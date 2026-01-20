Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Internacional

El fantasma de Jeffrey Epstein persigue a Donald Trump en su primer año en la Casa Blanca

El caso del exfinanciero neoyorquino, condenado por delitos sexuales, ha seguido al presidente republicano, quien había prometido trasparentar todo sobre la investigación.
mar 20 enero 2026 01:19 PM
Una valla publicitaria en Times Square pide la publicación de los archivos de Epstein el 23 de julio de 2025 en la ciudad de Nueva York. La fiscal general Pam Bondi informó al presidente Donald Trump en mayo sobre la revisión del Departamento de Justicia de los documentos relacionados con el caso Jeffrey Epstein, diciéndole que su nombre apareció en los archivos.
Trump ha sido muy presionado por el caso Epstein. (FOTO: ADAM GRAY/Getty Images)

Donald Trump ha gobernado casi sin oposición durante su primer año de su segundo mandato al frente de Estados Unidos; sin embargo, hay varios problemas que le darán dolores de cabeza en su segundo año de gobierno.

Uno de ellos es una rebelión dentro del Partido Republicano por el escándalo de Jeffrey Epstein, el difunto delincuente sexual que en algún momento fue amigo de Trump. El caso marcó el primer año de la presidencia del también magnate inmobiliario y podría agravarse en las próximas semanas.

Publicidad

Enero de 2024: El caso Epstein gana tracción. Donald Trump hizo campaña con promesas de ser más transparente sobre el caso, que puede involucrar a varios miembros de la élite política y económica de Estados Unidos.

Donald Trump y Epstein
Donald Trump prometió más transparencia sobre el caso Epstein. (FOTO: Heather Diehl/Getty Images)

Febrero de 2025: La fiscal general Pam Bondi sugiere en una entrevista con Fox News Channel que tiene en su escritorio una "lista de clientes" de Epstein.

La Fiscal General Pam Bondi (C) saluda al corresponsal de FOX News Peter Doocy (R) mientras llega para una entrevista televisiva fuera del ala oeste de la Casa Blanca el 28 de abril de 2025 en Washington, DC. El miércoles de esta semana se celebrarán los primeros 100 días de EE. UU. El segundo mandato del presidente Donald Trump.
La fiscal general Pam Bondi aseguró en abril que tenía la lista de Epstein en su escritorio. (FOTO: Andrew Harnik/Getty Images)

Lee

Donald Trump lanza cambios al interior de Estados Unidos
Internacional

La transformación de Donald Trump también se siente al interior de EU

25 de abril de 2025: Virginia Giuffre, una de las principales denunciantes de Epstein, se suicidó.

Virginia Giuffre se suicida
Seis meses después del suicidio de Giuffe, sus memorias 'Nobody's Girl' fueron publicadas. En ellas, la mujer de 41 años ofreció detalles sobre su experiencia como víctima de abuso sexual. (FOTO: Ming Yeung/Getty Images)

7 de julio de 2025: El Departamento de Justicia afirma que Epstein no tenía una "lista de clientes" y que no hará públicos más archivos relacionados con la investigación de su red de tráfico sexual.

También confirmaron que Epstein se suicidó en un cárcel de Nueva York, lo que desarma una de las teorías que sostiene que fue asesinado.

Former President Donald Trump Holds A Press Conference In New York
El Departamento de Justicia afirmó en julio que Epstein no tenía una "lista de clientes". (FOTO: Michael M Santiago/GettyImages/Getty Images)

15 de julio de 2025: Una comisión bipartidista en el Congreso presenta la Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein.

17 de julio de 2025: El Wall Street Journal describe una carta con contenido sexualmente sugerente que, según el periódico, llevaba el nombre de Trump y estaba incluida en un álbum de 2003 para el 50 cumpleaños de Epstein.

18 de julio de 2025: Trump demanda al diario por la publicación de la carta.

Lee

Trump rompe en un año acuerdos clave de la industria automotriz vigentes desde hace 30 años
Empresas

Cómo Donald Trump deshizo en 12 meses certezas automotrices construidas durante tres décadas

24 de julio de 2025: El fiscal general adjunto, Todd Blanche, entrevista a Ghislaine Maxwell, empareja y complice de Epstein. Ella niega haber cometido delito alguno y afirma que nunca vio a Trump involucrado en ninguna actividad sexualmente inapropiada.

Publicidad

Posteriormente, es trasladada de una prisión de baja seguridad en Florida a un campamento penitenciario de mínima seguridad en Texas.

Ghislaine Maxwell asiste al día 1 del 4o Simposio Anual WIE en el Centro 548 el 20 de septiembre de 2013 en la ciudad de Nueva York
Ghislaine Maxwell niega haber cometido delito alguno y afirma que nunca vio a Trump involucrado en ninguna actividad sexualmente inapropiada. (FOTO: Laura Cavanaugh/Getty Images)

30 de octubre de 2025: El rey Carlos III despoja a su hermano Andrew Mountbatten-Windsor de todos sus títulos nobiliarios, incluido el de Duque de York y el de príncipe. También lo desaloja de su residencia real.

En esta ilustración fotográfica, la portada del periódico The Guardian con una imagen de Andrew Mountbatten Windsor se ve el 31 de octubre de 2025 en Windsor, Inglaterra.
Andrew Mountbatten Windsor perdió sus títulos nobiliarios por su relación con el caso. (FOTO: Ming Yeung/Getty Images)

12 de noviembre de 2025: Un comité de la Cámara de Representantes publica una gran cantidad de correos electrónicos entre Epstein y otras personas, incluidos Mountbatten-Windsor, el aliado de Trump, Steve Bannon, el exsecretario del Tesoro Larry Summers y el fundador de LinkedIn, Reid Hoffman.

