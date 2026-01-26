El ejército israelí identifica el cuerpo del último rehén en Gaza y reabre el paso de Rafah

El Foro de Familias de Rehenes celebró el regreso del "último rehén (...) el primero en partir, el último en regresar".
La primera fase del acuerdo de alto el fuego, impulsado por Estados Unidos, estipulaba que Hamás entregara a los 251 rehenes llevados en Gaza en el asalto de 2023.
El portavoz del movimiento palestino afirmó que el regreso a Israel de los restos de Gvili, confirma "el compromiso de Hamás con todos los requisitos del acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza, incluido el proceso de intercambio de prisioneros y su cierre completo".
La guerra entre Israel y Hamás ha dejado al menos 71,657 muertos en Gaza, según datos del Ministerio de Salud del territorio, gobernado por Hamás, que son considerados fiables por la ONU. Los ataques israelíes son calificados de un genocidio por una comisión de Naciones Unidas, así como organizaciones de defensa a los derechos humanos.
El ataque de Hamás en el sur de Israel, dejó 1,221 muertos, según un balance de la AFP basado en cifras oficiales israelíes.
Reapertua "limitada" del paso de Rafah
Israel anunció el lunes una "reapertura limitada" del cruce fronterizo de Rafah entre Gaza y Egipto, previsto en el acuerdo de alto el fuego en vigor desde el 10 de octubre, luego de conversaciones con enviados estadounidenses en Jerusalén.
"Como parte del plan de 20 puntos del presidente (estadounidense, Donald) Trump, Israel ha aceptado una reapertura limitada del cruce de Rafah solo para el paso de peatones, sujeta a un mecanismo de inspección israelí completo", informó la oficina del primer ministro, Benjamin Netanyahu, en la red social X.