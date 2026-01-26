El ejército israelí identifica el cuerpo del último rehén en Gaza y reabre el paso de Rafah

Gvili era un oficial en la unidad de élite de la policía israelí, la Yasam, y tenía 24 años el día en que Hamás lanzó el ataque sin precedentes en territorio israelí que desató la guerra en Gaza el 7 de octubre de 2023.

El ejército indicó en un comunicado este lunes que "tras el proceso de identificación llevado a cabo por el Centro Forense Nacional, en colaboración con la policía israelí y el rabinato militar, representantes [del ejército israelí] informaron a la familia del rehén Ran Gvili (...) que su ser querido había sido identificado formalmente y repatriado para su entierro".

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó que se trata de un "logro tremendo para las Fuerzas de Defensa de Israel, para el Estado de Israel y también para los ciudadanos de Israel".

"Prometimos, y yo prometí, traer a todos de vuelta. Los hemos traído a todos de vuelta", declaró a los periodistas en el Parlamento.

"Rani, héroe de Israel, fue el primero en entrar y el último en salir. Ahora regresa a casa", prosiguió Netanyahu, utilizando la misma fórmula que la madre del rehén, Talik Gvili.

El día del asalto de Hamás, Gvili estaba de baja médica, pero decidió salir de su casa con su arma personal, resultó herido y murió en combates con los milicianos islamistas en el kibutz de Alumim, según testimonios. Su cadáver fue llevado a Gaza.