Lee

El primer año económico de Trump
Economía

Trump, un año después: la economía resistió, el bolsillo no

En un correo electrónico de 2019 a un periodista, Epstein escribió que Trump "sabía lo de las chicas", pero no explicó a qué se refería.

Una valla publicitaria en Times Square, financiada por el grupo Home of the Brave, destaca el comentario de Jeffrey Epstein de que Donald Trump "claro que sabía de las chicas", el 17 de noviembre de 2025 en la ciudad de Nueva York. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha pedido a los republicanos de la Cámara de Representantes que voten a favor de la publicación de los archivos relacionados con Jeffrey Epstein.
En un correo electrónico de 2019 a un periodista, Epstein escribió que Trump "sabía lo de las chicas", pero no explicó a qué se refería. (FOTO: ADAM GRAY/Getty Images)

14 de noviembre de 2025: Bondi anuncia que el fiscal federal de Manhattan investigará los vínculos de Epstein con algunos de los adversarios políticos del presidente republicano, incluido el expresidente Bill Clinton, demócrata, y el exsecretario del Tesoro, Larry Summers.

Investigaciones
El expresidente Bill Clinton apareció en los documentos de Epstein en varias ocasiones. (FOTO: X)

19 de noviembre de 2025: Trump firmó una ley que exige a su gobierno hacer públicos los archivos sobre el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein.

El exsecretario del Tesoro, Larry Summers, renunció a sus labores docentes en la Universidad de Harvard, mientras la institución investiga sus vínculos con Jeffrey Epstein.

El exsecretario del Tesoro Larry Summers asiste a la Conferencia de Allen & Company Sun Valley el 9 de julio de 2025 en Sun Valley, Idaho. Cada año, algunas de las figuras más ricas y poderosas del mundo de los medios de comunicación, las finanzas, la tecnología y las esferas política convergen en el Sun Valley Resort para la conferencia exclusiva de una semana organizada por el banco de inversión boutique Allen & Co.
Larry Summers aparece en varias ocasiones en los archivos de Epstein. (FOTO: Kevin Dietsch/Getty Images)

Publicidad

22 de noviembre de 2025: La congresista estadounidense Marjorie Taylor Greene, hasta hace poco una de las principales aliadas de Trump, anunció que renunciará a su escaño en la Cámara de Representantes después de que ambos se distanciaran debido al caso Epstein.

Lee

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, habla después de firmar una orden ejecutiva sobre la creación de un grupo de trabajo de los Juegos Olímpicos de la Casa Blanca 2028 en el Auditorio de la Corte Sur de la Casa Blanca en Washington, DC, el 5 de agosto de 2025.
Internacional

Las teorías de la conspiración se vuelven un arma de doble filo para Trump

Marjorie Taylor Greene rompe con Trump
La representante Marjorie Taylor Greene, una de las más fieles seguidoras de Trump, renunció a su escaño por las diferencias con el presidente en este caso. (FOTO: Andrew Harnik/Getty Images)

12 de diciembre de 2025: Legisladores demócratas publicaron una nueva serie de fotos propiedad de Jeffrey Epstein, que incluyen imágenes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y del exmandatario Bill Clinton. Otras figuras destacadas que aparecen en las fotos son el exasesor de Trump, Steve Bannon; el exsecretario del Tesoro de Clinton, Larry Summers; el director de cine Woody Allen; y el expríncipe británico ahora conocido como Andrew Mountbatten-Windsor.

Woody Allen y Epstein
El director de cine Woody Allen aparece en varias imágenes con Epstein. (FOTO: X)

19 de diciembre de 2025: El Departamento de Justicia de Estados Unidos comenzó a publicar los esperados registros de la investigación sobre el caso Epstein en la fecha límite para hacerlo. Víctimas y personas interesadas critican la lenta difusión del caso. En los documentos publicados hasta el momento, hay múltiples menciones a Trump, como viajes que realizó en el jet privado del exfinanciero.

Desde la izquierda, el promotor inmobiliario estadounidense Donald Trump y su novia (y futura esposa), la ex modelo Melania Knauss, el financiero (y futuro delincuente sexual convicto) Jeffrey Epstein, y la socialité británica Ghislaine Maxwell posan juntos en el club Mar-a-Lago, Palm Beach, Florida, el 12 de febrero de 2000.
En los documentos publicados hasta el momento, hay múltiples menciones a Trump, como viajes que realizó en el jet privado del exfinanciero. (FOTO: Davidoff Studios Photography/Getty Images)

6 de enero de 2026: El Departamento de Justicia afirmó que sigue revisando más de dos millones de documentos potencialmente relacionados con el delincuente sexual Jeffrey Epstein.

Hasta ahora se han publicado, en cumplimiento de la ley, unos 12.285 documentos que suman más de 125,000 páginas pero que representan menos del 1% del total actualmente en revisión.

13 y 14 de enero de 2026: El expresidente Bill Clinton y la exsecretaria de Estado y su esposa, Hillary Clinton, se niegan a comparecer ante el Congreso por el caso Epstein.

En los documentos publicados hasta el momento, hay múltiples menciones a Trump, como viajes que realizó en el jet privado del exfinanciero.
El expresidente Bill Clinton y la exsecretaria de Estado y su esposa, Hillary Clinton, se niegan a comparecer ante el Congreso. (FOTO: Pool/Getty Images)

Tags

Donald Trump Jeffrey Epstein

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad