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Economía

Scotiabank: México es prioridad para el banco; representa 30% del negocio

Pablo Elek, director general de Scotiabank México, afirma que el país ha demostrado resiliencia económica y cuenta con una plataforma manufacturera integrada al corredor norte.
vie 13 marzo 2026 12:01 PM
scotiabank esta reenfocandose en la banca empresarial
El director de Scotiabank, Pablo Elek, dijo que el banco mantiene una apuesta a largo plazo por México. (Anylú Hinojosa-Peña)

México ha mostrado ser uno de los países más importantes para los bancos extranjeros y Scotiabank, el banco de origen canadiense, no es la excepción.

México da el 30% de los ingresos a la banca internacional -que incluye a Latinoamérica y el Caribe-, y Pablo Elek, director general de Scotiabank, dijo en entrevista que al ser uno de los países que ha mostrado mayor resiliencia, es prioridad para la matriz.

“México es emblemático, es totalmente importante y es la prioridad de nuestra institución”, aseguró en entrevista con motivo de la 89 Convención Bancaria . “¿Por qué nos interesa? Porque está conectado al Corredor Norteamericano y eso en sí ha sido gran parte de la fortaleza que tenemos en México”.

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Scotiabank es el sexto banco más grande en México por número de activos, con 893,217 millones de pesos. El banco es uno de los líderes en crédito a la vivienda con el 47% de su cartera pero como parte de una nueva estrategia, el banco busca apostar por empresas y pymes.

“Estamos retomando y regresando al segmento de pymes, en el que no necesariamente habíamos estado hace mucho tiempo”, detalló. “Pero con pymes de cadena productiva”.

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Pablo Elek, que asumió en mayo del año pasado como el nuevo director general del banco, dijo que el banco está evaluando el Plan México y el de Infraestructura que planteó la presidenta Sheinbaum hace unos meses para hacer las inversiones necesarias.

“Tenemos muchos clientes viendo el Plan de infraestructura y nosotros vamos de la mano de estos clientes”, dijo. “Soy el banco que quiere conectar al cliente con los proyectos; hay un compromiso del banco por acompañar el desarrollo del Plan”.

Elek destacó que la apuesta del banco es de largo plazo y aunque el país ha enfrentado crisis de inseguridad desde el año pasado, dijo que son incidentes que se evalúan y que modifican de manera marginal el plan estratégico del banco.

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El banquero señaló que Scotiabank lleva 30 años en México, está haciendo inversiones y acompañará al gobierno en sus planes de infraestructura.

“No habrá quien vea este este corredor norteamericano con los ojos que lo vemos”, dijo. “Son más de 500 millones de personas; es el segundo corredor más grande del mundo”.

En febrero pasado, una delegación de casi 400 empresarios canadienses visitó México para explorar inversiones en minería, tecnología, energía y manufactura, buscando fortalecer lazos comerciales ante la revisión del T-MEC.

Sobre esto, Elek dijo que se sostuvieron cerca de 2,000 reuniones por lo que la integración de México y Canadá ha sido más presente que nunca.

Este año se espera que se renegocie el acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. Analistas estiman que esta firma se dará antes de las elecciones intermedias en Estados Unidos, en noviembre próximo.

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Pero, como en toda relación, los desacuerdos no han pasado desapercibidos ya que el año pasado Estados Unidos anunció aranceles contra cientos de países, México y Canadá incluidos, lo que provocó una crisis.

Canadá y Estados Unidos entraron en conflicto ya que el presidente Donald Trump amenazó a su socio con imponer aranceles si Canadá concretaba acuerdos comerciales con China.

Mientras Estados Unidos y Canadá no logren un acuerdo y haya amenazas de que alguno deje el tratado comercial, Elek dice que se deben tener en consideración todos los escenarios posibles aunque confía en que se mantengan las relaciones trilaterales.

“El corredor es demasiado grande, está totalmente interconectado”, dijo. “La incertidumbre nos ha hecho platicar más con nuestras contrapartes y aprender más unos de los otros”.

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Destacó que este corredor de México, Estados Unidos y Canadá va a valer mucho siempre que esté integrado.

El intercambio comercial entre México y Canadá es de más de 100,000 millones de dólares estadounidenses, de acuerdo con la embajada de Canadá en México.

Elek destaca que más allá del comercio, anualmente México recibe la visita de cerca de 3 millones de turistas canadienses.

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Scotiabank Convención Bancaria 2026

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