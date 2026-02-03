Bill y Hillary Clinton ceden y aceptan declarar sobre el caso Epstein

El comité desea escuchar el testimonio de Bill Clinton debido a sus vínculos de amistad con el delincuente sexual, y a Hillary Clinton por lo que sabe de esos lazos entre su esposo y el financista, quien se suicidó en prisión en 2019, antes de ser juzgado por explotación sexual de menores.

"Nadie está por encima de la ley, y eso incluye a los Clinton", declaró el presidente republicano del panel, James Comer, citado en el comunicado.

El expresidente Bill Clinton apareció en los documentos de Epstein en varias ocasiones. (FOTO: X)

Tras negarse a comparecer durante varios meses, la pareja dio un giro el lunes por la noche, poco antes de una votación en la Cámara de Representantes sobre un procedimiento en su contra por obstrucción al Congreso.

Si se los declaraba en desacato se habrían recomendado acciones legales al Departamento de Justicia, y la pareja habría afrontado hasta un año de cárcel.

Según Comer, "los Clinton cedieron por completo" debido a ese procedimiento.

Sus audiencias serán filmadas y objeto de una transcripción escrita, precisó Comer, quien dijo esperar "con ansias" interrogar a los Clinton en el marco de la investigación "sobre los horribles crímenes de Epstein y de (Ghislaine) Maxwell", la cómplice del financista que cumple actualmente una pena de 20 años de prisión.

"El expresidente y la exsecretaria de Estado estarán allí" y "esperan sentar un precedente que se aplique a todos", dijo el lunes en X portavoz de los Clinton, Ángel Ureña, al anunciar la decisión, tras la cual el Comité suspendió su votación sobre el procedimiento por desacato.