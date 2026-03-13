Scotiabank: México es prioridad para el banco; representa 30% del negocio

Scotiabank es el sexto banco más grande en México por número de activos, con 893,217 millones de pesos. El banco es uno de los líderes en crédito a la vivienda con el 47% de su cartera pero como parte de una nueva estrategia, el banco busca apostar por empresas y pymes.

“Estamos retomando y regresando al segmento de pymes, en el que no necesariamente habíamos estado hace mucho tiempo”, detalló. “Pero con pymes de cadena productiva”.

Pablo Elek, que asumió en mayo del año pasado como el nuevo director general del banco, dijo que el banco está evaluando el Plan México y el de Infraestructura que planteó la presidenta Sheinbaum hace unos meses para hacer las inversiones necesarias.

“Tenemos muchos clientes viendo el Plan de infraestructura y nosotros vamos de la mano de estos clientes”, dijo. “Soy el banco que quiere conectar al cliente con los proyectos; hay un compromiso del banco por acompañar el desarrollo del Plan”.

Elek destacó que la apuesta del banco es de largo plazo y aunque el país ha enfrentado crisis de inseguridad desde el año pasado, dijo que son incidentes que se evalúan y que modifican de manera marginal el plan estratégico del banco.

El banquero señaló que Scotiabank lleva 30 años en México, está haciendo inversiones y acompañará al gobierno en sus planes de infraestructura.

“No habrá quien vea este este corredor norteamericano con los ojos que lo vemos”, dijo. “Son más de 500 millones de personas; es el segundo corredor más grande del mundo”.

En febrero pasado, una delegación de casi 400 empresarios canadienses visitó México para explorar inversiones en minería, tecnología, energía y manufactura, buscando fortalecer lazos comerciales ante la revisión del T-MEC.

Sobre esto, Elek dijo que se sostuvieron cerca de 2,000 reuniones por lo que la integración de México y Canadá ha sido más presente que nunca.

Este año se espera que se renegocie el acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. Analistas estiman que esta firma se dará antes de las elecciones intermedias en Estados Unidos, en noviembre próximo.