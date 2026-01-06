Maduro se fue, pero el chavismo no: los cuatro personajes que siguen moviendo los hilos en Venezuela

La caída del poder de Nicolás Maduroestá lejos de significar el fin del chavismo en Venezuela. Como hace 12 años lo fue la muerte de Hugo Chávez, la captura del líder de facto del país sudamericano cambia el foco en personajes que han sido leales al régimen desde hace décadas.
El primer rostro más visible es el de Delcy Rodríguez, quien fue investida como presidenta interina de Venezuela el lunes. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el sábado, en una conferencia de prensa posterior a la captura de Maduro, que Rodríguez y su gobierno negociará con ella una transición.
Sin embargo, no es la única leal a Maduro quien continúa con un importante cargo e influencia en el destino del país. Estos son sus perfiles.
Delcy y Jorge Rodríguez
Delcy y Jorge Rodríguez son hijos de Jorge Antonio Rodríguez, un guerrillero marxista y fundador de la Liga Socialista, conocido por secuestrar a un empresario estadounidense en la década de 1970. Fue torturado en 1976 por servicios de inteligencia de acuerdo con The New York Times.
Ambos hermanos han ocupado diversos cargos de poder desde la presidencia de Hugo Chávez (1999-2013) y son de los miembros más leales del régimen.
Delcy, de 56 años, fue ministra de Comunicación e Información de 2013 a 2014 y, posteriormente, asumió el cargo de canciller de 2014 a 2017. Desde esa posición defendió al gobierno de Maduro frente a las críticas del exterior, como las que cuestionan la falta de democracia o de respeto a los derechos humanos en el país sudamericano.
En 2017, Rodríguez fue presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente que amplió los poderes del gobierno, después de que la oposición ganara las elecciones legislativas de 2015, y, en 2018, Maduro la nombró vicepresidenta para su segundo mandato, cargo en el que repitió en el tercer gobierno de Maduro, considerado ilegítimo por Estados Unidos y otros gobiernos.
Además, era rectora de la economía y ministra del Petróleo.
La ahora presidenta interina tiene más de dos décadas como una de las figuras principales dentro del chavismo, en el que ha jugado un papel clave como mediadora entre el régimen venezolano, las élites económicas y los inversores extranjeros.
Por su parte, Jorge Rodríguez, se unió a los movimientos de izquierda en su país como estudiante.
Fue rector y posteriormente presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), donde su participación fue crucial durante el referéndum revocatorio de 2004, promovido por el entonces presidente, Hugo Chávez.
Fue vicepresidente de Chávez entre 2004 y 2008, y dejó para ser alcalde de Caracas, la capital venezolana, en los siguientes cuatro años.
Durante las protestas de 2017, él era ministro de Comunicación e Información, puesto en el que sustituyó a su hermana. Entonces aseguró que existía "una guerra mediática, psicológica, casi de linchamiento en contra de Venezuela".
Desde 2021, ocupa la presidencia de la Asamblea Nacional, un cargo esencial que le permite controlar buena parte del poder político. En octubre de 2023, lideró las negociaciones por parte del chavismo para las elecciones presidenciales celebradas al año siguiente.
De acuerdo con versiones de prensa, Delcy Rodríguez fue elegida por el gobierno de Trump por encima de la líder opositora María Corina Machado para sustituir a Maduro.
“No estoy afirmando que ella sea la solución permanente a los problemas del país, pero sin duda es alguien con quien pensamos que podemos trabajar a un nivel mucho más profesional de lo que pudimos hacer con él”, dijo un funcionario estadounidense a The New York Times.
Donald Trump y su secretario de Estado, Marco Rubio, advirtieron a Rodríguez el domingo que una buena relación depende de qué tanto trabaje ella a favor de los intereses estadounidenses, como la entrada de petroleras norteamericanas al país.
Rodríguez ya envió una primera carta a Trump en la que aboga por una relación equilibrada y de respeto.
Diosdado Cabello
Dos figuras claves del chavismo, Diosdado Cabello y Vladimir Padrino, permanecen en sus puestos.
Diosdado Cabello ha ocupado casi todos los espacios de poder posibles sin necesidad de disputar nunca el liderazgo máximo. El gobierno de Estados Unidos lo acusa de cargos similares a los que enfrenta Maduro en Nueva York, por narcoterrorismo. Washington ofrece una recompensa de 25,000 millones por él.
“Cabello Rondón coordinó con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para impulsar la conspiración narcoterrorista con el fin de transportar y distribuir grandes cargamentos de cocaína; beneficiarse de la provisión de seguridad fuertemente armada para proteger los cargamentos de cocaína e incitar a otros a participar en ella”, señaló el Departamento de Estado de Estados Unidos en un comunicado.
Diosdado es el principal sostén interno del régimen, señalado este viernes por organismos internacionales como el cerebro del aparato represivo del Estado venezolano.
Militar de profesión, se graduó en Ciencias y Artes Militares de la Academia Militar de Venezuela. Estudió Ingeniería de Sistemas en el Instituto Universitario Politécnico de la Fuerza Armada Nacional (IUPFAN) y realizó un postgrado en Gerencia de Proyectos de Ingeniería de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB).
En 1992 fue uno de los militares (entonces con el grado de teniente) que participó junto a Hugo Chávez en las rebeliones de febrero y noviembre contra el presidente constitucional Carlos Andrés Pérez, tras lo cual solicitó su pase a la reserva.
Cabello es también vicepresidente primero del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
A la muerte de Chávez, en 2013, varios especularon sobre la posibilidad de que Cabello, entonces presidente de la Asamblea Nacional, ocupara la presidencia de Venezuela, cargo que ocupó finalmente Maduro.
En agosto de 2024 fue nombrado ministro de Justicia e Interior, en medio de la crisis política que se vivió en Venezuela tras las elecciones presidenciales del 28 de julio.
Vladimir Padrino López
Vladimir Padrino López es el pilar militar del chavismo: garante de la lealtad armada a Maduro, acusado de abusos y narcotráfico, pero sigue firme en el poder y todos los ojos están en él tras las acciones de Estados Unidos y la captura de Maduro.
Se trata de uno de los hombres de más confianza del presidente de Venezuela y, como ministro de Defensa desde hace más de una década, es representante de la “unión cívico militar” del chavismo.
Agentes federales estadounidenses lo acusan de aceptar sobornos de organizaciones narcotraficantes a cambio de permitirles pasar libremente por el espacio aéreo venezolano. Padrino ha negado esas acusaciones, que considera “infundadas” e “impúdicas”.
Padrino ha garantizado la estabilidad y el apoyo incondicional de las tropas al gobierno chavista.
“Delcy debería dormir con un ojo abierto”
La caída de Maduro puede provocar una fractura en el chavismo, con consecuencias graves para la población nacional.
"Delcy debería dormir con un ojo abierto ahora mismo", dijo a la AFP el exdiplomático estadounidense Brian Naranjo, quien fue el número dos de la embajada de su país en Venezuela entre 2014 y 2018 antes de ser expulsado por Maduro.
"Detrás de ella hay dos hombres que estarían más que felices de cortarle la garganta y tomar el control", añadió en relación a Cabello y Padrino.
El analista político Mariano de Alba estimó que el nuevo gobierno es "inestable", pero indicó que “ a pesar de las diferencias internas, el chavismo tiene bien internalizado que solo en una aparente cohesión tiene posibilidad de perpetuarse en el poder”.
"El objetivo principal es ganar tiempo para consolidar el reacomodo y aprovechar que las demandas y condiciones de Washington están centradas en el tema petrolero, lo que también llevará cierto tiempo concretar".