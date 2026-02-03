A un mes de la captura de Nicolás Maduro, estos son los principales cambios de Venezuela

Otro cambio está en la regalía. Se mantiene en 30%, pero establece la posibilidad de reducirla en función de la viabilidad económica del proyecto. También se permite al Ejecutivo reducir la tasa del 50% del impuesto sobre la renta.
Se abre además al arbitraje internacional —prohibido por Chávez— para garantizar la confianza a la inversión.
Monaldi entiende que la reforma "legaliza el modelo Chevron". La empresa estadounidense permitió -dentro de la empresa mixta- que el accionista minoritario cumpliera todas las funciones de operador.
Amnistía general
La mandataria anunció el viernes una amnistía general en Venezuela.
"Hemos decidido impulsar una ley de amnistía general que cubra todo el período de violencia política de 1999 al presente", informó Rodríguez en su discurso.
La ley debe ser discutida en el Parlamento venezolano, de mayoría oficialista.
Sin detallar a quiénes sí se aplicaría la amnistía, la presidenta afirmó que quedarán excluidos "aquellos procesados o condenados por homicidio, por tráfico de drogas, por corrupción y por violaciones graves a los derechos humanos”.
Rodríguez anunció asimismo el cierre de la temida cárcel del Helicoide, sede del servicio de inteligencia (Sebin) en Caracas. La oposición y activistas de derechos humanos la denuncian como un centro de tortura.
Ordenó convertirlo "en un centro social, deportivo, cultural y comercial para la familia policial y para las comunidades aledañas", indicó.
Venezuela suma poco más de 700 presos políticos, según la ONG especializada Foro Penal, muchos detenidos en el propio Helicoide.
Y desde el 8 de enero fueron excarcelados unos 300 presos como parte de un proceso anunciado por Rodríguez que avanzó lentamente.