Jueza rechaza suspender redadas de ICE en Minnesota

Minnesota argumentó que la operación ordenada por el gobierno violaba sus derechos estatales, pero la jueza federal Katherine Menéndez escribió en su fallo: "En definitiva, el tribunal considera que el balance de perjuicios no favorece de forma decisiva la concesión de una medida cautelar".

Menéndez matizó que esta decisión no es un juicio definitivo sobre la demanda general presentada por el estado. Tampoco se pronunció sobre si los violentos operativos del ICE contra los migrantes infringen la ley.

La sentencia se produce tras la protesta masiva de decenas de miles de habitantes de Minnesota el viernes contra la operación Metro Surge, a la que también se opone la clase dirigente demócrata del estado.

"Decepcionados"

El demócrata Jacob Frey, alcalde de Minneapolis, la ciudad más grande de Minnesota y principal objetivo de las redadas federales, dijo: "Por supuesto que estamos decepcionados".

"Esta decisión no cambia lo que ha vivido la gente aquí: el miedo, la perturbación y los daños causados ​​por una operación federal que nunca debió haber tenido lugar en Mineápolis", añadió en un comunicado.