Jueza rechaza suspender redadas de ICE en Minnesota

Una jueza estadounidense rechazó este sábado la solicitud del estado de Minnesota para obligar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a suspender sus redadas masivas en el estado.
Las autoridades federales han llevado a cabo redadas en busca de inmigrantes indocumentados por orden del presidente Donald Trump en el último mes en este estado del norte de Estados Unidos.
La presencia de los agentes migratorios provocó tensión en la población que salió a la calle para protestar contra el ICE. Dos manifestantes murieron a manos de los agentes migratorios.