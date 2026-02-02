Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Economía

Trump anuncia un acuerdo comercial con India para recortar los aranceles a 18%

El presidente estadounidense también menciona que el país asiático dejará de comprar petróleo ruso, para adquirir más petróleo de Estados Unidos y "eventualmente, de Venezuela".
lun 02 febrero 2026 03:20 PM
Esta combinación de imágenes creadas el 2 de febrero de 2026 muestra a L/R, al presidente de los Estados Unidos Donald Trump en Palm Beach, Florida, el 1 de febrero de 2026 y al primer ministro de la India, Narendra Modi, en Nueva Delhi el 29 de enero de 2026.
Modi agradeció la reducción al 18% de los aranceles sobre productos indios, pero no hizo ninguna referencia a dejar de comprar petróleo a Rusia. (FOTO: SAUL LOEB Y SAJJAD HUSSAIN/AFP)

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este lunes que llegó a un acuerdo comercial con India, tras una conversación con el primer ministro Narendra Modi, quien se comprometió a dejar de comprar petróleo ruso.

Hace varios meses, Trump había anticipado que India dejaría de comprar petróleo a Rusia, lo que privaría a Moscú de un ingreso crucial, utilizado en particular para financiar la guerra en Ucrania.

Publicidad

India "aceptó dejar de comprar petróleo ruso y adquirir mucho más de Estados Unidos y, eventualmente, de Venezuela", afirmó Trump en su red Truth Social tras un diálogo telefónico con Modi.

Washington anunció que tomaría el control de la producción y la venta de petróleo de Venezuela tras la operación militar que a principios de enero desembocó en el derrocamiento de Nicolás Maduro, ahora preso en Nueva York acusado de narcotráfico.

"Esto ayudará a poner fin a la guerra en Ucrania", añadió el republicano, cuyo gobierno hace de mediador entre Moscú y Kiev para alcanzar un acuerdo de paz tras casi cuatro años de conflicto.

Lee

trump-aranceles-india
Economía

Trump dice que elevará "sustancialmente" aranceles a India por compras de petróleo ruso

Trump dijo que India reduciría a "cero" sus barreras tanto arancelarias como regulatorias, y que además comprará "más de 500.000 millones de dólares" en productos estadounidenses.

Modi afirmó poco después que había mantenido una "maravillosa" conversación telefónica con Trump y agradeció la reducción al 18% de los aranceles sobre productos indios, pero no hizo ninguna referencia a dejar de comprar petróleo a Rusia.

El presidente estadounidense impuso en abril pasado un arancel del 25% sobre todas las mercancías indias.

Posteriormente decidió añadir en agosto un 25% adicional sobre numerosos productos indios debido a la compra de petróleo ruso por parte de Nueva Delhi, un recargo que, según dijo a la AFP el lunes un funcionario de la Casa Blanca, se eliminará.

Publicidad

"Mejores amigos"

Trump calificó a Modi como uno de sus "mejores amigos" y dijo que hablaron de "muchas cosas", como el comercio y el fin de la invasión rusa de Ucrania.

El primer ministro indio fue uno de los primeros líderes en visitar la Casa Blanca tras la toma de posesión de Trump para su segundo mandato en enero de 2025, pero eso no impidió que las negociaciones comerciales fueran difíciles durante el último año.

Lee

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sale de Air Force One al llegar a la Base Conjunta Andrews en Maryland el 1 de febrero de 2026, cuando regresa de Palm Beach, Florida.
Internacional

Trump dice que habló con las autoridades de Cuba y cree que llegará a un acuerdo

El petróleo ruso ha sido el principal punto de fricción entre ambas potencias.

El presidente ruso, Vladimir Putin, afirmó durante una visita a Nueva Delhi en diciembre que estaba dispuesto a continuar con los "envíos ininterrumpidos" de combustible a India a pesar de la presión de Estados Unidos.

Trump también dijo en octubre que Modi había prometido dejar de comprar petróleo ruso, pero en ese momento no se llegó a un acuerdo.

El 36% del crudo importado por India en 2024 procedía de Rusia.

"Ha sido maravilloso hablar hoy con mi querido amigo, el presidente Trump. Estoy encantado de que los productos fabricados en la India tengan ahora un arancel reducido del 18%", dijo Modi en una publicación en X el lunes.

Modi añadió que "el liderazgo del presidente Trump es vital para la paz, la estabilidad y la prosperidad mundiales".

Publicidad

Tags

Aranceles Trump, la amenaza comercial Donald Trump Narendra Modi

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad