Donald Trump ha gobernado casi sin oposición durante su primer año de su segundo mandato al frente de Estados Unidos; sin embargo, hay varios problemas que le darán dolores de cabeza en su segundo año de gobierno.
Uno de ellos es una rebelión dentro del Partido Republicano por el escándalo de Jeffrey Epstein, el difunto delincuente sexual que en algún momento fue amigo de Trump. El caso marcó el primer año de la presidencia del también magnate inmobiliario y podría agravarse en las próximas semanas.
Enero de 2024: El caso Epstein gana tracción. Donald Trump hizo campaña con promesas de ser más transparente sobre el caso, que puede involucrar a varios miembros de la élite política y económica de Estados Unidos.
Febrero de 2025: La fiscal general Pam Bondi sugiere en una entrevista con Fox News Channel que tiene en su escritorio una "lista de clientes" de Epstein.
25 de abril de 2025: Virginia Giuffre, una de las principales denunciantes de Epstein, se suicidó.
7 de julio de 2025: El Departamento de Justicia afirma que Epstein no tenía una "lista de clientes" y que no hará públicos más archivos relacionados con la investigación de su red de tráfico sexual.
También confirmaron que Epstein se suicidó en un cárcel de Nueva York, lo que desarma una de las teorías que sostiene que fue asesinado.
15 de julio de 2025: Una comisión bipartidista en el Congreso presenta la Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein.
17 de julio de 2025: El Wall Street Journal describe una carta con contenido sexualmente sugerente que, según el periódico, llevaba el nombre de Trump y estaba incluida en un álbum de 2003 para el 50 cumpleaños de Epstein.
24 de julio de 2025: El fiscal general adjunto, Todd Blanche, entrevista a Ghislaine Maxwell, empareja y complice de Epstein. Ella niega haber cometido delito alguno y afirma que nunca vio a Trump involucrado en ninguna actividad sexualmente inapropiada.
Posteriormente, es trasladada de una prisión de baja seguridad en Florida a un campamento penitenciario de mínima seguridad en Texas.
30 de octubre de 2025: El rey Carlos III despoja a su hermano Andrew Mountbatten-Windsor de todos sus títulos nobiliarios, incluido el de Duque de York y el de príncipe. También lo desaloja de su residencia real.
12 de noviembre de 2025: Un comité de la Cámara de Representantes publica una gran cantidad de correos electrónicos entre Epstein y otras personas, incluidos Mountbatten-Windsor, el aliado de Trump, Steve Bannon, el exsecretario del Tesoro Larry Summers y el fundador de LinkedIn, Reid Hoffman.
En un correo electrónico de 2019 a un periodista, Epstein escribió que Trump "sabía lo de las chicas", pero no explicó a qué se refería.
14 de noviembre de 2025: Bondi anuncia que el fiscal federal de Manhattan investigará los vínculos de Epstein con algunos de los adversarios políticos del presidente republicano, incluido el expresidente Bill Clinton, demócrata, y el exsecretario del Tesoro, Larry Summers.
19 de noviembre de 2025: Trump firmó una ley que exige a su gobierno hacer públicos los archivos sobre el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein.
El exsecretario del Tesoro, Larry Summers, renunció a sus labores docentes en la Universidad de Harvard, mientras la institución investiga sus vínculos con Jeffrey Epstein.
22 de noviembre de 2025: La congresista estadounidense Marjorie Taylor Greene, hasta hace poco una de las principales aliadas de Trump, anunció que renunciará a su escaño en la Cámara de Representantes después de que ambos se distanciaran debido al caso Epstein.
12 de diciembre de 2025: Legisladores demócratas publicaron una nueva serie de fotos propiedad de Jeffrey Epstein, que incluyen imágenes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y del exmandatario Bill Clinton. Otras figuras destacadas que aparecen en las fotos son el exasesor de Trump, Steve Bannon; el exsecretario del Tesoro de Clinton, Larry Summers; el director de cine Woody Allen; y el expríncipe británico ahora conocido como Andrew Mountbatten-Windsor.
19 de diciembre de 2025: El Departamento de Justicia de Estados Unidos comenzó a publicar los esperados registros de la investigación sobre el caso Epstein en la fecha límite para hacerlo. Víctimas y personas interesadas critican la lenta difusión del caso. En los documentos publicados hasta el momento, hay múltiples menciones a Trump, como viajes que realizó en el jet privado del exfinanciero.
6 de enero de 2026: El Departamento de Justicia afirmó que sigue revisando más de dos millones de documentos potencialmente relacionados con el delincuente sexual Jeffrey Epstein.
Hasta ahora se han publicado, en cumplimiento de la ley, unos 12.285 documentos que suman más de 125,000 páginas pero que representan menos del 1% del total actualmente en revisión.
13 y 14 de enero de 2026: El expresidente Bill Clinton y la exsecretaria de Estado y su esposa, Hillary Clinton, se niegan a comparecer ante el Congreso por el caso Epstein.