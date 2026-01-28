Publicidad

Internacional

India anuncia la "contención oportuna" de un brote del virus Nipah

Las autoridades de este país asiático afirman que lo lograron con medidas reforzadas de vigilancia, pruebas de laboratorio e investigaciones sobre el terreno.
mié 28 enero 2026 11:04 AM
Imagen de microscopía electrónica del virus Nipah. Murciélago, huésped principal del virus de la enfermedad zoonótica Nipah. Henipavirus, replicación celular del virus, infección respiratoria aguda, encefalitis. Ilustración científica en 3D del nanomundo
El Nipah, que se transmite de los animales a los humanos, no dispone de vacuna. (FOTO: nopparit/Getty Images)

Las autoridades indias afirmaron que se logró una "contención oportuna" del mortal virus Nipah tras confirmarse dos casos en el estado de Bengala Occidental.

El Nipah, que se transmite de los animales a los humanos, no dispone de vacuna y tiene una tasa de mortalidad que oscila entre el 40% y el 75%, según la Organización Mundial de la Salud.

Sus síntomas incluyen fiebre intensa, vómitos e infección respiratoria, pero los casos graves pueden presentar convulsiones e inflamación cerebral que puede provocar coma. Los murciélagos frugívoros son los portadores naturales del virus y se han identificado como la causa más probable de los brotes.

"Se llevaron a cabo medidas reforzadas de vigilancia, pruebas de laboratorio e investigaciones sobre el terreno, lo que permitió la contención oportuna de los casos", afirmó el Ministerio de Salud indio en un comunicado emitido el martes por la noche.

Brote de la enfermedad por el virus Nipah como patógeno zoonótico transmitido a los humanos por animales salvajes y domésticos.
No se proporcionaron más detalles sobre los dos pacientes infectados.

"La situación se encuentra bajo vigilancia constante y se han adoptado todas las medidas de salud pública necesarias", añadió, al indicar que se localizaron 196 contactos relacionados con los casos y todos dieron negativo a las pruebas.

El virus Nipah se identificó por primera vez en 1998, tras propagarse entre los criadores de cerdos de Malasia.

En India, el primer brote de Nipah se registró en Bengala Occidental en 2001.

Micrografía de partículas del virus de la gripe aviar. Virus de la enfermedad de la gripe aviar, H5N1, cepas H7N9.
En 2018, al menos 17 personas murieron a causa del Nipah en Kerala y, en 2023, dos personas fallecieron por el virus, también en ese estado sureño.

