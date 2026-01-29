Trump intenta bajar la tensión en Mineápolis: suspende a agentes del ICE tras la muerte de Alex Pretti

Mineápolis, la principal ciudad del estado de Minesota (norte), sigue conmocionada por la muerte de Pretti el sábado, y la de Renee Good, una madre estadounidense de la misma edad, que falleció el 7 de enero por balazos de la policía de inmigración (ICE).

Las acciones en Minesota obligaron a Trump a reorganizar la jerarquía de los agentes de inmigración desplegados en ese estado y decidió sustituir al polémico Greg Bovino, conocido por deleitarse en redadas de inmigración agresivas y televisadas, por Homan, centrado en las políticas.

Homan prevé ofrecer una conferencia de prensa a las 07H00 am (13H00 GMT) el jueves en Mineápolis, dijo la Casa Blanca.

Trump hizo un intento por contener la indignación expresada desde varios frentes del espectro político y dijo el martes que quería "reducir un poco la tensión" en Mineápolis.

Pero el miércoles ya dio marcha atrás en su tono conciliador al acusar al alcalde de la ciudad, Jacob Frey, de estar "JUGANDO CON FUEGO" por negarse a movilizar a la policía local para hacer cumplir la ofensiva federal contra la inmigración.