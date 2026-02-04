Publicidad

Internacional

Caso Epstein: los archivos que vuelven a sacudir a la élite mundial

Millones de documentos, videos y correos publicados por el Departamento de Justicia de EU reactivan el caso del exfinanciero acusado de tráfico sexual y exhiben sus vínculos con figuras de poder en todo el mundo.
mié 04 febrero 2026 10:21 AM
Una valla publicitaria en Times Square pide la publicación de los archivos de Epstein el 23 de julio de 2025 en la ciudad de Nueva York.
Mucho antes de que las acusaciones en su contra estallaran, Epstein empezó su carrera como profesor de matemáticas y física en el elitista Dalton School, en Nueva York. (FOTO: ADAM GRAY/Getty Images)

"¿Crees que eres el diablo en persona?", le pregunta Steve Bannon, un exasesor de Donald Trump, a Jeffrey Epstein, un financiero acusado de sostener una red de tráfico sexual infantil. “No, pero tengo un buen espejo”, responde entre risas. El video forma parte de la más reciente publicación de más de 3 millones de documentos, miles de videos y archivos vinculados al caso, que ha sacudido a las élites globales.

Los documentos que el Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó en el último mes y medio tras una larga campaña de presión han revelado la relación de Epstein, una importante figura del jet set neoyorquino, con empresarios, nobles, políticos e intelectuales de todo el mundo.

Solo una persona —su expareja Ghislaine Maxwell— ha sido acusada en relación con sus delitos, a pesar de que, de acuerdo con dos correos del FBI, había al menos otros nueve co-conspiradores en el caso.

A continuación presentamos la información más relevante sobre Jeffrey Epstein, las acusaciones que pesaban en su contra, su muerte y los archivos que salpican a los poderosos.

Una relación cercana con la élite

Mucho antes de que las acusaciones en su contra estallaran, Epstein empezó su carrera como profesor de matemáticas y física en el elitista Dalton School, en Nueva York.

Por recomendación del padre de un alumno, en 1976 ingresó en el banco de inversiones Bear Stearns, donde ascendió hasta convertirse en socio de la firma. Fue allí donde tejió su red de contactos entre la gente más adinerada de Estados Unidos.

El financista amplió sus contactos hasta tal punto que en 1982 lanzó su propia firma de inversiones: J. Epstein and Co. La compañía solo aceptaba a clientes que contaran con activos mayores a los 1,000 millones de dólares.

Desde entonces, Epstein comenzó a codearse con celebridades, políticos y artistas.

"Conozco a Jeff desde hace 15 años. Es un tipo fantástico", dijo Donald Trump a la revista New York en 2002. ”Es muy divertido estar con él. Incluso se dice que le gustan las mujeres hermosas tanto como a mí, y muchas de ellas son más jóvenes. No hay duda: Jeffrey disfruta de su vida social", añadió.

El perfil destacaba que Epstein llevó al expresidente Bill Clinton y a los actores Kevin Spacey y Chris Tucker, en su jet privado a África.

¿De qué se acusaba a Epstein?

La primera acusación formal contra Jeffrey Epstein data de 2005. Entonces, los padres de una niña lo acusaron de pagarle a su hija por un masaje. La policía abrió una investigación.

La policía recogió tres decenas de acusaciones de niñas menores de edad que dijeron que había abusado sexualmente de ellas en su mansión, en encuentros que a menudo comenzaban como masajes. Los fiscales federales afirmaron posteriormente que el abuso comenzó, por lo menos, en 2002.

Las niñas procedían en su mayoría de entornos desfavorecidos, de acuerdo con un reportaje del periódico Miami Herald, que analizó más de 2,000 documentos, correos electrónicos y pruebas de la investigación federal.

Un año después de la primera acusación, un gran jurado en Florida solicitó presentar cargos contra Epstein por solicitudes de prostitución. Pero el jefe y detective principal del Departamento de Policía de Palm Beach remitieron el caso a una oficina cercana del FBI, pues consideraron que el cargo no reflejaba "la totalidad de la conducta de Epstein", de acuerdo con la revisión del caso por parte del Departamento de Justicia.

