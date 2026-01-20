Enero de 2024: El caso Epstein gana tracción. Donald Trump hizo campaña con promesas de ser más transparente sobre el caso, que puede involucrar a varios miembros de la élite política y económica de Estados Unidos.

Donald Trump prometió más transparencia sobre el caso Epstein. (FOTO: Heather Diehl/Getty Images)

Febrero de 2025: La fiscal general Pam Bondi sugiere en una entrevista con Fox News Channel que tiene en su escritorio una "lista de clientes" de Epstein.

La fiscal general Pam Bondi aseguró en abril que tenía la lista de Epstein en su escritorio. (FOTO: Andrew Harnik/Getty Images)

25 de abril de 2025: Virginia Giuffre, una de las principales denunciantes de Epstein, se suicidó.

Seis meses después del suicidio de Giuffe, sus memorias 'Nobody's Girl' fueron publicadas. En ellas, la mujer de 41 años ofreció detalles sobre su experiencia como víctima de abuso sexual. (FOTO: Ming Yeung/Getty Images)

7 de julio de 2025: El Departamento de Justicia afirma que Epstein no tenía una "lista de clientes" y que no hará públicos más archivos relacionados con la investigación de su red de tráfico sexual.

También confirmaron que Epstein se suicidó en un cárcel de Nueva York, lo que desarma una de las teorías que sostiene que fue asesinado.

El Departamento de Justicia afirmó en julio que Epstein no tenía una "lista de clientes". (FOTO: Michael M Santiago/GettyImages/Getty Images)

15 de julio de 2025: Una comisión bipartidista en el Congreso presenta la Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein.

17 de julio de 2025: El Wall Street Journal describe una carta con contenido sexualmente sugerente que, según el periódico, llevaba el nombre de Trump y estaba incluida en un álbum de 2003 para el 50 cumpleaños de Epstein.

18 de julio de 2025: Trump demanda al diario por la publicación de la carta.

24 de julio de 2025: El fiscal general adjunto, Todd Blanche, entrevista a Ghislaine Maxwell, empareja y complice de Epstein. Ella niega haber cometido delito alguno y afirma que nunca vio a Trump involucrado en ninguna actividad sexualmente inapropiada.