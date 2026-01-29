Trump intenta bajar la tensión en Mineápolis: suspende a agentes del ICE tras la muerte de Alex Pretti

Furia
Aunque la Casa Blanca insiste en que apunta a delincuentes peligrosos, el uso de hombres encapuchados y fuertemente armados para sacar a personas de las calles, sus hogares y lugares de trabajo ha causado una conmoción generalizada.
Todo esto se transformó en furia después de que agentes de inmigración mataran a quemarropa a los dos manifestantes estadounidenses en Mineápolis en incidentes separados: Pretti y Good.
Stephen Miller, uno de los principales asesores de Trump, inicialmente justificó la muerte de Pretti calificándolo de un "asesino en potencia", a pesar de que las pruebas en video muestran claramente que el enfermero no representaba ninguna amenaza cuando le dispararon por la espalda mientras yacía inmovilizado en el suelo.
A última hora del martes, Miller dijo que los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza que mataron a Pretti "podrían no haber estado siguiendo ese protocolo".
Los enfrentamientos entre manifestantes y agentes federales de inmigración desplegados en ciudades demócratas son cada vez más comunes.
En Mineápolis, la activista comunitaria Jennifer Arnold, de 39 años, dijo que poco ha cambiado desde la promesa de Trump de aliviar las tensiones en la ciudad.
"La administración Trump dice que va a cambiar de táctica... pero no estamos viendo nada diferente sobre el terreno; la gente sigue siendo arrancada de las calles", dijo Arnold a la AFP.