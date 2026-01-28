Marco Rubio espera que EU restablezca las relaciones con Venezuela

Rubio recibió luego a puerta cerrada en el Departamento de Estado a la líder opositora María Corina Machado, para avanzar en una transición ordenada para Venezuela.

Una presencia diplomática estadounidense en Caracas permitirá "tener información en tiempo real e interactuar, no solamente con responsables del régimen (...) pero también interactuar con miembros de la sociedad civil, de la oposición", añadió.

La diplomática Laura Dogu será la responsable de esa misión diplomática, confirmó Rubio.

Dogu fue embajadora de Estados Unidos en Nicaragua y entre 2012 y 2015 fue subjefa de misión en México.

Dogu "asumirá la unidad de asuntos venezolanos, primero en Bogotá, pero finalmente en Caracas", explicó el jefe de la diplomacia estadounidense.

"Un paraíso de gángsteres"

Estados Unidos causó un sismo en Venezuela, y también en toda Latinoamérica y el Caribe, al atacar a ese país para capturar al presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Sánchez en la madrugada del 3 de enero. Amos fueron trasladados a Nueva York, donde enfrentan cargos por narcotráfico.

Delcy Rodríguez, entonces vicepresidenta, asumió el poder rápidamente.

"No estoy aquí para decirles que esto vaya a ser fácil o sencillo. Lo que digo es que, en tres semanas y media, casi cuatro, estamos mucho más avanzados en este proyecto de lo que pensábamos que estaríamos", aseguró Rubio, exsenador republicano, a sus antiguos colegas.

"Reconozco que no será fácil. Al final del día, estamos tratando con gente allá que ha pasado la mayor parte de su vida viviendo en un paraíso de gánsteres", declaró.

El rol de Machado, la Premio Nobel de la Paz 2025, sigue siendo una incógnita.

Preguntada sobre si aceptaría compartir provisionalmente el poder con Rodríguez para garantizar la transición, Machado contestó: "Nosotros estamos dispuestos y de hecho, estamos trabajando para facilitar una transición real".

Queridos Venezolanos, estamos avanzando con pasos firmes. Muy pronto regresaré a Venezuela para trabajar juntos en la transición y la construcción de un país excepcional, al cual regresarán nuestros hijos.



La razón y la fuerza y de esta lucha es nuestra gente. pic.twitter.com/kZaknbKnPa — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) January 28, 2026

"Esto no es una transición a lo ruso, que se quedan las mafias en el poder y al final terminan sufriendo los ciudadanos", aseguró.

"Creo que nadie tiene fe en Delcy Rodríguez", añadió.

Rubio no quiso comprometerse con plazos ante los senadores.

"No va a ser de un día para otro que esto dé un vuelco de la noche a la mañana. Pero creo que estamos logrando avances buenos y decentes", añadió.