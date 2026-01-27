Esta enfermedad, que se transmite del animal al ser humano desde cuadros asintomáticos hasta enfermedades respiratorias agudas y encefalitis letal, pero todavía no hay tratamientos específicos contra este patógeno que mantiene en alerta a la India.

El Nipah pertenece al grupo de riesgo de patógenos BSL 4, el más alto que existe y en el que está incluido el ébola, por ejemplo, ya que está considerado como un virus emergente muy peligroso, por la alta mortalidad que presenta y por no contar con tratamiento ni vacuna autorizados.

Algo que estás enfermedades tienen en común es que son zoonosis, es decir, enfermedades que se contagian de animales a seres humanos. Esto es lo que sabemos.

¿Qué es una zoonosis?

Las zoonosis son enfermedades o infecciones transmitidas por animales vertebrados a humanos y viceversa. Los patógenos pueden ser bacterias, virus o parásitos.

Estas enfermedades se transmiten ya sea por el contacto directo entre humanos y animales, a través de los alimentos o de un vector, como insectos, arañas o ácaros.

De acuerdo con la Organización Mundial de Sanidad Animal, 60% de las enfermedades infecciosas humanas son zoonóticas.

¿De qué tipo de enfermedades se trata?

El término "zoonosis" reagrupa a una amplia variedad de enfermedades que pueden afectar el sistema digestivo, como la salmonelosis; el respiratorio, como la gripe aviar y porcina, o el covid; o el sistema nervioso, como la rabia.