia artificial

Para este curso se requiere tener 18 años, contar con conocimientos previos en Tecnologías de la Información o áreas afines.

Poseer experiencias y conocimientos que faciliten tu comprensión de los contenidos del programa. Tener disponibilidad promedio de tres horas diarias, como tiempo aproximado para que cumplas de manera óptima con el certificado.

Contar con acceso a internet y equipo de cómputo.

Se otorgará prioridad a todas las personas que hayan concluido un curso en la Escuela Pública de Código.

El registro se termina el viernes 13 de marzo a las 18.00 horas, y las personas que no sean seleccionadas recibirán un correo electrónico con esta decisión antes del 3 de abril. La selección de postulantes se realizará conforme al orden de recepción de las solicitudes.

Este curso durará dos semanas con una sesión semanal de tutoría, además de que se requiere que haya actividad constante durante los primeros siete días, en caso de no hacerlo, se podrá reasignar el lugar.

Aunque se requiere contar con un nivel B1 de inglés o portugués, se podrá usar las herramientas de traducción para que el idioma no sea una barrera.

Se podrán postular en el siguiente enlace: https://www.epc.gob.mx/jovenes/