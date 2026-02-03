Publicidad

Internacional

A un mes de la captura de Nicolás Maduro, estos son los principales cambios de Venezuela

El país sudamericano ha vivido varias transformaciones desde que Estados Unidos capturara a su presidente, aunque gran parte del poder continúa en manos del chavismo.
mar 03 febrero 2026 05:55 AM
Nicolás Maduro en Corte de EU
Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores se declararon no culpables. (Foto: Jane Rosenberg/AFP)

El 3 de enero, el mundo se levantó con una noticia que no se creía posible: Estados Unidos atacó Caracas para capturar al presidente de facto de Venezuela, Nicolás Maduro, y a su esposa, Cilia Flores. Ambos fueron trasladados a Nueva York, donde enfrentan cargos por narcoterrorismo, de los cuales se han declarado culpables.

De acuerdo con reportes de medios independientes venezolanos, el ataque estadounidense dejó un saldo de 77 muertos, entre ellos dos civiles. Cuba confirmó que 32 de los fallecidos eran miembros de sus fuerzas armadas, quienes formaban parte del cuerpo de defensa de Maduro.

Venezuela, el país con las mayores reservas petroleras del mundo, ha vivido varios cambios importantes desde la salida forzada de Maduro, el heredero político de Hugo Chávez. Sin embargo, el poder en el país aún está en manos del chavismo.

Cambios mínimos en la cúpula del chavismo

Delcy Rodríguez, la vicepresidenta de Maduro, asumió la presidencia interina el 5 de enero y ocupará el puesto por un periodo prorrogable de 90 días. Su hermano, Jorge Rodríguez, fue ratificado como presidente de la Asamblea Nacional. Los ministros de Defensa, Vladimir Padrino López, y de Interior, Paz y Justicia, Diosdado Cabello, han conservado sus puesto.

En el caso del último, quien es conocido como “el número dos del chavismo”, su poder incluso se afianzó en el último mes. El lunes, la presidenta interina nombró a la hija del ministro de Interior, Daniella Cabello, como nueva ministra de Turismo.

Rodríguez también ha cambiado algunas fichas al interior de Venezuela. La mandataria encargada ha removido altos jefes militares y ministros. Entre los destituidos figura Alex Saab, un empresario colombiano que estuvo preso en Estados Unidos por lavado de activos señalado de ser presunto testaferro de Maduro.

En este contexto, se abren las posibilidades de una participación de la oposición en el proceso de transición.. La principal líder opositora venezolana, María Corina Machado, está dispuesta a reunirse con la presidenta interina, Delcy Rodríguez, "si es necesario" para establecer un "cronograma de transición", informó el lunes el equipo de prensa de la Nobel de la Paz.

"Si es necesario intercambiar en algún encuentro para definir el cronograma de una transición, se hará", dijo la dirigente opositora durante la videoconferencia según la transcripción de la conversación compartida por su equipo de prensa.

Pero el gobierno interino de Rodríguez "sigue siendo la mafia. Pueden tener otro nombre, pero son la mafia", agregó.

Una nueva relación con Estados Unidos

El cambio más significativo de este mes ha sido la transformación de la relación entre Estados Unidos y Venezuela. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió en las horas posteriores que Washington podría supervisar directamente la administración del país durante los próximos años.

El secretario de Estado, Marco Rubio, sugirió en una comparecencia ante el Senado que se implementará un plan en tres fases: estabilización, recuperación y transición.

“Se desconocen los detalles de implementación de cada fase, los periodos de tiempo en que se realizaría cada una y qué líderes y organizaciones venezolanas y de otros países estarían involucrados en su diseño y puesta en marcha”, indica Carolina Jiménez Sandoval, presidenta de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), en un artículo.

Más allá de mantener una retórica desafiante contra Trump, las autoridades interinas en Caracas cooperan con Washington. Se prevé la reapertura de las embajadas. El levantamiento de las sanciones contra el sector petróleo y mucho más trabajo en conjunto.

Trump dice hablar frecuentemente con Rodríguez y se refiere a ella como una persona "formidable".

Rodríguez recibió el lunes a la jefa de la misión diplomática de Estados Unidos en Caracas, como parte del proceso de reanudación de las relaciones bilaterales, informó el ministro de Comunicación venezolano.

"Este encuentro en el Palacio de Miraflores se ha realizado en el marco de la agenda de trabajo entre la República Bolivariana de Venezuela y los Estados Unidos de Norteamérica", indicó el ministro Miguel Pérez Pirela en su cuenta en Telegram.

La embajadora Laura Dogu llegó el sábado al país para retomar relaciones rotas en 2019 por el depuesto Maduro. Dogu encabeza la misión estadounidense, aunque en principio su rol será como encargada de negocios.

Durante la reunión, la diplomática estadounidense abordó la "transición" en Venezuela tras la caída de Nicolás Maduro.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela informó poco después que Rodríguez designó al excanciller Félix Plasencia como jefe de la representación de su país en Estados Unidos.

Apertura del sector petrolero

La presidenta interina de Venezuela ya ha mostrado con varias acciones que cedió a las exigencias hechas desde la Casa Blanca.

Rodríguez cedió a Estados Unidos control en el petróleo, una exigencia de Trump, además de promover una reforma a la ley de Hidrocarburos que flexibiliza los controles y abre la puerta a la inversión privada.

El Parlamento aprobó una reforma a su ley de Hidrocarburos el jueves, poco antes de que el Departamento del Tesoro anunciara una flexibilización del embargo impuesto en 2019 al crudo venezolano.

"Esto es un desmantelamiento completo del modelo petrolero de Hugo Chávez", dijo Francisco Monaldi, profesor de la Universidad de Rice, en Estados Unidos.

Otro cambio está en la regalía. Se mantiene en 30%, pero establece la posibilidad de reducirla en función de la viabilidad económica del proyecto. También se permite al Ejecutivo reducir la tasa del 50% del impuesto sobre la renta.

Se abre además al arbitraje internacional —prohibido por Chávez— para garantizar la confianza a la inversión.

Monaldi entiende que la reforma "legaliza el modelo Chevron". La empresa estadounidense permitió -dentro de la empresa mixta- que el accionista minoritario cumpliera todas las funciones de operador.

Amnistía general

La mandataria anunció el viernes una amnistía general en Venezuela.

"Hemos decidido impulsar una ley de amnistía general que cubra todo el período de violencia política de 1999 al presente", informó Rodríguez en su discurso.

La ley debe ser discutida en el Parlamento venezolano, de mayoría oficialista.

Sin detallar a quiénes sí se aplicaría la amnistía, la presidenta afirmó que quedarán excluidos "aquellos procesados o condenados por homicidio, por tráfico de drogas, por corrupción y por violaciones graves a los derechos humanos”.

Rodríguez anunció asimismo el cierre de la temida cárcel del Helicoide, sede del servicio de inteligencia (Sebin) en Caracas. La oposición y activistas de derechos humanos la denuncian como un centro de tortura.

Ordenó convertirlo "en un centro social, deportivo, cultural y comercial para la familia policial y para las comunidades aledañas", indicó.

Venezuela suma poco más de 700 presos políticos, según la ONG especializada Foro Penal, muchos detenidos en el propio Helicoide.

Y desde el 8 de enero fueron excarcelados unos 300 presos como parte de un proceso anunciado por Rodríguez que avanzó lentamente.

