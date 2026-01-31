Publicidad

Internacional

Jueza rechaza suspender redadas de ICE en Minnesota

Minnesota argumentó que la operación de ICE viola sus derechos estatales, pero la jueza federal Katherine Menéndez dijo que “el balance de perjuicios no favorece de forma decisiva la concesión de una medida cautelar".
sáb 31 enero 2026 01:43 PM
Una mujer reza en un monumento improvisado en el área donde Alex Pretti, de 37 años, fue muerto a tiros por agentes federales de inmigración más temprano en el día en Minneapolis, Minnesota, el 24 de enero de 2026.
Minneapolis está en tensión desde la muerte de Renee Good, convertida en símbolo de los excesos de los que se acusa regularmente al ICE. (FOTO: ROBERTO SCHMIDT/AFP)

Una jueza estadounidense rechazó este sábado la solicitud del estado de Minnesota para obligar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a suspender sus redadas masivas en el estado.

Las autoridades federales han llevado a cabo redadas en busca de inmigrantes indocumentados por orden del presidente Donald Trump en el último mes en este estado del norte de Estados Unidos.

La presencia de los agentes migratorios provocó tensión en la población que salió a la calle para protestar contra el ICE. Dos manifestantes murieron a manos de los agentes migratorios.

Minnesota argumentó que la operación ordenada por el gobierno violaba sus derechos estatales, pero la jueza federal Katherine Menéndez escribió en su fallo: "En definitiva, el tribunal considera que el balance de perjuicios no favorece de forma decisiva la concesión de una medida cautelar".

Menéndez matizó que esta decisión no es un juicio definitivo sobre la demanda general presentada por el estado. Tampoco se pronunció sobre si los violentos operativos del ICE contra los migrantes infringen la ley.

La sentencia se produce tras la protesta masiva de decenas de miles de habitantes de Minnesota el viernes contra la operación Metro Surge, a la que también se opone la clase dirigente demócrata del estado.

"Decepcionados"

El demócrata Jacob Frey, alcalde de Minneapolis, la ciudad más grande de Minnesota y principal objetivo de las redadas federales, dijo: "Por supuesto que estamos decepcionados".

"Esta decisión no cambia lo que ha vivido la gente aquí: el miedo, la perturbación y los daños causados ​​por una operación federal que nunca debió haber tenido lugar en Mineápolis", añadió en un comunicado.

Las muertes de Renée Good y Alex Pretti a manos de agentes con pasamontañas y fuertemente armados provocaron protestas por todo el país, lo que obligó a Trump a sustituir al frente del despliegue en Minnesota al comandante de Aduanas y Protección Fronteriza, Gregory Bovino, por su hombre de confianza en materia migratoria, Tom Homan, quien se comprometió a reducir los operativos en la zona.

David Schultz, profesor de política y estudios jurídicos de la Universidad de Hamline, afirmó que Minnesota argumentaba en su demanda que el gobierno estaba "intentando forzar o coaccionar al estado para que hiciera ciertas cosas".

"La fiscal general Pam Bondi envió una carta al estado de Minesota tras la muerte de Alex Pretti en la que decía: 'Bueno, si quieren que cesen las operaciones del ICE, queremos que hagan esto, esto y esto'. Parecía una amenaza", afirmó Schultz.

Bondi describió la sentencia del juez como una "gran" victoria legal para el Departamento de Justicia. "Ni las políticas de santuario ni los litigios sin fundamento impedirán que la Administración Trump aplique la ley federal en Minnesota", escribió en X.

