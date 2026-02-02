Israel reabre a cuentagotas el paso de Rafah, casi dos años después de cerrarlo

El sábado, sin ir más lejos, los bombardeos israelíes causaron decenas de muertos, según la Defensa Civil de Gaza. El ejército israelí afirma haber atacado a combatientes palestinos que salían de un túnel en Rafah.

Funcionarios egipcios anunciaron que 150 personas podrán salir de Gaza este lunes y otras 50 entrar.

Mahmud, un palestino de 38 años que padece leucemia, fue uno de los primeros en recibir permiso para recibir tratamiento en Egipto.

"En Gaza no hay tratamiento, no hay vida", confiesa. Dice sentirse "muy feliz de poder recibir por fin el tratamiento", pero triste por tener que dejar a sus seres queridos en Gaza, donde "la situación es catastrófica".

Para otros, que se fueron a Egipto antes del cierre de la frontera, esta reapertura significa el regreso a Gaza.

"Mi madre terminó su tratamiento y esperamos que regrese de Egipto. Para mí, es un día de alegría. Voy a abrazar a mi madre", cuenta Abdel Rahim Mohamed, un hombre de 30 años que vive en Jan Yunis, en el sur de Gaza.

Su madre, de 63 años, abandonó la Franja de Gaza en marzo de 2024 para ser tratada en Egipto por un cáncer de mama. Hace dos días, le envió un mensaje a su hijo: "Ven a esperarme a la frontera".

Pero Abdel Rahim Mohamed teme no poder llegar a Rafah. El puesto fronterizo está situado en un sector aún ocupado por el ejército israelí, que se retiró de aproximadamente la mitad de la Franja de Gaza desde el inicio del alto el fuego el 10 de octubre.