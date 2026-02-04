Seis años después, el FBI y otras agencias presentaron un informe exhaustivo sobre el caso que echaba por tierra que Epstein haya sido asesinado.
La administración publicó un vídeo, tanto en versiones en bruto como "mejoradas", que afirmó que indicaba que nadie entró en el área de la prisión de Manhattan donde Epstein estaba detenido la noche en la que murió.
"Después de una investigación exhaustiva, los investigadores del FBI concluyeron que Jeffrey Epstein se suicidó en su celda", aseguran los autores del texto.
Los archivos de Epstein
Tras meses de presiones, Trump firmó en noviembre de 2025 una ley para que se publicara el archivo del caso Epstein, un hito para revelar el alcance de la red que este financista creó para abusar de menores de edad.
El Congreso ordenó al Departamento de Justicia que publicara antes del 19 de diciembre su vasto acervo de archivos sobre Epstein, quien se suicidó en 2019 en una prisión de Nueva York antes de ser enjuiciado por delitos sexuales.
Sin embargo, hasta el momento el Departamento de Justicia solo publicó una parte de los documentos en la fecha límite. Realizó otras dos publicaciones. La más reciente, que incluye 3 millones de documentos, 180,000 imágenes y 2,000 videos publicados, se publicó el 30 de enero.
El Departamento de Justicia asegura que no hará más publicaciones sobre el caso.
Quizá los documentos más significativos publicados hasta la fecha sean dos correos electrónicos del FBI de julio de 2019 que mencionan a 10 “co-conspiradores” de Epstein.
Hasta ahora, solo una persona ha sido acusada en relación con esos delitos: Ghislaine Maxwell, quien cumple una condena de 20 años de prisión por reclutar menores para el exfinanciero. Los nombres de los presuntos “co-conspiradores” permanecen tachados en los correos, y la muerte de Epstein fue declarada suicidio.
Trump, antiguo amigo cercano de Epstein, y el expresidente Bill Clinton, aparecen de forma destacada en los expedientes publicados hasta el momento, pero no han sido acusados de delito alguno.
Andrew Mountbatten Windsor, exprincipe británico, también es otra de las figuras que aparecen en más ocasiones en los documentos. Bill Gates, Larry Summers, Howard Lutnick y Elon Musk son otros de los personajes mencionados en los documentos.