Un fiscal asistente, que trabajaba con dos agentes del FBI para encontrar más víctimas, presentó en mayo de 2007 un borrador de acusación que describe 60 cargos penales contra Epstein, junto con un memorando que resume las pruebas reunidas en su contra.

Sin embargo, en 2008 los fiscales llegaron a un controvertido acuerdo con el magnate. Epstein se declaró culpable de cargos estatales de solicitud de prostitución y de solicitud de prostitución con un menor de 18 años.

De esta manera, logró evadir los cargos federales de tráfico sexual al aceptar 13 meses de prisión y ser inscrito en el registro federal de delincuentes sexuales. De este modo, se le salvó de una posible cadena perpetua.

Epstein, además, logró conservar todas sus propiedades después de este acuerdo. El caso, sin embargo, volvió a la luz casi 11 años después. En junio de 2019, agentes federales arrestaron a Epstein.

El Tribunal del Distrito Sur de Nueva York lo acusaba entonces de un cargo de tráfico sexual de menores y un cargo de conspiración para cometer tráfico sexual de menores.

¿De qué murió Jeffrey Epstein?

Epstein fue encontrado muerto el 10 de agosto de 2019 en el Centro Correccional Metropolitano, el centro de detención federal donde estaba detenido en Manhattan. El médico forense jefe de la ciudad de Nueva York concluyó más tarde que Epstein murió por suicidio.

La muerte de Epstein, encontrado ahorcado antes de su juicio por delitos sexuales, alimentó innumerables teorías de la conspiración, apoyadas por partidarios de Trump, según las cuales habría sido asesinado para proteger a personalidades de alto perfil.

Seis años después, el FBI y otras agencias presentaron un informe exhaustivo sobre el caso que echaba por tierra que Epstein haya sido asesinado.

La administración publicó un vídeo, tanto en versiones en bruto como "mejoradas", que afirmó que indicaba que nadie entró en el área de la prisión de Manhattan donde Epstein estaba detenido la noche en la que murió.

"Después de una investigación exhaustiva, los investigadores del FBI concluyeron que Jeffrey Epstein se suicidó en su celda", aseguran los autores del texto.

Los archivos de Epstein

Tras meses de presiones, Trump firmó en noviembre de 2025 una ley para que se publicara el archivo del caso Epstein, un hito para revelar el alcance de la red que este financista creó para abusar de menores de edad.

El Congreso ordenó al Departamento de Justicia que publicara antes del 19 de diciembre su vasto acervo de archivos sobre Epstein, quien se suicidó en 2019 en una prisión de Nueva York antes de ser enjuiciado por delitos sexuales.

Sin embargo, hasta el momento el Departamento de Justicia solo publicó una parte de los documentos en la fecha límite. Realizó otras dos publicaciones. La más reciente, que incluye 3 millones de documentos, 180,000 imágenes y 2,000 videos publicados, se publicó el 30 de enero.

El Departamento de Justicia asegura que no hará más publicaciones sobre el caso.

Quizá los documentos más significativos publicados hasta la fecha sean dos correos electrónicos del FBI de julio de 2019 que mencionan a 10 “co-conspiradores” de Epstein.

Hasta ahora, solo una persona ha sido acusada en relación con esos delitos: Ghislaine Maxwell, quien cumple una condena de 20 años de prisión por reclutar menores para el exfinanciero. Los nombres de los presuntos “co-conspiradores” permanecen tachados en los correos, y la muerte de Epstein fue declarada suicidio.

Trump, antiguo amigo cercano de Epstein, y el expresidente Bill Clinton, aparecen de forma destacada en los expedientes publicados hasta el momento, pero no han sido acusados de delito alguno.

Andrew Mountbatten Windsor, exprincipe británico, también es otra de las figuras que aparecen en más ocasiones en los documentos. Bill Gates, Larry Summers, Howard Lutnick y Elon Musk son otros de los personajes mencionados en los documentos.

