Solo una persona —su expareja Ghislaine Maxwell— ha sido acusada en relación con sus delitos, a pesar de que, de acuerdo con dos correos del FBI, había al menos otros nueve co-conspiradores en el caso.

A continuación presentamos la información más relevante sobre Jeffrey Epstein, las acusaciones que pesaban en su contra, su muerte y los archivos que salpican a los poderosos.

Una relación cercana con la élite

Mucho antes de que las acusaciones en su contra estallaran, Epstein empezó su carrera como profesor de matemáticas y física en el elitista Dalton School, en Nueva York.

Por recomendación del padre de un alumno, en 1976 ingresó en el banco de inversiones Bear Stearns, donde ascendió hasta convertirse en socio de la firma. Fue allí donde tejió su red de contactos entre la gente más adinerada de Estados Unidos.

El financista amplió sus contactos hasta tal punto que en 1982 lanzó su propia firma de inversiones: J. Epstein and Co. La compañía solo aceptaba a clientes que contaran con activos mayores a los 1,000 millones de dólares.

Desde entonces, Epstein comenzó a codearse con celebridades, políticos y artistas.

"Conozco a Jeff desde hace 15 años. Es un tipo fantástico", dijo Donald Trump a la revista New York en 2002. ”Es muy divertido estar con él. Incluso se dice que le gustan las mujeres hermosas tanto como a mí, y muchas de ellas son más jóvenes. No hay duda: Jeffrey disfruta de su vida social", añadió.