Los audífonos para sueño mueven 12,800 millones de dólares

Esto ayuda a explicar por qué más marcas de electrónica voltean a ver el dormitorio como un espacio de negocio, incluyendo a la propia Anker, que con el lanzamiento de los Sleep A30 de soundcore, combina funciones de cancelación de ruido, enmascaramiento de ronquidos, sonidos relajantes, monitoreo básico del estado del sueño y una app que organiza la experiencia.

Según la compañía, el producto también incorpora algoritmos de inteligencia artificial capaces de reconocer más de 500 patrones de ronquido y ajustar el audio en tiempo real.

En México, el insomnio entre adultos en la Ciudad de México ronda el 39.7%, además el país se encuentra entre los 10 países con mayor carga de trastorno de insomnio a nivel mundial, de acuerdo con datos de Oura, una firma de tecnología del bienestar.

Otras marcas también han apostado por convertir el descanso en una categoría tecnológica, como Bose fue una de las pioneras con sus Sleepbuds, audífonos pensados específicamente para enmascarar ruido al dormir, aunque la firma terminó descontinuándolos en 2023 por una adopción menor a la esperada.

Philips, por su parte, comercializa audífonos de sueño desarrollados con la app Kokoon, mientras que Eight Sleep tiene colchones y cubiertas inteligentes con control de temperatura, reducción de ronquidos y ajustes automatizados durante la noche.