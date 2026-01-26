Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Conflicto Israel-Hamás_Header Desktop Home Expansión
Conflicto Israel-Hamás_Galería Desktop Home Expansión
Internacional

El ejército israelí identifica el cuerpo del último rehén en Gaza y reabre el paso de Rafah

El movimiento islamista Hamás asegura que la entrega del cuerpo de Ran Gvili es una muestra de su compromiso con el alto al fuego en el territorio palestino.
lun 26 enero 2026 11:00 AM
Esta foto tomada el 27 de agosto de 2023 muestra una vista de la entrada del cruce fronterizo de Rafah con Egipto en el sur de la Franja de Gaza. Israel dijo el 26 de enero de 2026 que solo permitiría a los peatones viajar a través del cruce de Rafah entre Gaza y Egipto como parte de su "reapertura limitada" una vez que haya recuperado los restos del último rehén en el territorio palestino.
La familia del rehén había llamado a las autoridades israelíes a no pasar a la segunda fase del alto el fuego hasta que no fuese devuelto el cadáver. (FOTO: SAID KHATIB/AFP)

El ejército israelí afirmó este lunes que identificó y repatrió el cuerpo de Ran Gvili, el último rehén retenido en la Franja de Gaza, y el movimiento islamista Hamás declaró que es una muestra de su compromiso con el cese al fuego.

El anuncio se produjo después de que Israel informara el domingo que sus tropas estaban registrando un cementerio en el norte de Gaza en busca de los restos de Gvili, con un equipo que incluyó rabinos, dentistas y otros expertos.

Publicidad

Gvili era un oficial en la unidad de élite de la policía israelí, la Yasam, y tenía 24 años el día en que Hamás lanzó el ataque sin precedentes en territorio israelí que desató la guerra en Gaza el 7 de octubre de 2023.

El ejército indicó en un comunicado este lunes que "tras el proceso de identificación llevado a cabo por el Centro Forense Nacional, en colaboración con la policía israelí y el rabinato militar, representantes [del ejército israelí] informaron a la familia del rehén Ran Gvili (...) que su ser querido había sido identificado formalmente y repatriado para su entierro".

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó que se trata de un "logro tremendo para las Fuerzas de Defensa de Israel, para el Estado de Israel y también para los ciudadanos de Israel".

"Prometimos, y yo prometí, traer a todos de vuelta. Los hemos traído a todos de vuelta", declaró a los periodistas en el Parlamento.

"Rani, héroe de Israel, fue el primero en entrar y el último en salir. Ahora regresa a casa", prosiguió Netanyahu, utilizando la misma fórmula que la madre del rehén, Talik Gvili.

El día del asalto de Hamás, Gvili estaba de baja médica, pero decidió salir de su casa con su arma personal, resultó herido y murió en combates con los milicianos islamistas en el kibutz de Alumim, según testimonios. Su cadáver fue llevado a Gaza.

Publicidad

El Foro de Familias de Rehenes celebró el regreso del "último rehén (...) el primero en partir, el último en regresar".

La primera fase del acuerdo de alto el fuego, impulsado por Estados Unidos, estipulaba que Hamás entregara a los 251 rehenes llevados en Gaza en el asalto de 2023.

El portavoz del movimiento palestino afirmó que el regreso a Israel de los restos de Gvili, confirma "el compromiso de Hamás con todos los requisitos del acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza, incluido el proceso de intercambio de prisioneros y su cierre completo".

La guerra entre Israel y Hamás ha dejado al menos 71,657 muertos en Gaza, según datos del Ministerio de Salud del territorio, gobernado por Hamás, que son considerados fiables por la ONU. Los ataques israelíes son calificados de un genocidio por una comisión de Naciones Unidas, así como organizaciones de defensa a los derechos humanos.

El ataque de Hamás en el sur de Israel, dejó 1,221 muertos, según un balance de la AFP basado en cifras oficiales israelíes.

Reapertua "limitada" del paso de Rafah

Israel anunció el lunes una "reapertura limitada" del cruce fronterizo de Rafah entre Gaza y Egipto, previsto en el acuerdo de alto el fuego en vigor desde el 10 de octubre, luego de conversaciones con enviados estadounidenses en Jerusalén.

"Como parte del plan de 20 puntos del presidente (estadounidense, Donald) Trump, Israel ha aceptado una reapertura limitada del cruce de Rafah solo para el paso de peatones, sujeta a un mecanismo de inspección israelí completo", informó la oficina del primer ministro, Benjamin Netanyahu, en la red social X.

Publicidad

El paso fronterizo de Rafah es un punto de entrada esencial de la ayuda humanitaria en la Franja de Gaza. Naciones Unidas y organizaciones humanitarias llevan tiempo reclamando su reapertura.

Pero desde que entró en vigor el alto el fuego en Gaza, las autoridades israelíes no la habían autorizado, alegando que el movimiento islamista Hamás aún no había entregado el cuerpo del último rehén israelí retenido en Gaza. La familia del rehén había llamado a las autoridades israelíes a no pasar a la segunda fase del alto el fuego hasta que no fuese devuelto el cadáver.

La segunda fase contempla el desarme de Hamás, la retirada progresiva del ejército israelí, que aún controla aproximadamente la mitad de la Franja de Gaza, y el despliegue de una fuerza internacional. Pero medios israelíes informaron el domingo que los emisarios de Trump, Jared Kushner y Steve Witkoff, habían instado a Netanyahu a reabrir Rafah sin esperar la restitución de los restos de Gvili. Kushner y Witkoff llegaron el domingo a Israel para mantener conversaciones sobre el futuro de la Franja de Gaza.

Por su parte, la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA) informó que su sede en Jerusalén Este, ya parcialmente demolida, había sido incendiada.

La UNRWA no ofreció detalles sobre la causa del incendio, que las autoridades israelíes comenzaron a demoler el martes, un año después de prohibir la operación a esa organización de la ONU en el país.

"Tras ser asaltada y demolida por las autoridades israelíes, la sede de la UNRWA en Jerusalén Este ocupada ha sido incendiada", apuntó la agencia de la ONU en un comunicado.

Israel ha acusado en repetidas ocasiones a la UNRWA de ser usada por combatientes de Hamás.

Con informacion de AFP

Tags

Conflicto Palestina-Israel Israel Franja de Gaza

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad