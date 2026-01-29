El déficit comercial de EU se amplía sustancialmente en noviembre

La brecha comercial se disparó un 94.6% en noviembre hasta los 56,800 millones de dólares, según datos del Departamento de Comercio, acercándola a los niveles observados en junio y agosto de 2025.

Las importaciones estadounidenses aumentaron un 5.0% hasta los 348,900 millones de dólares, mientras que las exportaciones retrocedieron un 3.6%, a 292,100 millones de dólares.

Los analistas en general esperaban que el déficit creciera, pero la expansión del jueves fue superior al nivel proyectado por encuestas a economistas realizadas por Dow Jones Newswires y The Wall Street Journal.

A principios de mes, Trump se jactó de una caída previa del déficit comercial de Estados Unidos hasta su nivel más bajo desde 2009, atribuyéndola al éxito de sus políticas económicas, incluidos los aranceles.

Pero los economistas han señalado que el aumento de las exportaciones observado en las cifras de octubre estuvo significativamente influido por el comercio de oro.

Durante el último año, las cifras comerciales de Estados Unidos se vieron muy afectadas por las oleadas de aranceles de Trump. Esto se debe a que las empresas se apresuraron a abastecerse de inventario antes de los aumentos previstos en los gravámenes.