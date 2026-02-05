Publicidad

Internacional

Luma Energy, la empresa responsable de los apagones de los que canta Bad Bunny

La compañía encargada del servicio eléctrico en Puerto Rico fue privatizada tras el paso del huracán María para aumentar su eficacia, sin embargo, los cortes aún son constantes en la isla.
jue 05 febrero 2026 09:45 AM
Jaime Degraff se sienta afuera, intentando refrescarse mientras la gente espera la reparación de la red eléctrica dañada tras el paso del huracán María el 23 de septiembre de 2017 en San Juan, Puerto Rico. Puerto Rico sufrió daños generalizados tras el paso del huracán María, un huracán de categoría 4.
Puerto Rico se quedó sin electricidad por 11 meses después del huracán María. (FOTO: Joe Raedle/Getty Images)

"Maldita sea, otro apagón" se queja Bad Bunny en una de sus canciones más famosas y que podría formar parte de su set list en el show de medio tiempo del Super Bowl. Pero no es el único puertorriqueño con este reclamo. La isla, un territorio estadounidense, sufre de caídas constantes del servicio.

“Puerto Rico, aunque no lo parezca, está preparado para soportar apagones, es el diario vivir… al cual los puertorriqueños nos hemos acostumbrado por las promesas de los políticos que llegan al poder”, dijo un habitante de la isla en un cuestionario hecho por Yale Climate Connections.

Las crisis de suministro se han gestado desde hace décadas, debido a una red eléctrica dañada y mal gestionada, así como a frecuentes tormentas y huracanes. Esta problemática alcanzó su punto máximo después del paso del huracán María. La tormenta destrozó la infraestructura eléctrica y dejó a la isla en penumbras por 328 días, casi 11 meses.

Una solución defectuosa

La solución que el gobierno de Ricardo Roselló propuso fue la privatización de la empresa estatal encargada del servicio eléctrico. Sin embargo, los apagones han continuado en la isla de manera constante.

Bajo la administración de Luma Energy, que comenzó en junio de 2021, el promedio de duración de interrupciones de luz ha empeorado, dijo Jonathan Castillo Polanco, un profesor experto en salud ambiental y cambio climático, que además trabaja como gerente de Energías Renovables para la ONG Hispanic Federation, en entrevista con BBC Mundo.

"Con el nuevo operador de la red de distribución y transmisión de energía, cambió todo para mal. Son datos públicos", dijo.

Después de María, la isla ha experimentado varios apagones masivos. El 22 de diciembre de 2022, aproximadamente 950,000 del millón y medio de clientes comerciales y residenciales de Puerto Rico se quedaron sin electricidad, indica un reporte de la NASA.

Aunque los cortes se extendieron por toda la isla, los municipios de Ponce, Arecibo, Caguas y Mayagüez (en las regiones sur, central y occidental) registraron los mayores porcentajes de pérdidas de electricidad.

La isla recibió a oscuras el 2025, pues 1.5 millones de clientes se quedaron sin servicio desde la madrugada del 31 de 2024 hasta entrada la tarde del 1 de enero de 2025. Ese mismo año, el 17 de abril, una “para sorpresa” de todas las centrales eléctricas dejó sin electricidad a 1.1 millones de clientes.

Entre enero y diciembre de 2025, el consumidor promedio en Puerto Rico pasó casi un 30% más de tiempo sin energía eléctrica en su hogar o comercio en comparación con lo que experimentaba tres años antes, de acuerdo con un informe de indicadores de rendimiento que Luma presentó al Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR), el organismo gubernamental que controla la isla.

Este año no ofrece un panorama mejor para los puertorriqueños. El martes, Luma Energy informó que 75,425 de sus clientes no contaban con energía eléctrica.

Todo esto, aunque el Congreso de Estados Unidos asignó cerca de 10,000 millones para la reconstrucción del sistema eléctrico luego del ciclón María, que dejó la infraestructura en el suelo.

Mientras tanto, el precio de la electricidad sigue aumentando, lo que ha llevado a muchas personas a no poder pagar sus facturas eléctricas.

El origen de Luma

Luma Energy es una firma creada para atender Puerto Rico bajo las empresas matrices ATCO y Quanta Services, ambas líderes en Norteamérica. Comenzó a operar en Puerto Rico en junio de 2021, luego de un proceso de competencia que no fue del todo público.

El contrato que firmó con Puerto Rico le concede por 15 años la administración de áreas medulares del sistema eléctrico, como la transmisión, distribución, facturación y servicio al cliente. Recibirá pagos mensuales durante su tiempo en la isla hasta alcanzar los 1,500 millones de dólares.

La empresa heredó una infraestructura en ruinas tras décadas de negligencia y mala gestión bajo la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico, que lucha por reestructurar más de 9.000 millones de dólares en deuda.

Las antiguas plantas eléctricas, que dependen de los combustibles fósiles (88% de la energía total), siguen en manos del gobierno, que no ha mostrado interés en sustituirlas por plantas que operen con fuentes de energía renovable.

Como parte del acuerdo, el consorcio no tendría que invertir en la reconstrucción de la infraestructura de la isla, sino que se encargará de la revitalización con el dinero aprobado por el gobierno federal estadounidense.

El gobierno de Puerto Rico busca terminar con el contrato

Tras los apagones constantes, el actual gobierno de Puerto Rico demandó en diciembre de 2025 a Luma Energy, en la primera medida legal para cancelar su contrato con la compañía de energía.

“Los datos demuestran que, pese a las expectativas y las representaciones del operador, el sistema eléctrico no ha mejorado con la celeridad, consistencia ni efectividad que Puerto Rico merece y que Luma prometió y que nos mintió”, afirmó la gobernadora Jenniffer González.

González señaló que Luma tiene a su disposición casi 11.000 millones de dólares en fondos federales para reconstruir la red, pero que solo ha podido recuperar unos 550 millones en reembolsos de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias de Estados Unidos (FEMA, por sus siglas en inglés). La agencia ha liberado fondos para ayudar al territorio a reconstruir y fortalecer su red.

“Esto es inaceptable”, dijo González. “Ellos le vendieron al pueblo de Puerto Rico que eran unos expertos manejando temas federales, que eran los expertos trabajando en reembolsos y eso no fue verdad”.

González, elegida en las elecciones de noviembre de 2024, prometió expulsar a Luma si ganaba. También nombró a un llamado “zar de la energía” para comenzar a revisar el contrato de la empresa, con el objetivo de terminar el acuerdo.

El gobierno ha dicho que está en conversaciones con empresas de energía no identificadas en territorio estadounidense y ha prometido una transición suave si el contrato finalmente se cancela.

La empresa afirmó que ha despejado vegetación, reemplazado postes eléctricos, instalado nuevos transformadores e interruptores, dado mantenimiento a subestaciones, reemplazado líneas de transmisión dañadas e invertido más de 2.400 millones de dólares en proyectos financiados federalmente.

“Estamos orgullosos del progreso medible que hemos logrado, pero aún queda mucho por hacer”, dijo la empresa, y agregó que, en su opinión, la demanda tiene motivaciones políticas.

Producción y distribución de electricidad Puerto Rico

