Israel reabre a cuentagotas el paso de Rafah, casi dos años después de cerrarlo

Ayuda humanitaria
El ejército israelí tomó el control en mayo de 2024 del lado palestino del cruce fronterizo, que permaneció cerrado desde entonces, excepto por una breve reapertura a principios de 2025.
Este lunes por la mañana un funcionario israelí anunció la reapertura de la frontera en ambas direcciones para los residentes, pero bajo restricciones, tras la llegada de la misión de vigilancia europea EUBAM Rafah.
La ONU y las organizaciones humanitarias reclamaban la apertura de la frontera pero por el momento permanecerá cerrada a la entrada de ayuda internacional en el territorio palestino en ruinas.
La ayuda internacional procedente de Egipto transita hasta ahora por el puesto fronterizo israelí de Kerem Shalom, a pocos kilómetros de Rafah.
En Egipto, los servicios de salud se preparan para recibir a enfermos y heridos.
Según el medio egipcio AlQahera News se movilizaron 150 hospitales y 300 ambulancias, así como 12,000 médicos y 30 equipos de emergencia.
El director del principal hospital de Gaza, Al Shifa, Mohamed Abu Salmiya, calcula que actualmente hay en el territorio "20,000 pacientes, incluidos 4,500 niños, que necesitan atención urgente".
Un futuro mejor
Asma Al Arqan, una estudiante palestina, cuenta que la apertura de Rafah es sinónimo de un futuro mejor porque le permitiría seguir sus "estudios en el extranjero".
La reapertura total de Rafah está prevista en el plan del presidente estadounidense Donald Trump para acabar con la guerra desatada el 7 de octubre de 2023 por el ataque de Hamás en suelo israelí.
Las autoridades israelíes condicionaron los cruces a la obtención de "una autorización de seguridad previa", en coordinación con Egipto y bajo la supervisión de la misión europea en Rafah.
Los palestinos que deseen regresar a Gaza podrán llevar una cantidad limitada de equipaje, sin objetos metálicos ni electrónicos, y con cantidades limitadas de medicamentos, según la embajada palestina en El Cairo.
La reapertura de la frontera también debería permitir la entrada a Gaza, en una fecha por precisar, de los 15 miembros del Comité Nacional para la Administración de Gaza (NCAG), encargados de gestionar el territorio durante un período transitorio bajo la autoridad de la "Junta de Paz" presidida por Trump.