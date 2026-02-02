Trump anuncia un acuerdo comercial con India para recortar los aranceles a 18%

India "aceptó dejar de comprar petróleo ruso y adquirir mucho más de Estados Unidos y, eventualmente, de Venezuela", afirmó Trump en su red Truth Social tras un diálogo telefónico con Modi.

Washington anunció que tomaría el control de la producción y la venta de petróleo de Venezuela tras la operación militar que a principios de enero desembocó en el derrocamiento de Nicolás Maduro, ahora preso en Nueva York acusado de narcotráfico.

"Esto ayudará a poner fin a la guerra en Ucrania", añadió el republicano, cuyo gobierno hace de mediador entre Moscú y Kiev para alcanzar un acuerdo de paz tras casi cuatro años de conflicto.

Trump dijo que India reduciría a "cero" sus barreras tanto arancelarias como regulatorias, y que además comprará "más de 500.000 millones de dólares" en productos estadounidenses.

Modi afirmó poco después que había mantenido una "maravillosa" conversación telefónica con Trump y agradeció la reducción al 18% de los aranceles sobre productos indios, pero no hizo ninguna referencia a dejar de comprar petróleo a Rusia.

El presidente estadounidense impuso en abril pasado un arancel del 25% sobre todas las mercancías indias.

Posteriormente decidió añadir en agosto un 25% adicional sobre numerosos productos indios debido a la compra de petróleo ruso por parte de Nueva Delhi, un recargo que, según dijo a la AFP el lunes un funcionario de la Casa Blanca, se eliminará.