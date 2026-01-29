Publicidad

Economía

El déficit comercial de EU se amplía sustancialmente en noviembre

México, Vietnam y Taiwán fueron nuevamente en noviembre los tres países con los que Estados Unidos registra el mayor déficit comercial, por delante ahora de China y la Unión Europea.
jue 29 enero 2026 09:55 AM
Las importaciones estadounidenses aumentaron un 5.0% hasta los 348,900 millones de dólares, mientras que las exportaciones retrocedieron un 3.6%, a 292,100 millones de dólares. (Foto: Spencer Platt/Getty Images)

El déficit comercial de Estados Unidos se amplió sustancialmente en noviembre con un aumento de las importaciones, según datos gubernamentales publicados el jueves, lo que revierte una inesperada fuerte caída del mes anterior que fue celebrada por el presidente Donald Trump.

La brecha comercial se disparó un 94.6% en noviembre hasta los 56,800 millones de dólares, según datos del Departamento de Comercio, acercándola a los niveles observados en junio y agosto de 2025.

Las importaciones estadounidenses aumentaron un 5.0% hasta los 348,900 millones de dólares, mientras que las exportaciones retrocedieron un 3.6%, a 292,100 millones de dólares.

Los analistas en general esperaban que el déficit creciera, pero la expansión del jueves fue superior al nivel proyectado por encuestas a economistas realizadas por Dow Jones Newswires y The Wall Street Journal.

A principios de mes, Trump se jactó de una caída previa del déficit comercial de Estados Unidos hasta su nivel más bajo desde 2009, atribuyéndola al éxito de sus políticas económicas, incluidos los aranceles.

Pero los economistas han señalado que el aumento de las exportaciones observado en las cifras de octubre estuvo significativamente influido por el comercio de oro.

Durante el último año, las cifras comerciales de Estados Unidos se vieron muy afectadas por las oleadas de aranceles de Trump. Esto se debe a que las empresas se apresuraron a abastecerse de inventario antes de los aumentos previstos en los gravámenes.

Las exportaciones durante el penúltimo mes de 2025 retrocedieron un 3.6% con respecto al mes anterior, es decir, casi 11,000 millones menos, mientras que las importaciones aceleraron un 5%, lo que supone 16,800 millones de dólares adicionales en bienes y servicios adquiridos fuera de las fronteras estadounidenses.

En el apartado de bienes, la caída de las exportaciones afecta principalmente a los bienes y materiales industriales, empezando por el oro no monetario, así como a otros metales preciosos y al petróleo. Los productos farmacéuticos también registraron una fuerte caída en noviembre.

Las importaciones, en cambio, aumentaron principalmente en los productos de consumo, empezando por los farmacéuticos, así como en los equipos informáticos y los semiconductores. A la inversa, los accesorios informáticos y los equipos industriales están en retroceso.

Las exportaciones e importaciones de servicios, por su parte, solo variaron marginalmente en el mes de noviembre.

En cuanto a la distribución geográfica, México, Vietnam y Taiwán fueron nuevamente en noviembre los tres países con los que Estados Unidos registra el mayor déficit comercial, por delante ahora de China y la Unión Europea (UE).

Suiza fue en noviembre el país con el que Estados Unidos tuvo el mayor superávit comercial.

