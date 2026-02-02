La financiación del ICE está en el centro del debate para reabrir en gobierno de Estados Unidos

El "speaker" llegó a calificar de "formalidad" la votación prevista el martes en el pleno para poner fin al "shutdown".

Este lunes se incorpora al Congreso un nuevo electo demócrata, tras una elección parcial en Texas, lo que significa que el presidente de la Cámara no puede permitirse perder más de un voto en su propio campo.

Y varios legisladores del ala ultraconservadora han amenazado con oponerse al texto porque rechazan categóricamente renegociar el presupuesto del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

"Los demócratas se entregan a juegos políticos", lanzó el sábado el congresista Chip Roy, de Texas, en Fox News, acusando a la oposición de mantener al DHS "como rehén".

Reformas

La cuestión de la financiación de este importante departamento está en el centro del actual bloqueo en el Congreso, desde los recientes acontecimientos de Mineápolis.

Los demócratas se indignan por la muerte a finales de enero de Alex Pretti, un enfermero estadounidense de 37 años abatido a tiros por agentes federales al margen de manifestaciones contra la presencia de la policía de inmigración (ICE) en esta metrópoli del norte de Estados Unidos.

Su fallecimiento se produjo menos de tres semanas después de la de Renee Good, también abatida a tiros por agentes federales en Mineápolis.

Los demócratas rehúsan desde entonces votar cualquier presupuesto para el DHS —el departamento del que depende ICE— si no se aplican importantes reformas en la manera en que operan sus agentes.

Piden, en particular, el uso sistemático de cámaras corporales, la prohibición del uso de pasamontañas y que toda detención de un migrante sea precedida de una orden judicial.