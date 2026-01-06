Maduro se fue, pero el chavismo no: los cuatro personajes que siguen moviendo los hilos en Venezuela

Sin embargo, no es la única leal a Maduro quien continúa con un importante cargo e influencia en el destino del país. Estos son sus perfiles.

Delcy y Jorge Rodríguez

Delcy Rodríguez fue nombrada presidenta interina de Venezuela este lunes. (FOTO: FEDERICO PARRA/AFP)

Delcy y Jorge Rodríguez son hijos de Jorge Antonio Rodríguez, un guerrillero marxista y fundador de la Liga Socialista, conocido por secuestrar a un empresario estadounidense en la década de 1970. Fue torturado en 1976 por servicios de inteligencia de acuerdo con The New York Times.

Ambos hermanos han ocupado diversos cargos de poder desde la presidencia de Hugo Chávez (1999-2013) y son de los miembros más leales del régimen.

Delcy, de 56 años, fue ministra de Comunicación e Información de 2013 a 2014 y, posteriormente, asumió el cargo de canciller de 2014 a 2017. Desde esa posición defendió al gobierno de Maduro frente a las críticas del exterior, como las que cuestionan la falta de democracia o de respeto a los derechos humanos en el país sudamericano.

En 2017, Rodríguez fue presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente que amplió los poderes del gobierno, después de que la oposición ganara las elecciones legislativas de 2015, y, en 2018, Maduro la nombró vicepresidenta para su segundo mandato, cargo en el que repitió en el tercer gobierno de Maduro, considerado ilegítimo por Estados Unidos y otros gobiernos.

Además, era rectora de la economía y ministra del Petróleo.

La ahora presidenta interina tiene más de dos décadas como una de las figuras principales dentro del chavismo, en el que ha jugado un papel clave como mediadora entre el régimen venezolano, las élites económicas y los inversores extranjeros.