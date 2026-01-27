Tormenta invernal cobra la vida de 30 personas y deja a medio millón de hogares sin luz en EU

Hogares sin electricidad

Según el sitio especializado poweroutage.us, más de 530,000 clientes seguían sin servicio eléctrico el martes por la mañana, sobre todo en el sur del país.

En Misisipi más de 140,000 hogares se encuentran sin electricidad y en Tennessee son más de 175,000. En ambos estados, el peso del hielo derribó las líneas eléctricas. En Luisiana suman más de 100,000 clientes con cortes eléctricos.

La experta del servicio de meteorología nacional (NWS), Allison Santorelli, declaró a la AFP que la recuperación de esta tormenta fue particularmente ardua debido a la gran cantidad de estados afectados.

Los estados del norte, con más provisiones para el invierno, no pudieron compartir sus recursos con las regiones del sur, menos preparadas.

"Muchos de esos lugares no cuentan con los medios ni los recursos para limpiar después de estos eventos. Estamos especialmente preocupados por las personas en esas zonas que se encuentran sin electricidad en este momento", dijo.

Considerada como una de los peores tormentas invernales de las últimas décadas en Estados Unidos, el fenómeno se acompaña de acumulación de hielo con consecuencias potencialmente catastróficas, según el NWS.