A un mes de la captura de Nicolás Maduro, estos son los principales cambios de Venezuela

Venezuela, el país con las mayores reservas petroleras del mundo, ha vivido varios cambios importantes desde la salida forzada de Maduro, el heredero político de Hugo Chávez. Sin embargo, el poder en el país aún está en manos del chavismo.

Cambios mínimos en la cúpula del chavismo

Delcy Rodríguez, la vicepresidenta de Maduro, asumió la presidencia interina el 5 de enero y ocupará el puesto por un periodo prorrogable de 90 días. Su hermano, Jorge Rodríguez, fue ratificado como presidente de la Asamblea Nacional. Los ministros de Defensa, Vladimir Padrino López, y de Interior, Paz y Justicia, Diosdado Cabello, han conservado sus puesto.

En el caso del último, quien es conocido como “el número dos del chavismo”, su poder incluso se afianzó en el último mes. El lunes, la presidenta interina nombró a la hija del ministro de Interior, Daniella Cabello, como nueva ministra de Turismo.

Rodríguez también ha cambiado algunas fichas al interior de Venezuela. La mandataria encargada ha removido altos jefes militares y ministros. Entre los destituidos figura Alex Saab, un empresario colombiano que estuvo preso en Estados Unidos por lavado de activos señalado de ser presunto testaferro de Maduro.

En este contexto, se abren las posibilidades de una participación de la oposición en el proceso de transición.. La principal líder opositora venezolana, María Corina Machado, está dispuesta a reunirse con la presidenta interina, Delcy Rodríguez, "si es necesario" para establecer un "cronograma de transición", informó el lunes el equipo de prensa de la Nobel de la Paz.